উদ্যোক্তার একটি সিনেমা দেখার একটি ধারণা আছে এবং একটি কোম্পানি তৈরি করেছে যা ইতিমধ্যে 3 বিলিয়ন ডিসপোজেবল আইটেম এড়িয়ে গেছে

ফে কর্টেজ যখন মুভি থিয়েটারে ছিলেন তখন তিনি জানতেন না যে সেই মুহূর্ত থেকে তার পুরো জীবন বদলে যাবে। তিনি “ট্র্যাশড – হোয়ার আওয়ার ট্র্যাশ গোস” ফিল্মটি দেখছিলেন, একটি ডকুমেন্টারি যা সারা বিশ্বে প্রকৃতির দ্বারা বিতরণ করা ট্র্যাশের বিশাল পরিমাণ দেখায় এবং অন্য কিছু অনুভব করেছিল৷

বছরটি ছিল 2012৷ সেই ছবিগুলি দেখার সময়, ডকুমেন্টারি দ্বারা আনা সমস্ত তথ্য, বিশেষত প্রশান্ত মহাসাগরের প্লাস্টিক দ্বীপের দ্বারা, যার আয়তন মার্কিন রাজ্য টেক্সাসের দ্বিগুণ। ফিল্মটি উন্মোচিত হওয়ার সাথে সাথে, তার প্রতিদিনের জীবন থেকে কমপক্ষে একটি নিষ্পত্তিযোগ্য আইটেম বাদ দেওয়ার ধারণা ছিল। সেখানে, Menos 1 Lixo-এর ভ্রূণ আবির্ভূত হয়, একটি কোম্পানি যেটি আজ অন্যান্য কোম্পানির জন্য বিপণনে কাজ করে, তাদের টেকসই কর্মের প্রচার করতে শেখায়।

Fê আইডিয়া রেডি করে সিনেমা হল ছেড়ে দিল। তিনি ডিসপোজেবল কাপ পরিত্যাগ করবেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্লাস্টিক কমানোর বিষয়ে সচেতনতা প্রচার চালাবেন। ব্র্যান্ডেড বিষয়বস্তুর বিশেষজ্ঞ এবং ফ্যাশন মার্কেট থেকে এসেছেন, তিনি দুটি কর্মের মিলন কল্পনা করতে পেরেছেন: বর্জ্য উৎপাদন এবং ব্যবসায়িক সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্ল্যানেটার কাছে, তিনি স্মরণ করেন কিভাবে ফিল্মটি তার বিশ্বকে দেখার উপায় পরিবর্তন করেছিল এবং তারপর থেকে সে কী করতে শুরু করেছিল: “আমি স্থায়িত্ব অধ্যয়ন শুরু করি, এটির উপর একটি কোর্স নিয়েছিলাম এবং নিষ্পত্তিযোগ্য কাপটি দূর করার জন্য একটি প্রত্যাহারযোগ্য কাপ কিনেছিলাম। আমি ইন্টারনেটে কাপটি খুঁজে পেয়েছি, এটি চীনে উত্পাদিত এবং রপ্তানি করা হয়েছিল। আমি 20 টি ইউনিট কিনেছিলাম এবং সেগুলি আমার বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করেছি। আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে এমনকি যারা পরিবেশগত সমস্যাগুলিতে আগ্রহী ছিল না তারা যখন ডিসপোজেবল থেকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কাপে স্যুইচ করেছিল তখন তারা আরও যত্ন নিতে শুরু করেছিল,” তিনি বলেছেন।

কাপ বিপ্লব

Fê মেনোস 1 লিক্সো-এর ধারণাটি স্থল থেকে না নেওয়া এবং এটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা পর্যন্ত সচেতনতা বাড়াতে এবং ছোট পদক্ষেপের গুরুত্ব বুঝতে তিন বছর সময় লেগেছিল। এটি 2015 সালে ছিল যে তিনি কোম্পানিটি তৈরি করেছিলেন, যার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল স্থায়িত্ব এবং পরিবেশগত মনোভাবের দিকে তার নিজের পরিবর্তনের নথিভুক্ত করা।

তিনি একটি ডিসপোজেবল কাপ ব্যবহার না করে এক বছর যাবেন এবং পিরিয়ডের শেষে, এর প্রকৃত প্রভাব পরিমাপ করবেন। “আমি অনেক লোকের কাছ থেকে শুনেছি 'আপনি কি মনে করেন যে আপনি একটি ছোট কাপ দিয়ে কিছু পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন?'। এটা আমাকে রাগান্বিত করেছিল, কিন্তু আমি সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ইচ্ছাও অনুভব করেছি। এবং আমি কেবল একটি পুনঃব্যবহারযোগ্য কাপ কেনার প্রভাব পরিমাপ করতে শুরু করেছি।”

