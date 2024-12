“আমরা যে শব্দগুলি বলছিলাম তা বাস্তব ছিল তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন”

সম্পর্কিত

Wicked: How the Movie Compares to the 1995 Book

মূল উপন্যাসটি ব্রডওয়ে শোকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যা সিনেমাটিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এইভাবে তারা তুলনা করে, এবং বইটি কতটা পর্দায় তুলেছে।