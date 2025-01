ক্যাথলিক-ইহুদি কথোপকথনের ইভেন্টে কথা বলতে গিয়ে, রাব্বি রিকার্ডো ডি সেগনি পোপকে অন্যায্যভাবে ইস্রায়েলের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন, অন্যান্য বিশ্ব সংঘাতকে উপেক্ষা করে

The post ‘নির্বাচনী ক্ষোভ’: ইসরায়েলের মন্তব্য নিয়ে পোপ ফ্রান্সিসের সমালোচনা রোমের প্রধান রাব্বি appeared first on The Times of Israel.

Source link