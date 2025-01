El Al, Arkia, এবং Israir এয়ারলাইন্সকে নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে; ফ্লাইট পরিবর্তে লার্নাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করবে; Paphos পরিদর্শন কোন ভ্রমণ পরামর্শ জারি

শিন বেট নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণ দেখিয়ে সাইপ্রাসের পাফোসে ইসরায়েলি ফ্লাইট স্থগিত করেছে appeared first on The Times of Israel.

