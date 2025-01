বিশ্লেষক বলেছেন, জোসেফ আউন 1990 এর দশকের পর প্রথম রাষ্ট্রপতি যিনি তেহরান এবং দামেস্ক দ্বারা পূর্ব-অনুমোদিত হননি, যা ইরান-সমর্থিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর লেবাননের রাজনীতির নিয়ন্ত্রণের অবসানের ইঙ্গিত দেয়।

The post হিজবুল্লাহর দুর্বলতা লেবাননকে 2 বছরের পুরনো রাষ্ট্রপতির শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম করেছে appeared first on The Times of Israel.

Source link