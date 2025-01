বিচারপতিরা দেখতে পান যে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে তাদের হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ নেই যা ‘ঘৃণ্য’ খুনিদের মুক্ত করবে; কিছু স্বজন বলেছে যে তারা জিম্মিদের মুক্তির স্বার্থে এই ব্যথা মেনে নেবে

The post হাইকোর্ট সন্ত্রাসীদের মুক্তির বিরুদ্ধে শোকসন্তপ্ত পরিবারের আবেদন খারিজ করে appeared first on The Times of Israel.

Source link