এটা স্বীকার করতে আমার কষ্ট হয়, কিন্তু জাস্টিন হার্টলি ট্র্যাকার রোমান্সের জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম সে সম্পর্কে সঠিক

দেখে মনে হচ্ছে জাস্টিন হার্টলির কোল্টার শ-এর কাছে রোম্যান্সের জন্য খুব বেশি সময় নেই ট্র্যাকারএবং যখন আমি দেখতে চাই যে নায়ক বিশেষ করে একটি চরিত্রের সাথে ডেটিং শুরু করে, এটা বোঝা যায় কেন তারা একসাথে থাকতে পারে না (এখনও)। বেন এইচ উইন্টারস দ্বারা নির্মিত সিবিএস অ্যাকশন ড্রামা টিভি সিরিজ, জেফরি ডিভারের 2019 বইয়ের উপর ভিত্তি করে দ্য নেভার গেম (যার পরে আরও তিনটি উপন্যাস)। ট্র্যাকার কোল্টারের চারপাশে কেন্দ্র, একজন সারভাইভালিস্ট এবং (শোর নাম অনুসারে) ট্র্যাকার যিনি সারা দেশে ঘুরে বেড়ান, নিখোঁজ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য আইন প্রয়োগকারী বা ব্যক্তিগত নাগরিকদের কাছ থেকে চাকরি নেন।

হার্টলি ছাড়াও সিবিএস-এর কাস্ট ট্র্যাকার টেডি ব্রুইনের চরিত্রে রবিন ওয়েইগার্ট, ভেল্মা ব্রুইনের চরিত্রে অ্যাবি ম্যাকেনানি, ববি এক্সলির চরিত্রে এরিক গ্রেস এবং রিনি গ্রিন চরিত্রে ফিওনা রেনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোর্সের উপর ট্র্যাকার সিজন 1 এর 13টি পর্বে, চরিত্রগুলি প্রায়শই কোল্টারকে তার বিভিন্ন কাজে সহায়তা করার জন্য একসাথে কাজ করেছিল। কিন্তু সব কাজের মাঝে, কোল্টার এবং রেনির মধ্যে স্ফুলিঙ্গ উড়ে গেল, যাদের রোমান্টিক অতীত আছে তারা একবার একসাথে ঘুমিয়েছিল। তবুও, আমরা হয়তো অনেকদিন অপেক্ষা করছি কোল্টার এবং রেনির জন্য CBS অ্যাকশন ড্রামা সিরিজে একসাথে হওয়ার জন্য।

সময় ট্র্যাকারসান দিয়েগো কমিক কন 2024-এ এর প্যানেল, তারকা এবং নির্বাহী প্রযোজক জাস্টিন হার্টলি যেকোন সময় শীঘ্রই কোল্টার এবং রেনির একে অপরের প্রতি তাদের স্পষ্ট অনুভূতিতে অভিনয় করার সম্ভাবনার কথা বলেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, অভিনেতা দম্পতির সম্ভাবনা সম্পর্কে খুব বেশি আশাবাদী ছিলেন না। প্রতি মানুষ, হার্টলি বলেছেন:

“আমি সব বিষয়ে চিন্তা করি [Colter] যারা বীর এবং সাহসী তারা বেপরোয়া এবং স্বার্থপর হয়ে ওঠে [if he and Reenie become a couple]. এটার মতো, আমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব এবং এই সমস্ত জিনিসের মধ্য দিয়ে যাব এবং নিজেকে বিপদে ফেলব, এবং আপনি আমার জন্য চিন্তিত হয়ে এখানে ফিরে এসেছেন। আমি মনে করি না যে এটি একটি ভাল চেহারা।”