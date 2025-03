এএফসি পূর্ব এনএফএলপিএ রিপোর্ট কার্ড টেকওয়েস: ডলফিনস ক্রুজ, জেটস হারিয়েছে

বুধবার, এনএফএল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এর তৃতীয় বার্ষিক প্রতিবেদন কার্ড প্রকাশ করেছে লীগের 32 টি দলের জন্য। Nearly 1,700 players shared with their union information about their team’s facilities, treatment of their families and more.

এখানে এএফসি পূর্ব থেকে চারটি আশ্চর্যজনক টেকওয়ে রয়েছে।

বাফেলো বিলস: কোচ কোচকে যাত্রা করুন

হল অফ ফেম কোচ মারভ লেভি তাঁর দলকে জিজ্ঞাসা করতেন (এবং ভক্ত), “এখনই আপনি এখানে আর কোথায় থাকবেন, এখনই?” তিনি যদি বর্তমান বিলের খেলোয়াড়দের জিজ্ঞাসা করেন তবে তারা সম্ভবত 22 টি শহর সরবরাহ করেছিল। এই বছর, বাফেলো এনএফএল দলের মধ্যে 23 তম স্থানে রয়েছে, এটি 2024 সালে অনুষ্ঠিত 11 নম্বরের জায়গা থেকে অনেক দূরে।

গত বছর, 55 শতাংশ খেলোয়াড় অভিযোগ করেছিলেন যে তারা কোচ এবং কর্মীরা প্রথম শ্রেণিতে বসেছিল যখন অ্যাওয়ে গেমসের জন্য ভ্রমণ করার সময় তাদের ছোট আসনে বসতে হয়েছিল। এই বছর, percent৫ শতাংশ খেলোয়াড় বলেছেন যে ভ্রমণের সময় তাদের অপর্যাপ্ত জায়গা ছিল, বিলগুলি একটি এফ-টিম ভ্রমণের জন্য উপার্জন করে।

তারা গত মৌসুমে দলের প্রশিক্ষণ কক্ষে আরও প্রশিক্ষক/শারীরিক থেরাপিস্টদের চেয়েছিল, তবে আরও বেশি খেলোয়াড় এই মৌসুমে প্রশিক্ষণ কর্মীদের “অপর্যাপ্ত” বলে অভিহিত করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে, দলটি 2026 সালে একটি নতুন স্টেডিয়াম ছাড়াও একটি নতুন 18,750 বর্গফুট সুবিধা খোলার কথা রয়েছে, যা অতিরিক্ত কর্মীদের জন্য প্রচুর জায়গা সরবরাহ করতে পারে।

মিয়ামি ডলফিনস: ক্লাসের প্রধান

দ্বিতীয় সরাসরি বছরের জন্য, মিয়ামি সমস্ত 11 টি বিভাগে একটি গ্রেড বা আরও ভাল এবং সাতটিতে একটি নং 1 র‌্যাঙ্কিং সহ এনএফএল দলগুলির মধ্যে শীর্ষ নম্বর অর্জন করেছে। মাঠে, দলটি অনেকের প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি তবে মনে হয় দলের মালিক স্টিফেন রস তার খেলোয়াড়দের যত্ন নেওয়ার জন্য তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

সমীক্ষা অনুসারে, ডলফিনরা গ্রীষ্মে হার্ড রক স্টেডিয়ামে তাদের গেম-ডে লকার রুমটি সংস্কার করেছে, যদিও স্টেডিয়ামের লকার কক্ষগুলি প্লেয়ার জরিপে মূল্যায়ন করা হয় না। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে প্রশস্ত রিসিভার টাইরিক হিল মিয়ামিতে থাকতে চান।



নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস: খুব-বান্ধব আকাশ

এটি বিশ্বাস করা শক্ত যে ছয়টি সুপার বাউল চ্যাম্পিয়নশিপ সহ একটি দল, বর্তমানের মালিক রবার্ট ক্রাফ্টের অধীনে, জরিপের দ্বিতীয়-সবচেয়ে খারাপ স্কোরগুলি শেষ করবে তবে পরিবর্তনগুলি চলতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, নিউ ইংল্যান্ড গত মৌসুমে তার ওজন কক্ষ এবং পরিবারের চিকিত্সার জন্য ব্যর্থ গ্রেড পেয়েছে। এই বছর, দলটি পারিবারিক পরিষেবাগুলি তদারকি করার জন্য একজন কর্মী সদস্যকে নিয়োগ দিয়েছে এবং স্টেডিয়ামের পাশের একটি নতুন $ 50M সুবিধার ভিত্তি ভেঙে দিয়েছে। 2026 অবধি বিল্ডিংটি প্রস্তুত হবে না, তবে এর মধ্যে ক্রাফ্টকে একটি নতুন যাত্রা খুঁজে পাওয়া দরকার।