ADL প্রধান তার এক্স অ্যাকাউন্টে শ্লেষের জন্য টেক বিলিয়নেয়ারকে বিস্ফোরণ করেছেন, ট্রাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অঙ্গভঙ্গিটি নাৎসি স্যালুট ছিল না বলার জন্য সমালোচনা করার পরে: ‘হলোকাস্ট একটি রসিকতা নয়’

