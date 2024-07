অ্যাকোলাইটস অ্যামি সাং স্টার ওয়ার্সে যোগদান এবং ব্রেন্ডোক ডাইনিদের আখড়ার কথা বলেছেন

সতর্কতা: দ্য অ্যাকোলাইট এপিসোড 1-7-এর জন্য স্পয়লার।

প্রতিটি নতুন পর্বের সাথে, অ্যাকোলাইট যা জানা যায় তার সীমানা ঠেলে দিয়েছে তারার যুদ্ধ বিশ্ব। চেতনা ভাগ করে নেওয়া যমজ সন্তান, একটি ফোর্স ভের্জেন্স এবং সিক্যুয়েল ট্রিলজির নাইটস অফ রেনের একটি মিউজিক্যাল সম্মতি এই সিরিজটিকে ডিজনি+-এ একটি উচ্চাভিলাষী প্রবেশ হিসাবে প্রমাণ করেছে তারার যুদ্ধ ক্যাটালগ যমজ ওশা ও মায়ের গল্প অনুসরণ করে (দুজনেই আমান্ডলা স্টেনবার্গ অভিনয় করেছেন), অ্যাকোলাইট আরও এই ধারণাটি অন্বেষণ করে যে গ্যালাক্সির সর্বাধিক পরিচিত নায়ক, জেডি, তারা একবারের মতো বীরত্বপূর্ণ নাও হতে পারে।

একটি ফলস্বরূপ নতুন সংযোজন তারার যুদ্ধ মা আনিসিয়া (জোডি টার্নার-স্মিথ) এর নেতৃত্বে ডাইনি কভেন। যখন ডাইনি দেখা গেছে তারার যুদ্ধ এর আগে, এই বাহিনীর সাথে একটি অনন্য সংযোগ রয়েছে, নতুন বাহিনী শক্তি এবং একটি সাধারণ ইচ্ছা – একা থাকা। সম্প্রদায়টি ছোট কিন্তু নিবেদিতপ্রাণ এবং অ্যামি সাং-এর মতো অভিনেতাদের দ্বারা জীবিত হয়, যিনি সিরিজে এনসাইন রানে চরিত্রে অভিনয় করেন।

সাং-এর প্রথম ধাপ তারার যুদ্ধ মহাবিশ্ব আসে দয়িত শো নেভিগেশন ভূমিকা একটি স্ট্রিং পরে কুং ফু, সোয়াট, এবং ম্যাগনাম পিআই সাথে কথা বলার সময় স্ক্রীন রেন্ট এনসাইন রানের ভূমিকায় পদার্পণ সম্পর্কে, সাং বহুতল মহাবিশ্বে যোগদানের আনন্দ, সেটে অনুভূতি এবং আরও অনেক কিছু সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা শেয়ার করেছেন। এছাড়াও, অভিনেতা ব্রেন্ডোকে যা ঘটেছে তা প্রতিফলিত করে।

স্টার ওয়ার্স ইউনিভার্সে যোগদানের বিবরণ অ্যামি সাং

ডিজনি+ এর মাধ্যমে ছবি

স্ক্রিন রান্ট: আমি একটিতে কাস্ট হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে শুনতে চাই তারার যুদ্ধ প্রকল্প, এবং কিভাবে আপনি একটি অংশ হয়েছে অন্যান্য জিনিস সব তুলনা.

অ্যামি সাং: ঠিক আছে, এটা প্রচলিত উপায় ছিল না। এটা খুব অপ্রত্যাশিত ছিল. আমার বন্ধু, যিনি শোতে একজন ইপি, স্ক্রিপ্টটি পড়ছিলেন, তিনি সেই চরিত্রটি দেখেছিলেন যা আমি অবশেষে পেয়েছি এবং সে আমার কথা ভেবেছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি এটির জন্য অডিশন দিতে চাই, তাই আমি ছিলাম, “অবশ্যই। এই স্টার ওয়ার! অবশ্যই আমি এর জন্য অডিশন দিতে চাই।” আমি এমনকি জানি না আমি এটির জন্য অডিশন দেওয়ার সুযোগ পেতাম কিনা, অন্যথায় এটি বুক করা যাক। আমি এটির জন্য পড়েছিলাম, টেপে পাঠিয়েছিলাম, এবং তিন মাস পরে আমি এই ভূমিকাটি পেয়েছি বলে শুনিনি। আমি সম্পূর্ণরূপে এটা আশা করিনি. আমি এটি সম্পর্কে ভুলে গেছি, কারণ আমি সত্যিই এটির জন্য আমার আশা পাইনি। আমি এটিকে আমার সেরা শট দিয়েছিলাম, এমনকি অডিশনের সুযোগটিও আমার জন্য একটি বিশাল চুক্তি ছিল।

