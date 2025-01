20 বছরের পুরুষদের গুরুতর এবং গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে; অন্যরা কাছাকাছি ফিলিস্তিনি গ্রামে বাড়িঘর ও গাড়িতে আগুন দেওয়ার সময় তারা একজন অফিসারকে আক্রমণ করে বলে জানা গেছে

The post পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের উপর বসতি স্থাপনকারীরা হামলায় 2 ইসরায়েলি আহত, স্পষ্টতই পুলিশ কর্তৃক গুলিবিদ্ধ appeared first on The Times of Israel.

Source link