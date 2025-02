বিবাস পরিবারের শেষ যাত্রা দেখছি

আমি এই শব্দগুলি কয়েক বছর আগে শুনেছিলাম, প্রয়াত মার্সেল-জ্যাক ডুবাইস, একজন ফরাসী ডোমিনিকান পুরোহিত যিনি জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশিক্ষা শিখিয়েছিলেন এবং আমি আজ সকালে তাদের আবার ভেবেছিলাম, কারণ হাজার হাজার লোক শিরি বিবাসের জানাজার জন্য রাস্তায় রেখেছে, কারণ এবং তার ছেলেরা, চার বছর বয়সী আরিয়েল এবং নয় মাস বয়সী কেফির।

ডুবাইসের অর্থ কী তা এতটাই পরিষ্কার: ইহুদিদের জানাজায় স্বর্গ বা স্বর্গদূতদের নিয়ে কোনও কথা নেই, স্বর্গ কী মহান স্থান। ফোকাসটি মৃতদের বিদায় জানানো এবং তাদের স্মৃতিশক্তি সম্মান করার দিকে বর্গক্ষেত্র।

বুধবার বাইবাস পরিবারের তিন সদস্যকে কবরস্থানে নিয়ে আসা ভ্যানগুলি দেখার জন্য শীতল সকালে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার শোককারীরা বুধবার তাদের বাড়ির কাছাকাছি কিব্বুটজ নীর ওজ তাদের দুঃখ দেখাতে চেয়েছিলেন, যা সম্ভবত পরিবারের জন্য কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারে।

নিজের পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জানাজার বাদে, ইস্রায়েলিদের জন্য কোনও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দুঃখজনক হতে পারে না। October ই অক্টোবর, হামাস সন্ত্রাসীদের তৈরি ভিডিওগুলি অনলাইনে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে, যে একজন আতঙ্কিত শিরী তার লাল মাথাওয়ালা পুত্রদের আঁকড়ে ধরে দেখিয়েছিল সেটিই আমি সবচেয়ে বেশি আশা করি নকল ছিল। আমি প্রথমে নিজেকে বলেছিলাম যে এটি বাস্তব হতে পারে না, কারণ এইরকম ছোট বাচ্চাদের কে অপহরণ করবে? তবে আমি অস্বীকার করার চেষ্টা করার পরেও আমি জানতাম যে এটি বাস্তব হতে হবে, কারণ শিরির আতঙ্কিত অভিব্যক্তিটি নকল করা যায়নি।

October ই অক্টোবর গণহত্যার মাত্রা পরিচিত হওয়ার সাথে সাথে অনলাইনে প্রচারিত ভুক্তভোগীদের এবং অপহরণের চিত্রগুলি পরিচিত হয়ে ওঠে, বিবাস ছেলেরা তাত্ক্ষণিকভাবে স্বীকৃত হয়েছিল এবং আমরা তাদের অনেক সুন্দর পরিবার, ভিডিও এবং ফটোতে দেখতে এসেছি এবং আমরা তাদের জন্য অনুভব করেছি, যেমনটি আমরা অনুভব করেছি, যেমন তারা যদি আমাদের নিজস্ব পরিবার ছিল। আমি একজন মহিলা জানি, একটি বিশেষ প্রয়োজনের বাসভবনের রান্নাঘর, যিনি October ই অক্টোবর থেকে তার সমস্ত অবকাশের সময় নেওয়ার জন্য এবং বিবাস পরিবারের জন্য রান্না করা ব্যয় করার জন্য এটি ব্যয় করার পরিকল্পনা করছেন। আমি ভাবছি তিনি আজ ভিড়ের মধ্যে ছিলেন।

বিবাস পরিবারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শোভাযাত্রার শুরুতে কিববুটজ বে’রির কাছে রাস্তায় লোকেরা জড়ো হয় (ক্রেডিট: কিববুটজ বেইরির মুখপাত্র)

আমি মনে করি যে, আমি যেমন প্রাথমিকভাবে বিবাস পরিবারের অপহরণের বিষয়ে অস্বীকার করেছিলাম, ঠিক তেমনি ইস্রায়েলিরা সম্মিলিতভাবে তাদের যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তাদের ধরে রেখেছে তাদের সম্ভাবনা সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে, শিরির স্বামী এবং ছেলেদের বাবা ইয়ার্ডেন বিবাসকে হামাস তাদের মৃত্যুর বিষয়ে একটি অসুস্থ ভিডিও শিখতে চিত্রায়িত করেছিলেন, সম্ভবত বিমান হামলায় একটি বিমান হামলায় – যদিও আমরা এখন জানি যে তারা কেবল তাদের হাত ব্যবহার করে সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছিল।

আমরা বিশ্বাস রাখতে থাকি, আশা ধরে রাখা

যখন তাদের তিনজনকে প্রথম বা দ্বিতীয় জিম্মি চুক্তিতে জীবিত মুক্তি দেওয়া হয়নি, এবং কোনও প্রুফ-অফ-লাইফ ভিডিও প্রকাশিত হয়নি, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত ছিল যে তারা চলে গেছে। তবে আমরা বিশ্বাস করে চলেছি, হান্না কাটজির এবং ড্যানিয়েলা গিলবোয়া সম্পর্কে যে সন্ত্রাসবাদী দলটি বলেছিল তা আঁকড়ে ধরে, যাদের দুজনকেই মৃত বলে মনে করা হয়েছিল তবে তারা জীবিত মুক্তি পেয়েছিল। এমন কুকের মতো যিনি তার নখ কমলা এবং বিবাস পরিবারের জন্য পরিকল্পিত মেনু আঁকা, আমরা কঠোর সত্যটি গ্রহণ করতে পারি না।

আমি অবাক হয়েছি যে লোকেরা এখন সারা বিশ্ব জুড়ে তাদের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছে তারা কীভাবে অনুভব করছে। এটি কল্পনা করা শক্ত, তবে এই লোকেরা, যারা তাদের অপহরণ উদযাপন করেছিলেন এবং 2023 সালে “প্রতিরোধ” হিসাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হত্যাকাণ্ডগুলি উদযাপন করেছিলেন তারা আজ আনন্দে ভরে উঠতে পারেন, তিনজন জায়নিস্ট যারা মারা যাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেছিলেন তারা মারা গেছেন।

সম্ভবত আমরা দুঃখ বোধ করে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য নিতে পারি। আমরা এই লোকদের মতো নই। গণহত্যার বিষয়ে আমরা যতটা রাগান্বিত হামাস, আমরা কখনই শিশু, কোনও শিশুদের মৃত্যু উদযাপন করতে পারি না। The crowds lining the roads were adults who had come to mourn, in sharp contrast to the grotesque group of children brought to celebrate the parade of the Bibas family’s coffins when they were handed to the Red Cross in Gaza last week.

ভ্যানগুলি কবরস্থানে যাওয়ার পথে, এটি আগের চেয়ে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই ইহুদি জানাজার চেয়ে কীভাবে কিছুই দুঃখজনক হতে পারে না। আমরা যে দুঃখ বোধ করি তা বিবাস পরিবার এবং নিজের কাছে আমাদের উপহার হতে পারে।