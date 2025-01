বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইহুদি বিরোধীতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রথম জাতীয় কৌশল প্রতিষ্ঠা করেছেন, এমনকি বিশেষ দূত নিয়োগ করেছেন, কিন্তু হামাসের 7 অক্টোবরের হামলার পর ইহুদি-বিরোধী ঘৃণার উত্থান থামাতে পারেননি

পোস্ট বিডেন, যিনি ইহুদি-বিরোধী ইস্যুতে প্রচারণা চালিয়েছিলেন, এটি ঐতিহাসিক স্তরে আঘাত করার সাথে সাথে চলে গেলেন appeared first on The Times of Israel.

Source link