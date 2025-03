৫ মার্চ, ক্রেমলিনে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন আবখাজিয়া বদরো গানবয় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাত করেছেন। বিশেষ সংবাদদাতা “কমারসেন্ট” আন্দ্রে কোলস্নিকভ আমি অবাক হয়েছি যে ক্রেমলিনের পক্ষে নির্বাচনের সফল হওয়ার পরেও মিঃ গুনবা বিভিন্ন কাটিয়ে উঠার নেতৃত্বের জন্য জিজ্ঞাসা করেছেন এবং তারা তাঁর প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রেখেছেন – এবং সম্ভবত, এটি করা হবে।

সভাটি উষ্ণ ছিল, এমনকি কী।

– বদ্রা জুরাবোভিচ, আপনাকে দেখে খুশি এবং আমি অবশ্যই আপনাকে নির্বাচনের জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাতে চাই। 54% বেশি – 54.7% – টার্নআউট সহ 70% স্কোর করেছে – সহকর্মী ভ্লাদিমির পুতিনকে স্বাগত জানানো হয়েছে। “ভাল ফলাফল, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই!”

আরেক প্রার্থী, রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি অ্যাডগুরা আর্দজিনবা স্পষ্টতই দেখে খুশি হতেন, তবে তা না, তা নয়।

রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি দেখিয়েছেন, “আমি জানি যে নির্বাচনের প্রচারটি বেশ দ্রুত চলে গেছে,” রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি দেখিয়েছেন যে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

তবে আমি এখনও কত গভীরভাবে প্রদর্শন করি নি। এবং সম্ভবত এটি প্রয়োজনীয় ছিল না।

– মূল বিষয়টি হ’ল লোকেরা এসেছিল, লোকেরা তাদের ইচ্ছা, পছন্দগুলি প্রকাশ করেছিল! – যুক্তিযুক্ত ভ্লাদিমির পুতিন।

যদি এটি সর্বদা প্রধান হয় তবে আর কোনও ঝামেলা হবে না। যদিও একটি ভাল ভোটদান ছিল, হ্যাঁ, এটি প্রয়োজনীয় ছিল। সুতরাং এটি মিঃ পুতিনের বক্তৃতার চিত্র ছিল না।

“অবশ্যই,” বদ্রা গুনবা বলেছিলেন, যখন তাকে মেঝে দেওয়া হয়েছিল, “সবার আগে আমি লক্ষ করতে চাই যে এটি আবখাজিয়া এবং প্রজাতন্ত্রের সাধারণভাবে আপনার সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ যে সামগ্রিকভাবে আবখাজিয়া মূলত রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে তার অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছে।

লক্ষ্য করুন, “মূলত।” এই ব্যক্তি ক্রেমলিনকে প্রতিহত করার শক্তি খুঁজে পেয়েছিল।

– আবখাজিয়ার লোকেরা আবখাজ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি, historical তিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করে। এই জাতীয় সিদ্ধান্তের জন্য আমাকে আবখাজিয়ার লোকদের কাছ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে দিন, “মি। গুনবা অব্যাহত রেখেছিল, এবং আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার মতো কিছু ছিল, কারণ এমন অনেক লোক ছিল না যারা আবখাজিয়ান রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিল, এবং এখনও। ” রাশিয়ান ফেডারেশন সর্বদা এর সমর্থনে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এটি সামরিক-রাজনৈতিক সমর্থন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক সহায়তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আবখাজিয়ার লোকেরা অবশ্যই এই সমস্ত সমর্থন অনুভব করে।

দ্বিতীয়ত, বদরা গানবা আবখাজিয়ার লোকদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন:

– অবশ্যই আমার পক্ষে, আমি আবখাজিয়ার লোকেরা আমাকে অর্পিত পুরো দায়িত্বটি বুঝতে পারি। এবং আমার নির্বাচন প্রচারের কাঠামোয়, আমার রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের কাঠামোর মধ্যে আমি সর্বদা অগ্রাধিকারগুলিতে মনোযোগ দিয়েছি। অবশ্যই, অবশ্যই এটি আমাদের মূল কৌশলগত মিত্রের সাথে সহযোগিতা! আমাদের historical তিহাসিক, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে যা আমরা বিকাশ অব্যাহত রাখতে চাই!

