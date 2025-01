6-সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে, প্রধানমন্ত্রী এমন দাবির প্রস্তাব দেন যা চুক্তির কিছু শর্তের বিরোধী বলে মনে হয় এবং পরবর্তী রাউন্ডের আলোচনার জন্য একটি বড় বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

পোস্ট যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার সাথে সাথে, নেতানিয়াহু দেশ এবং জোট উভয়ের জন্যই 6 সপ্তাহের সমালোচনার মুখোমুখি appeared first on The Times of Israel.

Source link