এক বছরের জন্য, Fê সেলিব্রিটিদের চ্যালেঞ্জ করেছিল – তিনি এই মহাবিশ্বের মধ্যে সহজেই চলে গেছেন – একই কাজ করতে: একটি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কাপ অর্জন করুন এবং নিষ্পত্তিযোগ্য কাপের ব্যবহার বাতিল করুন৷ অভিনেত্রী নন্দা কস্তা প্রথম যোগদান করেছিলেন এবং এটি প্রচার করেছিলেন, এবং ফলাফলগুলি চিত্তাকর্ষক ছিল: এক সপ্তাহে, তিনি 99টি প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহার করা বন্ধ করেছিলেন।

কোম্পানির উদ্দেশ্য, যার সিএনপিজেও ছিল না, কারণটি প্রচার করা, প্লাস্টিকের সমস্যা সম্পর্কে কথা বলা এবং ব্যবহার হ্রাসকে উত্সাহিত করা। “এটি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পৃষ্ঠা ছিল, এবং আমি ক্লার্ক কেন্টের মতো অনুভব করেছি, একটি দ্বিগুণ জীবনযাপন করছি৷ আমি এমন কিছু নিয়ে কাজ করেছি যা আমি আর বিশ্বাস করি না এবং, আমার অবসর সময়ে, আমি যা পছন্দ করেছি তা করেছি। তখনই আমি এজেন্সি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং আবার আমার জীবন শুরু করি।”





ছবি: শিল্প: মারিয়ানা সার্তোরি

এই ব্যবসায়ীকে টিভি গ্লোবোতে Fantástico-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং 2016 এর শুরুতে তার গল্প বলার জন্য: সেখানে এমন ব্যক্তিরা ছিলেন যারা পাগলাটে খাবারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বছর শুরু করেছিলেন; তার ইউটোপিয়া ছিল পৃথিবী পরিবর্তন করা। যখন তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে পেজটি সম্পর্কে কথা বলেছিলেন এবং এটি এড়াতে একটি নিষ্পত্তিযোগ্য একটি বেছে নিয়েছিলেন, তখন পুনরায় ব্যবহারযোগ্য কাপের জন্য একটি বিশাল চাহিদা ছিল এবং আইটেমটি তৈরি করে এমন কোনও ব্রাজিলিয়ান সংস্থা ছিল না।

“যেহেতু আমি চীন থেকে আমার কিনেছিলাম, আমি সামাজিক-পরিবেশগত দায়বদ্ধতার গ্যারান্টি দিতে পারিনি, এবং তারপরে এটি অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। তবুও, সেখানে যা ছিল তাই ছিল, কারণ ব্রাজিলে এর মতো কিছুই ছিল না। তখনই আমি একটি গ্লাস তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি এমনকি একটি কোম্পানি ছিল আগে পণ্য তৈরি প্রকল্প শুরু. আমরা 5 জুন, 2016-এ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কাপটি চালু করেছি এবং ব্যবসাটি একটি ভিন্ন আকার নিতে শুরু করেছে”, তিনি বলেছেন।

সিলিকন দিয়ে তৈরি কাপটি প্রত্যাহারযোগ্য, একটি ঢাকনা রয়েছে এবং উচ্চ চাহিদার কারণে, Fê আনুষ্ঠানিকভাবে CNPJ-এর সাথে একটি কোম্পানি হিসাবে Menos 1 Lixo তৈরি করেছে৷ ব্যবসায়ী মহিলার সেলিব্রেটি বন্ধুদের কাছ থেকে প্রচারের মাধ্যমে তিনি দলে দলে কাপ বিক্রি শুরু করেন। সেলিব্রিটিদের কাছে প্রস্তাবিত চ্যালেঞ্জগুলি ছাড়াও, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল, Fê বড় কোম্পানীর কাছে কাপটিকে একটি মার্কেটিং টুল হিসাবে ব্যবহার করার প্রস্তাব দিতে শুরু করে, যাতে প্রতিটি কোম্পানির লোগোর সাথে শিপমেন্ট প্রিন্ট করা যায়।