আশা করা হয়েছিল যে এটি জর্জিয়ার বিষয়ে নয়। এবং তুরস্ক সম্পর্কে নয়।

“এছাড়াও, এই সুযোগটি গ্রহণ করা,” তিনি বলেছিলেন, “আমি বলতে চাই যে আমাদের ছেলেরা আজ একটি বিশেষ সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে আমাদের সত্যের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।” আমাদের কাছে কয়েক ডজন ছেলে রয়েছে যারা তাদের মাথা ভাঁজ করে। আমরা মৃতদের পরিবারকে সমর্থন করি। এই লোকদের স্মৃতি রাখা আমাদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ … এই অর্থে, একটি সাধারণ বিজয় এবং একটি সাধারণ ভবিষ্যত!

এটি আবখাজিয়ায় খুব বেশি কথা বলা হয় না, তবে সবাই জানে। এখন এ সম্পর্কে না বলা অসম্ভব ছিল।

এবং বাচ্চাদের সম্পর্কে না বলা সম্ভব ছিল।

– আমি লক্ষ করতে চাই যে আবখাজিয়ায় আজ আপনার ব্যক্তিগত সহায়তার জন্য ধন্যবাদ, স্কুলছাত্রীদের একটি বৃহত -স্কেল মেডিকেল পরীক্ষা চলছে! এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক, এটি আমাদের দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সমর্থন, এটি আমাদের দেশের ভবিষ্যত! – বদ্রা গানবা জোর দিয়েছেন।

দেখে মনে হয়েছিল যে নির্বাচনগুলি শেষ হয়েছে এবং কমপক্ষে স্কুলছাত্রীদের চিকিত্সা পরীক্ষা সম্পর্কে নীরব থাকতে পারে, তবে স্পষ্টতই আমি ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছিলাম।

আবখাজিয়ার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বলেছেন, “আবখাজিয়া শক্তি সিস্টেমের কাঠামোর মধ্যেও আপনার ব্যক্তিগত সহায়তার জন্য সমর্থন রয়েছে।” “আমি ঠিক মনে করতে চাই যে আক্ষরিক অর্থে আগের বছর শেষে, আবখাজিয়া দিনে 11 ঘন্টা অবধি ফ্যানের বিধিনিষেধ প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। আপনি যে সমর্থন সরবরাহ করেছেন তার কারণে এটি স্পষ্টতই হয়েছে যে আমরা শক্তির ঘাটতির সমস্যাটি সমাধান করতে পেরেছি!

এখানে কে নির্বাচিত হয়েছিল এবং আবখাজিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপতি কে তা ইতিমধ্যে খুব স্পষ্ট ছিল না।

তদুপরি, বদরা গুনবা অনুরোধগুলির দিকে ফিরে গেল:

– তবে, দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা এখন এই বিষয়টি নিয়ে এসেছি যে প্রজাতন্ত্রে প্রবেশ করা বিদ্যুতের কাটিয়ে ওঠা মানবিকদের পরিমাণ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এই সুযোগটি গ্রহণ করে, আমি শক্তি ঘাটতি শেষ হওয়ার আগে আপনাকে সমর্থন করার জন্য আপনার দিকে ফিরে যেতে চাই – এটি প্রায় মাঝামাঝি অবধি – আমাদের দেশের জন্য ভারী, তীব্র সমস্যা সমাধানের জন্য মানবিক পেরেন্সিগুলির অতিরিক্ত পরিমাণের সাথে আবখাজিয়াকে সমর্থন করার জন্য!

“আচ্ছা, আমরা সবকিছু করব,” মিঃ পুতিন সংক্ষেপে বলেছিলেন।

এবং যোগ করার জন্য কি আছে? শুধু এটা করুন, সবই।

– আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরোভিচ! – বদরা গানব ভ্লাদিমির পুতিন ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অবশ্যই। সর্বোপরি, ডিম্বাকৃতি, চা, অফিস নয়। লোকেরা কীভাবে “ধন্যবাদ” বলতে হয় তা জানে।

