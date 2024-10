‘উইকড’ তারকা আরিয়ানা গ্র্যান্ডে ভয়ঙ্কর মিথস্ক্রিয়ার জন্য এলভিরা দ্বারা নিন্দা করেছিলেন

এটা Elvira মত শোনাচ্ছে এবং আরিয়ানা গ্র্যান্ডে বন্ধু হতে পারে না.

বিখ্যাত হরর হোস্টেস, যার আসল নাম ক্যাসান্দ্রা পিটারসন, গ্র্যান্ডের সাথে তার আগের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন, “ডিভা” আগুনে জ্বালানী যোগ করেছেন যা পপ তারকাকে বহু বছর ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

শনিবার নটের ভীতিকর ফার্মে উপস্থিত হয়ে অটোগ্রাফে স্বাক্ষর করতে এবং কিউরেটেড “ইয়োরস ক্রুলি, এলভিরা এক্সএক্সপেরিয়েন্স”-এ একটি প্রশ্নোত্তরে অংশ নেওয়ার জন্য, মিস্ট্রেস অফ ডার্ককে তার সবচেয়ে খারাপ সেলিব্রিটি মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ভক্ত-রেকর্ড করা ভিডিও.

আরিয়ানা গ্র্যান্ড স্বীকার করেছেন যে তিনি ‘মাঝে মাঝে’ তার ভক্তদের পছন্দ করেন না

“এটি প্যারিয়ানা মান্ডের সাথে ছড়ায়,” তিনি দর্শকদের কাছ থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ভিড়কে বলেছিলেন। হোস্ট, যিনি ফ্রেমের বাইরে ছিলেন, পিটারসন কাকে ডাকছেন তা বোঝার আগে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

“ওহ ওহ! হ্যাঁ, তার ব্যাকস্টেজের জন্য আমাদের কাছে কোনো ডোনাট ছিল না,” হোস্ট কৌতুক করে, “উই কান্ট বি ফ্রেন্ডস” গায়কের কুখ্যাত কথা উল্লেখ করে ডোনাট চাটার ঘটনা 2015 থেকে।

আপনি কি পড়ছেন লাইক? আরও বিনোদনের খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন

পিটারসন, যিনি 80 এর দশকের গোড়ার দিকে তার চরিত্র “এলভিরা” কে বিখ্যাত করেছিলেন, তার গল্পটি চালিয়ে যান কিন্তু কখন মিথস্ক্রিয়া ঘটেছিল তা প্রকাশ করেননি।

গ্র্যান্ডে” এসেছিল [to my show] এবং তিনি 20 জন অতিথিকে নিয়ে এসেছিলেন। তাই তিনি 21 টি টিকিট চেয়েছিলেন। আমরা ‘ঠিক আছে,'” পিটারসন শুরু করলেন৷ “তিনি মঞ্চের পিছনে চলে গেলেন, এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি তার সমস্ত বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের সাথে ছবি তুলতে পারি কিনা যা সে নিয়ে এসেছে৷”

“আমি তাদের প্রত্যেকের সাথে একটি ছবি তুলি। আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য অটোগ্রাফ স্বাক্ষর করি,” পিটারসন ব্যাখ্যা করেছিলেন। “তারপর আমি তাকে বলি, ‘আমরা কি একসাথে একটি ছবি তুলতে পারি,’ এবং সে যায়, ‘না, আমি সত্যিই তা করি না।’

উপস্থিত ব্যক্তিদের গল্পে বকাবকি করতে শোনা যায়। “এবং তারপরে আমার শো শুরু হওয়ার আগেই সে চলে গেল। তার সমস্ত আত্মীয়রা থেকে গেল,” সে অবাক হয়ে বলল।

“আমি তাকে বলি, ‘আমরা কি একসাথে একটি ছবি তুলতে পারি,’ এবং সে যায়, ‘না, আমি সত্যিই তা করি না।’ – ক্যাসান্দ্রা পিটারসন

ভিডিওর শেষে, হোস্ট আরও একটি ঝাঁকুনি দেয়। “তিনি ভুল জাদুকরী খেলছেন,” উচ্চ-প্রত্যাশিত গ্রান্ডের আসন্ন ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ফিল্ম “দুষ্ট,” যেখানে তিনি গ্লিন্ডা দ্য গুড উইচের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন

