আমেরিকা জুড়ে পড়ুন সপ্তাহ: আপনাকে উদযাপনে সহায়তা করার জন্য বই এবং পড়ার আনুষাঙ্গিক

আমেরিকা সপ্তাহ জুড়ে পড়ুন ২ রা মার্চ থেকে শুরু হয়। সপ্তাহটি বাচ্চাদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের পড়ার জন্য উত্সর্গীকৃত। এটি প্রিয় লেখক ডাঃ সিউসের জন্মের আশেপাশে ঘটে, অনেক স্কুল এবং গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন ধরণের জেনারকে প্রচার করে এমন ইভেন্টগুলি হোস্টিং করে।

উদযাপন করতে, নিজেকে কিছু নতুন বই এবং কয়েকটি পড়ার আনুষাঙ্গিক তাদের সাথে যেতে পান! নীচে, পাঁচটি কথাসাহিত্য বই এবং পাঁচটি নন-ফিকশন বই রয়েছে যা এখনই জনপ্রিয়। অতিরিক্তভাবে, কিন্ডলস, বই ধারক এবং আরও অনেক কিছুর মতো বিভিন্ন রিডিং আনুষাঙ্গিক রয়েছে।

কথাসাহিত্য

মূল মূল্য: $ 30

“টেস্টামেন্টস” এটিউডের সিক্যুয়াল “দ্য হ্যান্ডমেডের গল্প”যা একটি বিশাল জনপ্রিয় বই যা তখন থেকে হুলুর একটি শোতে পরিণত হয়েছে। সিক্যুয়ালটি “দ্য হ্যান্ডমেডস টেল” এর ইভেন্টগুলির 15 বছর পরে উঠেছে। The Republic of Gilead is still in power, but it’s slowly beginning to crumble from withing.

20 বুকটোক বইয়ের পাঠকরা এই বসন্তে প্রবেশ করছেন

মূল মূল্য: $ 32.50

চার্লস ডিকেন্সের উপর একটি আধুনিক গ্রহণ, “ডেভিড কপারফিল্ড,” কিংসলভার এর “রাক্ষস কপারহেড” একই থিমগুলির অনেকগুলি নিয়ে ডিল করে। বইটি দক্ষিণ অ্যাপালিয়া পর্বতমালায় সেট করা হয়েছে এবং তীব্র দারিদ্র্যের মুখোমুখি হওয়া এক কিশোর একক মায়ের জন্মগ্রহণকারী একটি ছেলের অনুসরণ করে। অবশেষে, প্রধান চরিত্র ডেমোন পালক যত্নে শেষ হয়, ক্রমাগত স্কুলগুলিকে স্যুইচ করে এবং তিনি আসক্তির সাথে কাজ করেন।

মূল মূল্য: $ 30.99

“আমরা যদি ভিলেন ছিলাম” ডোনা টার্টের সাথে তুলনা করা হয়েছে “গোপন ইতিহাস,” গা dark ় গোপনীয়তা এবং ধ্রুবক বিস্ময়ে ভরা একটি বই। “যদি আমরা ভিলেন ছিলাম” -তে রিও অলিভার মার্কস সম্পর্কে লিখেছেন, যিনি গত দশ বছর ধরে মুক্তি পেয়েছেন কারাগারে কাটিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল তার সত্য গল্পটি তিনি বলতে প্রস্তুত।

ক্যাম্পফায়ার দ্বারা পড়ার জন্য 20 টি বই

ফ্রেডা ম্যাকফ্যাডেনের একটি মুহূর্ত রয়েছে, এবং এর একটি ভাল কারণ রয়েছে। তার থ্রিলারগুলি গ্রিপিং রিডস যা আপনি পড়ছেন পুরো সময় আপনার সিটের প্রান্তে আপনাকে রাখবে।

