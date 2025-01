সিরিয়ার মিডিয়া রিপোর্ট করেছে যে রাশিয়ার STG Stroytransgaz-এর সাথে তারতুস বন্দর ব্যবস্থাপনা চুক্তি বাতিল করা হয়েছে, নতুন প্রশাসন বলেছে যে আসাদ সরকারের সাথে চুক্তি পূরণ হয়নি