গতকাল, পিটারসন দ্বন্দ্ব সম্পর্কে লেখা একটি নিবন্ধের ইনস্টাগ্রামে একটি স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন। আজ, গ্র্যান্ডে মিথস্ক্রিয়া জন্য তার অনুশোচনা প্রকাশ মন্তব্য বিভাগস্বীকার করে যে সে এটি মনে রাখে না এবং এটি একটি উদ্বেগ আক্রমণ থেকে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

“এটা দেখে আমি খুব হতাশ হয়েছি। আমি আসলে আপনার সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে মনেও করতে পারি না কারণ আমার একটি উদ্বেগজনক আক্রমণ ছিল এবং আমার স্মৃতিতে, আমার পরিবারের বাকি সদস্যদের আগে ছেড়ে গিয়েছিল (এটি প্রায় 7 বছর আগে এবং যে সময়টা আমি জনসাধারণের ভিড় বা উচ্চস্বরে থাকার জন্য সত্যিই ভালো ছিলাম না)… তবে আমি যদি এই মুহূর্তটিকে ভুলভাবে মনে রাখি, আমি আন্তরিকভাবে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী,” তিনি লিখেছেন।

“আমার মায়ের সাথে এত সুন্দর হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আপনি কতটা সুন্দর ছিলেন (এখন সে সম্পর্কে তার আলাদা অনুভূতি থাকতে পারে তবে আমি তার সাথে কথা বলব… স্পষ্টতই, আমাদের সবার দিন আছে!) সবসময় ভালবাসা পাঠাতে। সর্বদা আমাদের হ্যালোইনের রানী হবেন!”

এটি প্রথমবার নয় যে গ্র্যান্ডে ডিভা আচরণের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন।

2020 সালের মে মাসে, গ্র্যান্ডে অ্যাপল মিউজিকের “জেন লো শো“এবং মিডিয়ার তার বর্ণনা দ্বারা তিনি কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে কথা বলেছেন।

“আমি সত্যিই দীর্ঘ সময়ের জন্য সাক্ষাত্কার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম কারণ আমার মনে হয়েছিল যখনই আমি এমন একটি অবস্থানে উঠব যেখানে কেউ ক্লিকবেটের জন্য কিছু বলার চেষ্টা করবে বা আমার কথাগুলিকে টুইস্ট করবে বা ব্লা-ব্লা-ব্লা। আমি নিজেকে রক্ষা করব এবং তারপরে লোকেরা হবে। যেমন, ‘ওহ, সে একজন দিবা।’ এবং আমি ছিলাম, ‘এর কোনো মানে হয় না।’

আরিয়ানা গ্র্যান্ডে ‘ডিভা’ অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করেছেন

ফক্স নিউজ অ্যাপ পেতে এখানে ক্লিক করুন

গ্র্যান্ডে উল্লেখ করেছেন যে তার অবস্থানে থাকা মহিলাদের প্রায়শই পুরুষদের চেয়ে আলাদাভাবে কথা বলা হয়। “এটা আপনাকে একটু শান্ত হতে চায়। কিন্তু আমি এটাও বলার চেষ্টা করছি, ‘F— যে’।”

“আমি এটা দেখে নারীদের চুপ করে থাকতে দেখে ক্লান্ত। [someone will be] যেমন, ‘ওহ সে এটা বলেছে।’ … এটা সত্যিই আপনার সাথে বসে. এবং আপনি মনে করেন, ‘ওহ বাহ, আমার কি আর নিজেকে প্রকাশ করা উচিত নয় বা আমার এই লড়াই করা উচিত নয় যা আমি আর করতে চাই? … আমি কি শুধু বলব, ‘ঠিক আছে’ এবং এটা হতে দেওয়া উচিত? এটা একধরনের —তুমি একটু উপরে উঠেছো।”

গ্র্যান্ডে এবং পিটারসনের প্রতিনিধিরা মন্তব্যের জন্য ফক্স নিউজ ডিজিটালের তাত্ক্ষণিক অনুরোধ ফিরিয়ে দেননি।