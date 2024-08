এটি আমাদের সাথে শেষ হওয়ার পরে অ্যাটলাসের সাথে কী ঘটে

এই নিবন্ধে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের আলোচনা এবং বর্ণনা রয়েছে।

MAJOR SPOILERS for It Ends With Us (2024) এবং কলিন হুভারের সিক্যুয়েল বই It Starts With Us সামনে রয়েছে!

সারাংশ ইট স্টার্টস উইথ আস-এ লিলির সাথে সম্পর্ক শুরু করার দিকে অ্যাটলাস প্রথম পদক্ষেপ নেয় ইট এন্ডস উইথ আস এর শেষে পুনরায় মিলিত হওয়ার পর।

অ্যাটলাসের প্রতি রাইলের শত্রুতা সিক্যুয়েলে বেড়ে যায়, তাকে তার ক্রমাগত অবমাননাকর কাজের জন্য একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে।

Atlas তার ভাই জোশের উপর পিতামাতার অধিকার লাভ করে, এটি আমাদের সাথে একটি নতুন পারিবারিক গতিশীল শুরু করে।

এটা আমাদের সাথে শেষ হয় লিলি এবং রাইলের আপত্তিজনক সম্পর্কের উপর আরও বেশি ফোকাস করতে পারে, কিন্তু অ্যাটলাসের সাথে সমাপ্তি কলিন হুভারের সিক্যুয়ালে তার সাথে কী ঘটবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এটা আমাদের সাথে শুরু হয়. সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া লেখকের বই এটা আমাদের সাথে শেষ হয় অনস্ক্রিন অভিযোজন পাওয়া তার প্রথম উপন্যাস, যদিও অন্যান্য বইগুলি প্রযোজনা সংস্থাগুলি দ্বারা বিকল্প করা হয়েছে। মিশ্র সমালোচনামূলক অভ্যর্থনা সত্ত্বেও, উচ্চ রটেন টমেটোজ দর্শক স্কোর এবং বক্স অফিসে সাফল্য এটা আমাদের সাথে শেষ হয় দেখান যে কলিন হুভার অভিযোজন দর্শকদের সাথে অনুরণিত হয়েছে।

মুভির সাফল্যের কৃতিত্ব অনেকাংশে হুভারের অনুরাগী ফ্যানবেসকে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এটা আমাদের সাথে শেষ হয় বই থেকে রাইলের বিতর্কিত সমাপ্তিও স্থির করে, যা কিছু সংশয়বাদীদের জয় করতে পারে। লিলি টাইম জাম্পের পরেও অ্যাটলাসের সাথে দেখা করে, কিন্তু সে একা এমারসনকে প্যারেন্টিং করছে। পরিবর্তনের কারণে, লিলি এবং অ্যাটলাসের গল্পের অনেক অংশ এটা আমাদের সাথে শুরু হয় সিনেমার শেষের সাথে মানানসই হবে না। তবে, এই বইয়ের বেশিরভাগ অ্যাটলাসের গল্প তার অতীত এবং তার গোপন ভাইয়ের সাথে আরও বেশি সম্পর্কযুক্তপ্রসঙ্গ যোগ করা যা মুভিতে তার চরিত্রের চাপকে আরও গভীর করতে পারে।

অ্যাটলাস প্রকাশ করে যে তিনি লিলির সাথে একটি সম্পর্ক শুরু করতে চান

তিনি এবং লিলি আবার মিলিত হওয়ার পরে অ্যাটলাস প্রথম পদক্ষেপ নেয়

এর শুরুতে এটা আমাদের সাথে শুরু হয়এটলাস এবং লিলি উভয়ই শেষ পর্যন্ত তাদের মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে অনিরাপদ এটা আমাদের সাথে শেষ হয়. তারা দুজনেই একে অপরকে কেমন লাগছে তা নিয়ে প্রশ্ন করছেন। লিলি জানে সে অ্যাটলাসের সাথে থাকতে চায় কিন্তু ভয় পায় যে রাইলের প্রতিক্রিয়া কী হবে – একটি উদ্বেগ তার কেবল বইটিতে থাকবে, যেহেতু সিনেমার শেষে তিনি এমারসনকে একা পেয়েছিলেন। অ্যাটলাস লিলির সাথে থাকতে চায় কিন্তু উদ্বিগ্ন যে সে একইভাবে অনুভব করে না। তাদের উদ্বেগগুলি কিছুটা একঘেয়ে হয়ে যায়, তবে এটি হতে পারে কারণ শ্রোতারা উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই পড়েন।