আমি জানি এই প্রকল্পগুলি খুব গোপন হতে পারে। সেটে হাজির হওয়ার আগে আপনার কাছে কত তথ্য ছিল?

অ্যামি সাং: শিল্প দল দ্বারা অনেক কিছু জানানো হয়েছিল। আমি একটি স্ক্রিপ্ট পেয়েছি, কিন্তু অনেক স্ক্রিপ্ট ব্লক করা হয়েছিল। আমি শুধু আমার দৃশ্যগুলো পেয়েছি। এটা আমার কাছেও গোপন ছিল তাই আমি কাউকে প্লট বা কিছু বলতে পারব না। আমাকে কিছু গোপন রাখতে হবে না – আমার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। আমি আর্ট টিম থেকে অনেক কিছু আঁকলাম, আমার পোশাক কেমন ছিল এবং আমার চুল এবং মেকআপ ডিজাইন দেখে। তারপরে, আমাদের একজন আন্দোলন প্রশিক্ষক ছিলেন – অ্যালেক্স রেনল্ডস। তিনি ডাইনিদের প্রত্যেকের সাথে খুব নির্দিষ্ট ছিলেন [with] তারা কিভাবে সরানো. তিনি আমাকে আমার চরিত্র খুঁজে পেতে সাহায্য করেছেন আন্দোলনের মাধ্যমে এবং চরিত্রের শারীরিকতার মাধ্যমে। সাধারণত, আমি ভিতরে থেকে কাজ, কিন্তু [here] আমি বাইরে থেকে শুরু করেছি, সবকিছু থেকে সূত্র আঁকতে এবং শিল্পের মাধ্যমে সবকিছুকে একত্রিত করেছি।

আপনার চরিত্রটি গল্পের সাথে কীভাবে খাপ খায় তা আপনি খুঁজে বের করার সময় আপনাকে শোটি দেখতে বিশ্বকে দেখতে হয়েছিল। প্রতি সপ্তাহে শোটি দেখার এবং এটি কীভাবে একত্রিত হয় এবং আপনি কীভাবে এই বিশ্বে ফিট করেন তা দেখার অভিজ্ঞতা আপনার জন্য কী ছিল?

অ্যামি সাং: প্রতিটি পর্ব কতটা সৃজনশীল তাতে আমি সত্যিই অবাক হয়েছি। গল্পটি কীভাবে যেতে পারে সে সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা ছিল, তবে গত কয়েকটি পর্বে এমন কিছু চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে যা আমি আশা করিনি। এটা খুব তাজা. আমি বলতে চাচ্ছি, একটি ডিজনি+ শো-এর জন্য, এটি খুবই চটকদার। আমি সত্যিই মুগ্ধ, এবং আমি কিভাবে এটি উদ্ঘাটন করা হয়েছে তাই গর্বিত. এটি অবশ্যই এমন কিছু যা স্টার ওয়ার মহাবিশ্বে অপ্রত্যাশিত।

ব্রেন্ডোক উইচের অ্যাসেনশন অনুষ্ঠানটি শোতে সাং-এর সময়ের একটি উচ্চ বিন্দু ছিল

এই শোটি এত ভাল করে যে এটি প্রতিটি ফ্রেমের সাথে Star Wars এর চেহারা এবং অনুভূতি ক্যাপচার করে। আপনার কি এমন একটি প্রথম মুহূর্ত আছে যেখানে আপনি চারপাশে তাকিয়ে সত্যিই অনুভব করেছেন, “ঠিক আছে, আমি পৌঁছেছি”?