“দুর্ঘটনা” ম্যাকফ্যাডেনের অন্যতম জনপ্রিয় বই, টেগানকে অনুসরণ করে, একজন মহিলা যিনি আট মাসের গর্ভবতী এবং কেবল একটি আকর্ষণীয় দম্পতি দ্বারা উদ্ধার করার জন্য গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েন। তিনি এই দম্পতির বাড়িতে পৌঁছানোর সাথে সাথেই, টেগান বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা ঠিক কারা তাদের মনে হয় না।

মূল মূল্য: $ 27.99

আপনি যদি পড়েন “এভলিন হুগোর সাত স্বামী,” তারপর “কেট কেয়ের তিনটি জীবন” আপনার পড়ার তালিকায় থাকা উচিত। কেট কে একটি বেস্টসেলিং বই ট্রিলজি লিখেছেন যা একটি ব্লকবাস্টার ফিল্ম সিরিজে পরিণত হয়েছিল, তবে কেট কে একটি ছদ্মনাম; তিনি কখনই লেখকের ইভেন্টগুলিতে উপস্থিত হননি বা সাক্ষাত্কার দেননি।

বইটি কেটকে একজন তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে দেখছে, যখন তার সেরা বন্ধু আমান্ডা ক্যালিফোর্নিয়ায় স্টারডম অনুসরণ করার জন্য তাদের ঝামেলা বাড়ি থেকে পালানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। যাইহোক, ট্র্যাজেডি তাদের প্রস্থানের প্রাক্কালে আঘাত করে, সেই স্বপ্নগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে।

অ-কল্পকাহিনী

মূল মূল্য: $ 29.99

মেল রবিনস ক নিউ ইয়র্ক সময়এস বেস্টসেলিং লেখক যিনি অনুপ্রেরণা এবং মানসিকতার বিশেষজ্ঞ। তার বই, “তাদের তত্ত্ব” ইতিমধ্যে কয়েক মিলিয়ন পাঠককে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেতে এবং উদ্বেগের পিছনে ফেলে পৌঁছেছেন। বইটি আপনাকে শেখায় যে কীভাবে আপনি যে বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না সেগুলিতে কীভাবে আপনার সময় নষ্ট করা বন্ধ করতে এবং সত্যিকার অর্থে কী গুরুত্বপূর্ণ: আপনার সুখ এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করা যায়।

মূল মূল্য: $ 18.99

“উচ্ছেদ” একজন প্রিন্সটন সমাজবিজ্ঞানী লিখেছেন এবং মিলওয়াকিতে আটটি পরিবারকে অনুসরণ করেছেন কারণ তারা উচ্ছেদ হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ডেসমন্ডের লক্ষ্য আমেরিকাতে দারিদ্র্যের আরও ভাল বোঝাপড়া সরবরাহ করা এবং লোকেরা কীভাবে উচ্ছেদ হওয়া শেষ হয় এবং তারা তাদের বাড়িতে থাকতে কী করতে ইচ্ছুক তা দেখায়। এটি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে দারিদ্র্য আমাদের দেশে একটি গুরুতর সমস্যা যা পরিবারগুলিকে উদ্বেগজনক হারে ধ্বংস করে দেয়।

মূল মূল্য: $ 20.99

যে কেউ কখনও চেরনোবিল বিপর্যয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি বিপর্যয়ের দিকে আরও গভীরতর চেহারা পেতে পারেন “চেরনোবিলে মধ্যরাত।” সাংবাদিক, অ্যাডাম হিগগিনবোথাম লিখেছেন, বইটি এই অনুষ্ঠানের পিছনে গোপনীয়তা এবং পৌরাণিক কাহিনী উদ্ঘাটিত করেছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম পারমাণবিক বিপর্যয়ের পিছনে অবিচ্ছিন্ন গল্প এবং মানুষকে সরবরাহ করে।

মূল মূল্য: 18 ডলার

জোন ক্রাকাউর তাঁর বইয়ের জন্য সুপরিচিত, “বন্য মধ্যে,” যা ক্রিস্টোফার ম্যাকক্যান্ডলেসের জীবনের দিকে তাকিয়েছিল, এমন এক ব্যক্তি যিনি আলাস্কার গভীরতায় যাত্রা করার জন্য সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন। “পাতলা বাতাসে,” মাউন্ট এভারেস্টের ইতিহাসের বৃহত্তম বিপর্যয় অনুসরণ করে সমানভাবে হৃদয় বিদারক হিসাবে। দুর্যোগ ঘটলে ক্রাকাউর আসলে সেখানে ছিলেন, তাই পাঠকরা সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে প্রথম ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি পান।

