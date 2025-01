নেতানিয়াহু রবিবার মুক্তিপ্রাপ্ত তিন জিম্মির মায়েদের সাথে কথা বলেছেন, অন্য বন্দীদের ছেড়ে না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত বলেছেন, মস্কো তিন অ-রুশ জিম্মিকে মুক্ত করতে কাজ করছে

The post হামাস বলেছে যে গোষ্ঠী ইসরায়েলকে শুক্রবার মুক্তি দেওয়া পরবর্তী চার জিম্মির নাম দেবে appeared first on The Times of Israel.

Source link