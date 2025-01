প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কাটজ রাজ্যের প্রতিক্রিয়া থেকে আইডিএফ-এর অবস্থানকে আবগারি করার চেষ্টা করেছেন বলে জানিয়েছেন, কারণ জোট বেশিরভাগ সম্প্রদায়কে পরিষেবা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে

পোস্টটি রাজ্য হাইকোর্টকে বলেছে যে সমস্ত যোগ্য হারেদি পুরুষকে 2026 সাল থেকে IDF-এ খসড়া করা যেতে পারে appeared first on The Times of Israel.

Source link