সৈকতে পড়ার জন্য 10 টি দ্রুতগতির বই

মূল মূল্য: $ 30

“আপনি যখন বাইরে ছিলেন” আমেরিকাতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সিস্টেমের দিকে কঠোর চেহারা দেয়। এটি আটটি বাচ্চা নিয়ে একটি পরিবারকে অনুসরণ করে, যাদের বেশিরভাগেরই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে যা তারা মোকাবেলা করছে। এই পরিবারকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার পরে, কিনসিংগার বইগুলি প্রশস্ত করে, তদন্তকারী সাংবাদিকতার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার বৃহত্তর সিস্টেমটি অন্বেষণ করে।

আনুষাঙ্গিক পড়া

মূল মূল্য: $ 159.99

যে কেউ ক্রমাগত পড়ছেন তিনি অ্যামাজনের কিন্ডেলের কমপক্ষে একটি সংস্করণ পছন্দ করবেন। এমন পাঠকদের জন্য যারা ট্যাবলেট-স্টাইলের কিন্ডেল চান না, তবে কেবল এটি পড়ার জন্য চান, তাদের উচিত কিন্ডল পেপারহাইটকোনও বিজ্ঞাপন ছাড়াই ডিজাইন করা। যে পাঠকরাও একটি ট্যাবলেটের মতো অভিজ্ঞতা চান তা বেছে নিতে পারেন কিন্ডল কালারসফটউপলব্ধ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে একটি উজ্জ্বল, সুন্দর ই-রিডার। অবশেষে, নোট গ্রহণকারী এবং শিক্ষার্থীরা এর প্রশংসা করবে কিন্ডল লেখকযা সহজ নোট গ্রহণ এবং অঙ্কনের জন্য একটি কলম সহ আসে।

আপনার কিন্ডলকে ধরে রাখা একটি দিয়ে সহজ করুন কিন্ডেলের জন্য হাতের স্ট্র্যাপ। আপনি কয়েক ডজন রঙ থেকে চয়ন করতে পারেন এবং এমন একটি স্ট্র্যাপ পেতে পারেন যা সহজেই আপনার কিন্ডলটি চালু এবং বন্ধ করে দেয়।

চামড়ার বইয়ের ওজন আপনার বইটি খোলা রাখতে সহায়তা করুন, যাতে আপনার হাত ক্লান্ত হয় না। এগুলি ছোট এবং কমপ্যাক্ট, যাতে আপনি যে কোনও জায়গায় আপনি পড়ার পরিকল্পনা করতে পারেন।

মূল মূল্য: $ 14.99

আপনার হাত ক্লান্ত না করে আপনার বইটি খোলার আরেকটি উপায় হ’ল একটি বইয়ের পৃষ্ঠা ধারক রিং। এটি আপনার থম্পের উপরে স্লাইড হয় এবং আপনার বইটি উভয় পাশে খোলা রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। অ্যামাজন থেকে বইয়ের পৃষ্ঠা ধারক সহ, আপনি অতিরিক্ত রিং সন্নিবেশগুলি পাবেন যা আপনার থাম্বের উপরে আরামে ফিট করবে।

ক অস্বাভাবিক পণ্যগুলির একটি বইয়ের সাথে অন্ধ তারিখ নতুন বই পড়ার একটি মজাদার উপায়। আপনি যা পান তা হ’ল জেনার এবং একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং আপনি বইটি মোড়ক করতে পারেন এবং কী বইটি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে তা সন্ধান করতে পারেন! আপনি রহস্য/থ্রিলার, রোম্যান্স, সাধারণ কথাসাহিত্য এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক জেনারগুলি থেকে চয়ন করতে পারেন।