আমি সবসময় এটা খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই যে M1L কোন NGO নয়, এটা একটা কোম্পানি। লোকেরা মনে করে যে গ্রহকে সাহায্য করা অর্থ উপার্জন করে না এবং আমি সর্বদা বলেছি যে এটি এমন হতে হবে না। আমাদের এমন সফল ব্যক্তিদের উদাহরণ স্থাপন করতে হবে যারা ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে কাজ করে এবং এটি আমার ক্ষেত্রে – ফে কর্টেজ, মেনোস 1 লিক্সোর প্রতিষ্ঠাতা

কোম্পানি বড় হওয়ার সাথে সাথে বাস্তুশাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক জোরদার হতে শুরু করে। Fê তারপরে ব্রাজিলে জাতিসংঘের “পরিচ্ছন্ন সমুদ্র” অভিযানের প্রথম রক্ষক হন। তিনি গ্রিনপিসের একজন রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন, এই পদটি তিনি চার বছর ধরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং কোম্পানিটি শিল্পে আরও বেশি প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করতে শুরু করে। “আমরা ডকুমেন্টারি সিরিজের মতো সত্যিই দুর্দান্ত সামগ্রী তৈরি করতে শুরু করেছি এবং টেকসই কোম্পানিগুলির সাথে নতুন বিপণন ক্রিয়া তৈরি করতে শুরু করেছি।”

ব্রাজিলে একমাত্র পণ্য বিক্রি না হওয়া সত্ত্বেও M1L কাপ উৎপাদন করে চলেছে। যাইহোক, আইটেমটির সম্পূর্ণ ব্রাজিলিয়ান উৎপাদনের জন্য এটি সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কিন্তু কাপ কোম্পানির কাজ করার একমাত্র উপায় নয়।

2021 সালে, Fê তার বই প্রকাশ করেছে, “Homo Integralis: A new possible history for humanity”, যা কোম্পানিটিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। M1L তারপর ব্র্যান্ডের জন্য বিষয়বস্তু বিকাশের জন্য অনুসন্ধান করা শুরু করে, টেকসই ফ্যাশন এবং বাস্তুশাস্ত্রের মধ্যে অন্যান্য থিমের উপর নতুন ওয়েব সিরিজ ছাড়াও।

“আমরা প্লট তৈরি করতে, তাদের গল্প বলার উপায়গুলি তৈরি করার জন্য ব্র্যান্ডগুলির দ্বারা খুব খোঁজা শুরু করেছি৷ অনেক ব্র্যান্ড আছে যেগুলো টেকসই, কিন্তু যারা টেকসই এলাকার যত্ন নেয় তারা যোগাযোগে নেই, এবং এর বিপরীতে। সুতরাং, আমরা এই ভূমিকা পালন করি, এই টেকসই গল্পরেখা তৈরি করতে, কোম্পানির প্রকল্পগুলিকে প্রচার করার জন্য, ছোট অ্যাকশন যেমন পাবলিস এবং আরও বড়, যেমন ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে।





ছবি: শিল্প: মারিয়ানা সার্তোরি

সাধারণ পরিবর্তন

ফে বলেছেন যে তার জীবনের সবকিছুই বিশ্বের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা রূপান্তরিত হয়েছে: “আমি রসিকতা করি যে, আসলে, আমি জানি না আমি কী পরিবর্তন করিনি: আমি আমার প্রেমিককে পরিবর্তন করেছি, আমি আমার কেনাকাটা করার উপায় পরিবর্তন করেছি, আমার পায়খানা, আমি কিভাবে এটি নিষ্পত্তি, আমার গতিশীলতা, আমার শ্যাম্পু; আমি আর আমার নখ রং করি না, আমি আমার চুলের রঙ করার উপায় এবং ঘর পরিষ্কার করার জন্য আমি কীভাবে পরিষ্কারের পণ্যগুলি বেছে নিয়েছি তা পরিবর্তন করেছি। আমি আমার ছেলের শিক্ষার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছি। যখন আমরা বাস্তবতার লেন্সের মুখোমুখি হই তখন পৃথিবীকে একইভাবে দেখার কোন উপায় নেই।”

তিনি তার ব্যাগে তার পুনঃব্যবহারযোগ্য কাপটি বহন করে চলেছেন, এবং যখন প্রতিষ্ঠান তার কাপে খাবার দিতে অস্বীকার করে, তার পরিবর্তে ডিসপোজেবল ব্যবহার করে কিছু খাওয়া বন্ধ করতে দ্বিধা করেন না: “এটি কয়েকবার হয়েছে যে আমি একটি খাবারের জন্য বাইরে গিয়েছি açaí এবং পান করতে বাকি কারণ তারা আমার গ্লাসে এটি পরিবেশন করতে অস্বীকার করে”, তিনি বলেছেন।