ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল বলেছে যে লোকটির ফোন হ্যাকিং ম্যালওয়্যার দ্বারা সংক্রামিত হয়েছে যে কেউ টেলিগ্রামে তার সাথে যোগাযোগ করেছিল, আল আরাবিয়া আউটলেটের ফার্সি-ভাষা সাইটের কর্মচারী হিসাবে পরিচয় দিয়ে

ইসরায়েল ইন্টারভিউয়ের অজুহাতে ব্যবসায়ীকে দুবাইতে প্রলুব্ধ করার ইরানি চক্রান্তের ফাঁস করল

