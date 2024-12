অত্যন্ত সফল প্যাকাররা প্লে-অফ আবদ্ধ, কিন্তু বিশাল প্রশ্ন রয়ে গেছে

কিন্তু এখন বড় প্রশ্ন হল: এই গতি কি পোস্ট সিজনে বহন করবে?

গত ছয়টি মৌসুমের মধ্যে পাঁচটিতে প্লে অফে পৌঁছানো সত্ত্বেও, প্যাকাররা লাফ্লুরের অধীনে সিজন-পরবর্তী খেলায় 3-4, সেই স্প্যানে দুবার NFC চ্যাম্পিয়নশিপ গেমে পৌঁছেছে কিন্তু কোনো সুপার বোল নেই।

এই বছরের প্লে অফ একটি কঠিন কাজ উপস্থাপন করবে. যদিও তারা 11-4, প্যাকাররা শীর্ষ-ভারী NFC উত্তরে তৃতীয়ডেট্রয়েট লায়ন্স (13-2) এবং মিনেসোটা ভাইকিংস (13-2) থেকে পিছিয়ে।

গত মৌসুমে, NFC-তে 7 নম্বর বীজ হিসাবে, প্যাকাররা 2 নম্বর বীজ ডালাস কাউবয়কে 48-32-এ পরাজিত করে প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছিল। যাইহোক, তারা এনএফসি ডিভিশনাল রাউন্ডে সান ফ্রান্সিসকো 49ers 24-21 নম্বরে 1 নম্বরে পড়েছিল, একটি খেলা যেখানে গ্রিন বে চতুর্থ কোয়ার্টারে 21-14-এর নেতৃত্ব দিয়েছিল।

যা এই দলটিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে তা হল দুটি পাওয়ার হাউস প্লেয়ার যোগ করা: রানিং ব্যাক জোশ জ্যাকবস এবং সেফটি জেভিয়ার ম্যাককিনি।

নিউ অরলিন্সের বিপক্ষে, জ্যাকবস তার 13 তম রশিং টাচডাউন স্কোর করেন, যা তার ক্যারিয়ারে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি।

“আমি বলতে চাচ্ছি, আমরা কিছুর জন্য খেলছি… মনে হচ্ছে আমাদের সিলিং বাড়তে থাকে। আমি আমার জন্য জানি, ভাই, আমি এটার অংশ হতে পেরে খুশি” জ্যাকবস ড সোমবার রাতে জয়ের পর (h/t: The Matt Schneidman of The Athletic)।

McKinney, যারা জন্য বাঁধা এনএফএল সবচেয়ে বাধা সাতের সাথে, তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে শক্তিশালী মৌসুমটি একত্রিত করছেন

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল প্রথম বছরের প্রতিরক্ষামূলক সমন্বয়কারী জেফ হ্যাফলি, যিনি একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছেন (2024 সালে 335.1 YPG থেকে গত মৌসুমে 313.4)।

সঙ্গে বর্তমান প্লে অফ ছবিগ্রীন বে ষষ্ঠ বা সপ্তম বাছাই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখনও গ্রীন বে-তে তার প্রথম সুপার বোল উপস্থিতির জন্য খুঁজছেন, LaFleur এবং প্যাকার্স এই সময়ে একটি ভিন্ন ফলাফলের আশা করছেন।