অ্যামি সাং: হ্যাঁ। আমরা আরোহণ অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু. আমরা প্রথম জিনিস হিসাবে এটি শুটিং শুরু. আমরা নাচ এবং গান করার জন্য বেশ কয়েকটি রিহার্সাল করেছি, কিন্তু আমি তাদের চুল এবং মেকআপে কাউকে দেখিনি। যে রাতে আমরা প্রথম সব ডাইনিদের সাথে তাদের চুল এবং মেকআপ নিয়ে সেটে পা দিয়েছিলাম, এটির মতো ছিল, “বাহ। সবাইকে অবিশ্বাস্য দেখাচ্ছে।” সেটে পা রাখার মুহূর্ত থেকেই আমি পুরোপুরি নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। সেট সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা হয়. আপনি স্ক্রিনে যা দেখছেন তা সিজি ছিল না, তাই সেটে পা রাখার সেই মুহুর্ত থেকে আমি খুব নিমগ্ন ছিলাম।

আমি মাইকেল অ্যাবেলসের সাক্ষাত্কার নিয়েছিলাম, যিনি এটির জন্য সংগীত করেছিলেন এবং আমি জানি যে এটি তার জন্য একটি বড় মুহূর্ত ছিল কারণ তাকে শুটিংয়ের আগে সঙ্গীত লিখতে হয়েছিল। জপ করার অনুভূতি মনে আছে কি আর [filming that aspect of the scene?]

অ্যামি সাং: এটা ছিল একেবারে জাদুকরী। আমি কখনও একটি গান খেলা ছিল না [in a scene]. তিনি আমাদের আরোহন অনুষ্ঠান করার আগে গানটি তৈরি করেছিলেন, তাই ব্যাকগ্রাউন্ডে সংগীত বাজছিল। এটা আমাদের রিহার্সালের জন্য বাজছিল, তাই আমাদের সেই কঠিন চেষ্টা করতে হয়নি। এটা সব ছিল, স্পিকার সঙ্গীত বিস্ফোরণ ছিল, এবং আমি শুধু অনেক শক্তির এই অনুভূতি পেয়েছিলাম. এটি সব একসাথে এসেছিল এবং সঙ্গীত সত্যিই, সত্যিই এটির আবেগকে সাহায্য করেছিল। এটা অবিশ্বাস্য ছিল।

সাং অন দ্য অ্যাকোলাইটের সবচেয়ে বড়-নাম সহযোগীদের

কাস্টম ছবি দেবাঞ্জনা চৌধুরীর

সাত পর্বে জেডি এবং ডাইনিদের মধ্যে বড় সংঘর্ষ। সেই মুহুর্তগুলির অংশ হওয়া কেমন ছিল যখন আপনার কাছে ইন্দারা এবং সল এবং সেই অবিশ্বাস্য অভিনেতারা আপনার সকলের সাথে একটি স্থান ভাগ করে নিচ্ছেন?

অ্যামি সাং: এমনকি মেকআপ রুমে যখন আমি তাদের আমার পাশে বসে থাকতে দেখেছি, তারা খুব দয়ালু ছিল। [They] শুধু তাদের এই গ্রাভিটাস ছিল, কিন্তু [they were] তাই মানব এবং সদয় – উভয়ই। আমি খুব ছোট থেকেই লি জং-জে-এর প্রশংসা করতাম। আমি তার সমস্ত কোরিয়ান নাটক এবং সবকিছু দেখেছি, তাই তাকে মেকআপ রুমে আমার পাশে বসানো এক ধরণের পরাবাস্তব ছিল। আমি স্কুইড গেমের আগেও অনেক কিছুতে তার মুখ দেখেছিলাম, যা আমি পছন্দ করতাম। তাই তাকে সেটে দেখা এবং তাকে কাজ দেখা ছিল সবচেয়ে আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা। এবং ক্যারি-অ্যান মস… মানে, সে খুবই খারাপ। এবং তারপরে উকি জেডি… আমি ছিলাম, “এটি পাগল।” এই পৃথিবীতে নেমে যাওয়া এবং সেখানে একটি লাইন থাকার মত ছিল, “বাহ, ঠিক আছে। আমি এর একটি অংশ।” এটা এখনও বেশ পরাবাস্তব যে এটা আমার জন্য ঘটেছে.

