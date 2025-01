রবিবার বিকেলে প্রথম জিম্মিদের মুক্ত করা হবে; স্মোট্রিচ বলেছেন জোটে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সমঝোতা করতে; জিম্মিদের আত্মীয়রা 1ম পর্বে মুক্তির জন্য নির্ধারিত নয় পরবর্তী পর্যায়ে জনসাধারণের সমর্থনের আহ্বান জানান

The post নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা জিম্মি-যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদন করেছে; পুনর্বিবেচনার জন্য পূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক, তাতে ভোট appeared first on The Times of Israel.

Source link