যদিও লিলি এবং অ্যাটলাস প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ের জন্য স্থবির এটা আমাদের সাথে শুরু হয়, অ্যাটলাস তার সাথে ডেটিং করার আগ্রহ প্রকাশ করতে লিলির ফুলের দোকানে যায়তাদের সম্ভাব্য সম্পর্কটিকে দ্বিতীয় সেরা জিনিস যা তার সাথে ঘটতে পারে বলে অভিহিত করেছে। এটি লিলির উপর জয়ী বলে মনে হচ্ছে, যদিও তারা তাদের তারিখগুলি গোপন রাখে যতক্ষণ না রাইল লিলির অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করার সময় শিশুর পদক্ষেপে যেতে সম্মত হয়।

অ্যাটলাসের রেস্তোরাঁ তার সৎ ভাই দ্বারা ভাংচুর করা হয়

অ্যাটলাস শিখেছে যে ব্যক্তি তার রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করছে তার ভাই জোশ

দেড় বছরের ব্যবধানে লিলি এবং অ্যাটলাস কথা বলেন না, তিনি কোরিগান নামে একটি দ্বিতীয় রেস্তোঁরা খোলেন যেটি ইতালীয় খাবারে বিশেষজ্ঞ। এর শুরুতে এটা আমাদের সাথে শেষ হয়বিব এর শব্দগুচ্ছের সাথে ভাংচুর হয় “A** সম্পূর্ণ।শব্দগুচ্ছের বানান এবং চুরি করা ক্রাউটনের ব্যাগের কারণে, অ্যাটলাস বিশ্বাস করে যে এটি একটি গৃহহীন, ক্ষুধার্ত শিশু। তারপরে, Corrigan'স ভেঙ্গে যায় এবং এই বাক্যাংশ দিয়ে স্প্রে-পেইন্ট করা হয়F*ck u আটলাস” শেষ তিনটি অক্ষর আন্ডারলাইন করে, যা তাকে মনে করে যেন ঘটনাটির জন্য একটি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য রয়েছে। একই বাচ্চা থেকে তার আরও দুটি ব্রেক-ইন আছে।

এটলাসের উদারতা সর্বোত্তম অংশের ভিত্তি স্থাপন করে

এটা আমাদের সাথে শুরু হয়

– অ্যাটলাস এবং জোশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংযোগ।

নিরাপত্তা ফুটেজের মাধ্যমে, তারা বুঝতে পারে যে দায়ী ব্যক্তিটি একটি কিশোর বালক। যাইহোক, ছেলেটির পরিচয় রহস্য রয়ে গেছে যতক্ষণ না অ্যাটলাসের মা, সাটন, বিবের কাছে তার সৎ ভাইয়ের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে দেখান, যার অস্তিত্ব তিনি জানেন না। অ্যাটলাস দ্রুত সবকিছু একত্রিত করে, তার ছোট ভাইকে ধরার জন্য বিবকে আটকে রাখে। রাগে প্রতিক্রিয়া দেখানোর চেয়ে, অ্যাটলাস সমবেদনার সাথে জোশের কাছে আসে যখন সে দেখায়, তাকে খাবার দেয় এবং তাকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়. এটলাসের উদারতা সর্বোত্তম অংশের ভিত্তি স্থাপন করে এটা আমাদের সাথে শুরু হয় – অ্যাটলাস এবং জোশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংযোগ।

অ্যাটলাসের প্রতি রাইলের অনুভূতি আরও খারাপ হয়

Ryle আবার তার অপব্যবহারের জন্য একটি অজুহাত হিসাবে Atlas ব্যবহার করে

যদিও সে ইতিমধ্যেই রাইলকে ঘৃণা করে এটা আমাদের সাথে শেষ হয়Ryle ক্রমবর্ধমান প্রতিকূল হয়ে ওঠে এমনকি এটলাসের ধারণার প্রতি এটা আমাদের সাথে শুরু হয়. তিনি দাবি করেন যে লিলি এমারসনের মাঝামাঝি নাম ডরি পরিবর্তন করুন, কারণ তিনি অনুমান করেন যে এটি লিলির শৈশব প্রেমের সাথে সম্পর্কিত। তিনি কখনই তাকে জিজ্ঞাসা করতে বিরক্ত করেন না যে তিনি সঠিক কিনা। এই যুক্তি শুধুমাত্র কাগজ পাতলা নয়, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতি একটি কঠোর অতি প্রতিক্রিয়া. এমনকি আলতাসের সাথে দেখা করার আগে লিলি এলেন ডিজেনারেসকে ভালোবাসতেন। এছাড়াও, নৈতিকভাবে, তিনি যখন লিলিকে অপব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন তখন তিনি এই বিষয়ে মতামত দেওয়ার অধিকার হারিয়েছিলেন।