“এই সুযোগটি গ্রহণ করে, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে আমাদের আরও দুটি বিষয়ে আমার মনোযোগের উপর জোর দিয়ে বলব যা আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ,” বদ্রা গুনবা আড়াল করেননি। “এটি অবশ্যই অবশ্যই দ্বিগুণ নাগরিকত্বের বিষয়।” প্রাথমিক পদ্ধতিগুলি সম্পন্ন হয় এবং এটি আমাদের দেশের সংসদ দ্বারা অনুমোদিত হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে দ্বৈত নাগরিকত্বের বিধান – রাশিয়ান নাগরিকত্ব – আবখাজিয়া প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের বিধান শুরু করতে শুরু করবে এমন প্রক্রিয়াটি নির্ধারণের জন্য রয়ে গেছে। আপনি জানেন যে এই ধরণের সিদ্ধান্তের পক্ষে আপনার সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ এটি করা হয়েছিল (মিঃ পুতিন যদি জানতেন যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ … – একে) এবং আমাদের দেশের 70% এরও বেশি নাগরিক রাশিয়ান ফেডারেশনের নাগরিক! এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের এই ধরণের ক্ষমতা ব্যবহার করার সময় ছিল না এবং যদি এমন সুযোগ থাকে তবে আমরা এই জাতীয় প্রোগ্রামটি বাস্তবায়িত করতে চাই।

এমন কিছু জিনিস রয়েছে যেখানে একজন ব্যক্তি অন্যকে প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হয় না।

“হ্যাঁ, আমরা এটি চালিয়ে যাব,” ভ্লাদিমির পুতিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। “তিনি নীতিগতভাবে প্রস্তুত, এবং আমরা এটি চালিয়ে যাব (প্রোগ্রামস.- একে) বাস্তবায়ন। I will send the relevant instructions to my colleagues, and they will finalize questions with you, which, perhaps, still require attentive relations. তবে আমরা এই কাজটি চালিয়ে যাব।

– অনেক ধন্যবাদ! আপনাকে ধন্যবাদ – বদরা গানবা আবার চিৎকার করে উঠল। “এবং আরেকটি প্রশ্ন যা আক্ষরিক অর্থে আমাদের দেশের নাগরিকদের চিন্তিত করে।” ১ এপ্রিল থেকে, নতুন আইন কার্যকর হয়, যার সাথে আমাদের নাগরিকরা একটি যানবাহন দ্বারা সীমান্ত অতিক্রম করে, দুর্ভাগ্যক্রমে, আবখাজিয়া প্রজাতন্ত্রের অঞ্চলে পড়তে সক্ষম হবে না (এখানে মিঃ গুনবা স্পষ্টতই সম্মত হয়েছিলেন: রাশিয়ার অঞ্চলটি বোঝানো হয়েছিল, যার মতে আবখাজিয়ান চালকের নথিগুলির সাথে ভ্রমণ করা সত্যিই অসম্ভব। একে)। দু’বছর ধরে এই আইনটির প্রবেশ বাড়ানোর জন্য যদি আবখাজিয়ার সাথে সম্পর্কিত এমন সুযোগ থাকে তবে আমরা আমাদের দেশের নাগরিকদের কাছে একটি যানবাহনের ব্যবহারের জন্য রাশিয়ান শংসাপত্র গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আসব এবং আমাদের নাগরিকদের যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তা সমাধান করব!

তবে এটিই ছিল তাঁর দেশের নাগরিকরা তাদের রাষ্ট্রপতির কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন (কমপক্ষে একজন, কমপক্ষে অন্য একজন)।

এমনকি যারা গানবার বদরার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল তারা এখন ভোট দেবে।

“আপনি দ্রুত এটি তৈরি করতে পারেন,” ভ্লাদিমির পুতিন বলেছিলেন। “আমি বুঝতে পারি যে যারা এই নথিগুলি পেতে চান তাদের জন্য তাই -কলুষিত থ্রুপুটটি সেখানে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।” তবে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জিজ্ঞাসা করব – তারা আপনার সাথে কাজ করবে এবং এই জাতীয় পয়েন্টের সংখ্যা এবং কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে যারা আপনাকে কয়েক বছর আগে থেকে প্রসারিত না করে এটি ব্যবস্থা করতে সহায়তা করবে, তবে একটি স্বল্প সময়ে। তবে আমরা এটা করব! – ভ্লাদিমির পুতিন আবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

– অনেক ধন্যবাদ! আপনাকে ধন্যবাদ! – উত্তর বদ্রা গুম্বা।

God শ্বরের ধন্যবাদ যে নির্বাচনে সবকিছু ঘটেছে। কি আনন্দ!

আন্দ্রে কোলস্নিকভ