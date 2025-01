ডুডা সরকারকে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের গ্রেপ্তারের অনুরোধ উপেক্ষা করতে বলেছে কারণ ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেছেন শিবির মুক্তির 80 বছর পূর্তি উপলক্ষে ট্রিপ আপাতত কার্ডে নেই

পোস্ট পোলিশ প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহুকে ওয়ারেন্ট স্কাপার হিসাবে আউশউইৎস স্মৃতিসৌধের সফরে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন appeared first on The Times of Israel

Source link