আপনি বা আপনার প্রিয় কেউ যদি গার্হস্থ্য সহিংসতার সম্মুখীন হন, তাহলে অনুগ্রহ করে (800)799-7233 নম্বরে গার্হস্থ্য সহিংসতার হটলাইনে কল করুন বা ভিজিট করুন

thehotline.org

(মার্কিন) বা

আর নেই

(আন্তর্জাতিক)।

পরে, রাইল আবার লিলিকে শারীরিকভাবে অপব্যবহার করে – তাকে একটি দেয়ালের সাথে ছুড়ে দেয়, তার পাশে তার হাত মারতে থাকে এবং তাকে দম বন্ধ করে দেয় – যখন সে দেখে যে লিলি আগের রাতে একজন অতিথি ছিল, সঠিকভাবে ধরে নেয় যে এটি অ্যাটলাস ছিল। তিনি তাকে তার পিতামাতার ক্ষমতা এবং অ্যাটলাস সম্পর্কে মৌখিকভাবে অপমানজনক পাঠ্যের একটি ব্যারেজ পাঠান। উভয়েই এটা আমাদের সাথে শেষ হয় এবং এটা আমাদের সাথে শুরু হয়, সে তার ঈর্ষাকে তার অপব্যবহারের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে, যদিও কাউকে গালি দেওয়ার কোনো অজুহাত নেই।

এমনকি রাইল অ্যাটলাসের রেস্তোরাঁয় গিয়ে একটি মুষ্টিযুদ্ধ শুরু করে, যদিও শেফ তার বান্ধবীর প্রাক্তন স্বামীকে শান্তভাবে সাড়া দেয়। দুর্ভাগ্যবশত, লিলি বা অ্যাটলাস যাই হোক না কেন রাইলের রাগ প্রশমিত করার চেষ্টা করুক না কেন, বইয়ের শেষ অবধি এটি আপাতদৃষ্টিতে চলতে থাকে। রাইল শুধুমাত্র এমারসনের জন্য অ্যাটলাসকে সহ্য করে, যখন শিশুটিকে ছেড়ে দেয়।

অ্যাটলাস জোশের দেখাশোনার জন্য পিতামাতার অধিকার পায়

অ্যাটলাস সাটন থেকে জোশকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেয়

সাটন অ্যাটলাসে পুলিশকে কল করার হুমকি দেওয়ার পরে, তিনি জোশকে তার কাছে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন। যাইহোক, তিনি জোশকে আঘাত করেন এবং তিনি আসার সাথে সাথে তাকে হোটেলের ঘরে ফেলে দেন। অ্যাটলাস জোশকে ধরতে এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দ্বিধা করে না, প্রতিজ্ঞা করে যে তাকে তার সাথে থাকতে হবে না। যাইহোক, জোশ অ্যাটলাসের সাথে থাকতে চান না; সে তার বাবা টিমের সাথে থাকতে চায়। এটলাস যখন তাকে টিমের বাড়িতে নিয়ে যায়, তখন জোশ তার বাবার অ্যাটলাসের প্রতি দুর্ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারে, যা প্রথম আলোচিত হয়েছিল এটা আমাদের সাথে শেষ হয়.

