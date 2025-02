আর্মেন ​​সারকিসায়ান আত্মঘাতী বোমার হামলায় নিহত হয়েছেন

মস্কোতে আর্মেন ​​সারকিসিয়ান হত্যাকাণ্ড: ব্যবসায়িক প্রতিশোধ

আত্মঘাতী বোমা হু হু করে হত্যা করেছে আর্মেন ​​সারকিসিয়ানপ্রতিষ্ঠাতা আরবত ব্যাটালিয়নমস্কোর এলি পারুসা বিলাসবহুল আবাসিক কমপ্লেক্সের লবিতে আর্মেনিয়ার নাগরিক ছিলেন।



ছবি: ডনসিমন দ্বারা কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ, পুলিশ অফিসার

টেলিগ্রাম চ্যানেল 112 রিপোর্টে হামলাকারীর বয়স ছিল 45 বছর এবং একটি অপরাধমূলক রেকর্ড ছিল। He was dressed in dark clothing, had short dark hair with receding hairlines, brown eyes, and a tattoo of a sword on his leg.

প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, আক্রমণকারী সারকিসিয়ানের জন্য অপেক্ষা করেছিল এবং তার দেহের সাথে যুক্ত বোমাটি বিস্ফোরণ করেছিল। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন যে বিস্ফোরক ডিভাইসটি একটি সোম -50 খনি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল।



তদন্তকারীরা সারকিসিয়ানের চুক্তি হত্যার জন্য দুটি সম্ভাব্য উদ্দেশ্য বিবেচনা করে, যার মধ্যে একটিতে তামাকের বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ জড়িত। সারকিসিয়ান ছিল দেশের অন্যতম বৃহত্তম তামাকের আমদানিকারক।



এলি পারুসা আবাসিক কমপ্লেক্সে বিস্ফোরণটি 3 ফেব্রুয়ারি সকালে ঘটেছিল। প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, একটি অজানা দল একটি গ্রেনেড বা একটি উন্নত বিস্ফোরক ডিভাইস লাগিয়েছিল। সারকিসিয়ান গুরুতর আহত হয়েছিলেন এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, তবে চিকিত্সকরা তাকে বাঁচাতে অক্ষম ছিলেন। তাঁর দেহরক্ষীও হত্যা করা হয়েছিল, বিস্ফোরণে আরও তিনজন আহত হয়েছিল।