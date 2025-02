ভন ডের লেয়েন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের “অন্যায়ভাবে” আচরণ করলে আমরা দৃ firm ়তার সাথে প্রতিক্রিয়া জানাব

এখন ব্যয়কে গুণিত করার প্রয়োজন – এবং উল্লেখযোগ্যভাবে। This means more expenses from the public coffers, but I am also ready to look for the entire package of flexible solutions, also as part of the stability and growth pact, to significantly multiply the defense expenditure তিনি বললেন।

এটি আর্থিক বিধি সম্পর্কে যা সদস্য দেশগুলিতে বাজেটের ঘাটতি 3 শতাংশের নিচে রাখার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। জিডিপি।

ইসির প্রধান উল্লেখ করেছিলেন যে দ্বিতীয় তহবিলের স্তম্ভটি ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের সহযোগিতা যখন loans ণ দেওয়ার নমনীয়তার কথা আসে। অবশেষে, আমাদের আরও বেসরকারী অর্থায়নও প্রয়োজন তিনি যোগ করেছেন।

ইউরোপীয় কমিশনও ইইউ প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত “হোয়াইট বই” উপস্থাপন করতে চায়।

ভন ডের লেইন পরবর্তী ইইউ পিক-গ্রেট ব্রিটেনের ডেডিকেটেড ডিফেন্সেরও ঘোষণা করেছিলেন, যা মে মাসে এই দেশে অনুষ্ঠিত হবে।