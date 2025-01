অস্ট্রেলিয়ান শহরের বাড়িতেও ইহুদি-বিরোধী গ্রাফিতি দিয়ে ডব করা হয়েছে এবং পুলিশ বলছে যে তারা রাস্তার পোস্টারে আপত্তিকর মন্তব্যের তদন্ত করছে; রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী: ‘দানব এবং ভয়ঙ্কর’

The post সিডনির সিনাগগ লাল স্বস্তিক দিয়ে বিকৃত, আরেকটি উপাসনালয় ভাঙচুরের দিন appeared first on The Times of Israel.

Source link