তাদের মায়ের সাথে পুনরায় সংযোগ করার পছন্দটি পাঠক হিসাবে ঠিক ততটাই বিরক্তিকর, যেমন রাইলের শেষ সময়ে এমারসনের সাথে সময় কাটানো

এটা আমাদের সাথে শেষ হয়,

কারণ সাটন তার অপব্যবহার পরিবর্তন করার জন্য কিছুই করেনি।

তিনি এও বুঝতে পারেন যে টিম তার জন্য ফিরে আসতে পারত কিন্তু না করা বেছে নিয়েছে। জোশ পরবর্তীকালে অ্যাটলাসের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, একটি নতুন পারিবারিক গাছ শুরু করে। যদিও শিরোনামটি প্রাথমিকভাবে অ্যাটলাস এবং লিলি সম্পর্কে বলে মনে হয়েছিল, এটা আমাদের সাথে শুরু হয় আসলে অ্যাটলাস এবং জোশের অপব্যবহারের চক্র ভাঙার একটি উল্লেখ। বোস্টনে ফিরে আসার পর, অ্যাটলাস সাটনকে তার রেস্তোরাঁয় রাতের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, যেখানে সে তাকে বলে যে সে জোশের উপর সম্পূর্ণ হেফাজত এবং পিতামাতার অধিকার চায়। সে অস্বীকার করলে তাকে অপব্যবহারের জন্য আদালতে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়।

যাইহোক, তিনি তাকে সপ্তাহে একবার তাদের সাথে পারিবারিক ডিনার করার সুযোগ দেন যাতে সে অ্যাটলাস এবং জোশের সাথে তার সম্পর্ক ঠিক করতে পারে। তাদের মায়ের সাথে পুনরায় সংযোগ করার পছন্দটি পাঠক হিসাবে ঠিক ততটাই বিরক্তিকর, যেমন রাইলের শেষ সময়ে এমারসনের সাথে সময় কাটানো এটা আমাদের সাথে শেষ হয়, কারণ সাটন তার অপব্যবহার পরিবর্তন করার জন্য কিছুই করেনি। তাছাড়া, আলতাস জোশকে জিজ্ঞেস করে না যে সে এই সম্পর্কে কেমন অনুভব করে। জোশ বইয়ের আগে তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে এবং সে যখন আশেপাশে থাকে তখন উত্তেজনা দেখায়, অ্যাটলাসের পক্ষে তার ভাইকে পারিবারিক নৈশভোজে রাখা নিষ্ঠুর মনে হয়, এমনকি যদি সে ভাল মানে।

অ্যাটলাস এবং লিলি বিয়ে করুন

অ্যাটলাস এবং লিলি বিয়ে করেন এর একেবারে শেষে আমাদের সাথে শুরু হয়

এর শেষ অধ্যায় এটা আমাদের সাথে শুরু হয় লিলির সাথে তার বিয়ের আগে অ্যাটলাস দেখায়। তিনি স্নায়বিকভাবে তার টাই সামঞ্জস্য করেন এবং তার প্রতিজ্ঞার দিকে তাকান, যা আত্মবিশ্বাসী চরিত্র থেকে গতির একটি চমৎকার পরিবর্তন এটা আমাদের সাথে শেষ হয়' চলচ্চিত্র অভিযোজন। থিও স্নাইড মন্তব্য করার প্রায় দুই বছর অতিবাহিত করার লাইনের উপর ভিত্তি করে, মনে হচ্ছে লিলি এবং অ্যাটলাস দুই বছর ধরে একসাথে ছিলেন। যাইহোক, বইয়ের আগে, অ্যাটলাস বলে যে জোশ সবেমাত্র বারো বছর বয়সী, এবং শেষ অধ্যায়ে, তিনি বলেছেন যে জোশ মাত্র পনেরো বছর বয়সী, যা বোঝায় যে তিন বছর কেটে গেছে।

যেমন, লিলি এবং অ্যাটলাস ঠিক কতদিন পর তারা বিয়ে করছেন ডেটিং শুরু করেছেন তা স্পষ্ট নয়। তার বরদের মধ্যে রয়েছে জোশ, ডারিন, ব্র্যাড, থিও এবং মার্শাল। বইটি অ্যাটলাসের দৃষ্টিকোণ দিয়ে শেষ হয়, যা অদ্ভুত বোধ করে কারণ বইয়ের সিরিজটি লিলিকে আরও বেশি ফোকাস করে। সমাপ্তিটিও অ্যান্টিক্লিম্যাকটিক, যেহেতু পাঠকরা তাদের বিয়ে দেখতেও পান না। যেভাবেই হোক, এটা জেনে ভালো লাগছে যে লিলি অবশেষে একটি সুখী, দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যায়, যদিও, রাইলের সাথে সে যে নরকের মুখোমুখি হয়েছিল তার পরে এটা আমাদের সাথে শেষ হয়.