আপনি পরিচালক কোগোনাদার সাথে কাজ করেছেন, এবং লেসলি হেডল্যান্ড অবশ্যই সেখানে সবকিছুর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। আপনি কি তাদের সাথে আপনার সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলতে পারেন এবং তারা কীভাবে এই সমস্ত কিছুকে একত্রিত করার সাথে যোগাযোগ করেছিল?

অ্যামি সাং: কোগোনাডা সবচেয়ে ভালো। আমি একটি বিশাল ভক্ত ছিলাম, এবং যখন আমি শুনলাম যে তিনি আমাদের পর্বের পরিচালক হতে চলেছেন, আমি খুব উত্তেজিত হয়েছিলাম। আমার মতো একজনের জন্য, যিনি পরিচালনা করতে চান, তাকে কাজ দেখা একটি মাস্টারক্লাস। ইন্ডি ওয়ার্ল্ড থেকে এসে এবং বিশাল সেটে যেভাবে কাজ করে সেভাবে কাজ করে, সে সবার থেকে সেরা পারফরম্যান্স আঁকতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি তাই শান্ত ছিল. আমি চারপাশে ঠাট্টা করি এবং বলি যে তিনি পরিচালকদের জেডি মাস্টার কারণ তিনি তার বাহ্যিক দিক থেকে খুব শান্ত, কিন্তু তিনি এত বেশি চলছে, এবং তিনি যা চান তাতে লেজার-শার্প। আমি সত্যিই মনে করি যে এটি এমন একটি সহযোগী, ইতিবাচক এবং সহায়ক সেট শীর্ষ থেকে শুরু হয়েছিল। লেসলি হেডল্যান্ড, যে মুহুর্তে আমি আমার প্রথম দিন সেটে পা রাখলাম, এসে আমাকে শুভেচ্ছা জানাল। তিনি বললেন, “এখানে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।” [She was] খুব ব্যক্তিত্বপূর্ণ, খুব উষ্ণ, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কেমন আছি, যদি আমি লন্ডন পছন্দ করি, এবং আমার প্রথম দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের আগে আমাদের কিছু কথোপকথন হয়েছিল। এটি আমার কাজকে এত সহজ করে তুলেছে কারণ এটি একটি আরামদায়ক পরিবেশ ছিল। আমি সেখানে থাকার জন্য নার্ভাস বোধ করার কথাও মনে করি না কারণ সবাই খুব সদয় ছিল এবং পরিবেশটি কেবল ইতিবাচক ছিল।

সাং একটি আধা-আত্মজীবনীমূলক ইন্ডি ফিচারে কাজ করছে

আশা করি আমরা আপনাকে আরও দেখতে পাব তারার যুদ্ধকিন্তু যখন আমরা আমাদের আঙ্গুলগুলি অতিক্রম করি, [do you have any] ভবিষ্যতের প্রকল্প [on the horizon?]

অ্যামি সাং: আশা করি, আমার নিজস্ব ইন্ডি বৈশিষ্ট্য যা আমি লিখছি যে আমি পরিচালনা করতে চাই এবং এতে একটি ভূমিকাও পালন করতে চাই। এটিকে লেডি লাক বলা হয়, এটি আমার ভাই এবং আমার সম্পর্কের দ্বারা অনুপ্রাণিত, এবং নিউইয়র্ক চায়নাটাউন জুয়ায় নব্বইয়ের দশকে সেট করা হয়েছিল dens

অ্যাকোলাইট সম্পর্কে

ডিজনি+ এর মাধ্যমে ছবি

একটি রহস্য-থ্রিলার যা স্টার ওয়ার্স-এ একটি নতুন যুগের সন্ধান করে, সমৃদ্ধ উচ্চ প্রজাতন্ত্র যুগের সমাপ্তি। ছায়াময় গোপনীয়তা এবং অন্ধকার দিকের শক্তির উত্থান শুরু হওয়ার সাথে সাথে একজন প্রাক্তন পাদাওয়ান তার জেডি মাস্টারের সাথে একাধিক অপরাধের তদন্তের জন্য পুনরায় মিলিত হবে। যাইহোক, তারা শীঘ্রই শিখেছে যে তারা যে শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করছে তা যে কেউ আশা করতে পারে তার চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর।

16 জুলাই ডিজনি+-এ সিজনের সমাপ্তি প্রকাশ করা হবে।