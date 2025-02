এফএএস প্যাকেজিংয়ের জন্য প্লাস্টিকের ব্যয় বৃদ্ধি পরীক্ষা করে

ফেডারাল অ্যান্টিমোনোপলি সার্ভিস (এফএএস) পিইটিএফ এবং বোপেট ফিল্ম-র্যা-র উপকরণগুলির জন্য ক্রমবর্ধমান দামগুলিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে যা পাত্রে এবং প্যাকেজিং উত্পাদন করতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন অনুমান অনুসারে পিইটিএফের ব্যয় এই পলিমারের ঘাটতির পটভূমির বিপরীতে গত এক বছরে 28% বেড়েছে। এখনও অবধি, নির্মাতারা ভোক্তাদের বিকল্প উপকরণ সরবরাহ করে এবং বিশ্লেষকরা আরও দামের জন্য অপেক্ষা করছেন।

এফএএস প্যাকেজিং-পলিথিলেনেটারফটালেট (পিইটিএফ), বোপেট জমি এবং পিইটি নাতনিদের জন্য কাঁচামালগুলির বৃহত্তম নির্মাতাদের জন্য দাম পরিবর্তনের কারণগুলি এবং ব্যয়ের কাঠামো সম্পর্কে, কোমারসেন্টকে পরিষেবাটিতে জানানো হয়েছিল। এটি ট্যাটনেফ্ট ইকোপেটের কাঠামোকে স্পর্শ করেছে (প্রতি বছর 220 হাজার টন পিইটিএফ), সিবুরা সংস্থাগুলি-সিবুর-পিইটিএফ এবং পলিফ (প্রতি বছর প্রায় 345 হাজার টন পিইটিএফের মোট ক্ষমতা), যা উদ্ভিদটির “ইউরোপলাস্ট” এর অংশ “সেনেজ” (প্রতি বছর ১০০ হাজার টন পিইটিএফ), পাশাপাশি টাইটান-পলিমার “টাইটান” সংস্থাগুলির গ্রুপ (72 হাজার টন বোপাট-ফিল্ম এবং 210 হাজার পোষা প্রাণী বছরে ধরেছিল)।

সংস্থার দাম এবং ব্যয় পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে তথ্য অবশ্যই 10 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এফএএসে জমা দিতে হবে। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে, নিয়ন্ত্রক কার্ডবোর্ড, rug েউখেলান কার্ডবোর্ড, পাশাপাশি ফুড পেপার থেকে প্যাকেজিং নির্মাতাদের অনুরূপ অনুরোধ প্রেরণ করেছিলেন। সংস্থাগুলিতে, এফএএস অনুরোধগুলি কোনও মন্তব্য করেনি।

10.9 মিলিয়ন টন রোজস্ট্যাট অনুসারে, ২০২৪ সালে রাশিয়ান ফেডারেশনে পলিমার উত্পাদনের পরিমাণ সংকলন করেছেন।

PETF is used for the manufacture of plastic bottles for drinks, synthetic fabrics, packaging materials, as well as medical devices. The volume of its consumption is 868 thousand tons per year. এই পণ্যগুলির ব্যয় বৃদ্ধির মূল্যায়নগুলি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। বেশ কয়েকটি বাজারের অংশগ্রহণকারীদের মতে, ঘটনাস্থলে, ২০২৪ সালে এক টন পিইটিএফের গড় ব্যয় ২৮%এরও বেশি বেড়েছে। “তবে সাধারণ প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কম,” কমারসেন্টের কথোপকথনের নোট। প্লাস্টিনফো শিল্প সংস্থা পিইটির দাম 14.4%বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণভাবে, প্লাস্টিনফোর মতে পাঁচটি বেসিক পলিমারের রাশিয়ান দাম 2024 সালে 9.3%বৃদ্ধি পেয়েছে, এটি পলিস্টাইরিন বিভাগে ব্যয়টির সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি ঘটেছে।

Last year, consumers paid attention to the rise in price of large -capacity polymers. সুতরাং, প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশস্টিনকে নভেম্বরের চিঠিতে প্লাস্টমাস (এসপিপি) এর প্রসেসর ইউনিয়ন উল্লেখ করেছেন যে রাশিয়ান ফেডারেশনে জাতীয় বেসিক পলিমারগুলির ব্যয় রফতানি বাজারের তুলনায় 1.4-1.7 গুণ বেশি। এসপিপি প্লাস্টিকের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দামগুলি সারিবদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিল, উল্লেখ করে যে এটি প্রসেসিং সক্ষমতাগুলির লোডিং 60-75% থেকে 97% এ বৃদ্ধি করা উচিত, পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে পলিমার পণ্যগুলির জন্য জাতীয় মূল্য সূচকগুলি প্রবর্তন করা উচিত। But the proposals of the Union in the government did not support.

এসপিপি পিটার বাজুনভের সাধারণ পরিচালক কমারসেন্টকে বলেছিলেন যে ২০২৪ সালে রাশিয়ান ফেডারেশনে বেসিক পলিমারগুলির গড় ব্যয় প্রায় 10% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বছর পরে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

“আমরা এটির সাথে কী যুক্ত তা বলতে পারি না, তবে আমরা আশা করি যে দামগুলি শীঘ্রই ডুবে যেতে শুরু করবে, কারণ রুবেল কিছুটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং আমদানি আরও অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে উঠেছে,” তিনি বলেছিলেন। মিঃ বাজুনভ নিশ্চিত যে পলিমার বাজারটি অবশ্যই সামঞ্জস্য করা উচিত, যেহেতু অন্যথায় ছোট ব্যবসায়ের বৃদ্ধির আশা করা অসম্ভব, যা প্লাস্টিকের মূল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দায়ী।

রুপেক ডিমিট্রি সেমিগিনের প্রধান উল্লেখ করেছেন যে পিইটিএফের দাম ২০২৪ সালে বেড়েছে, তবে মুদ্রাস্ফীতির সীমাতে – অস্থিরতা বাদ দিয়ে গড়ে ৩-৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর মতে, রাশিয়ান ফেডারেশনে পিইটিএফের ঘাটতি রয়েছে, যা কিছু নির্মাতারা ব্যবহার করেন, তবে কাঁচামালের অভাবে আজ উপাদানের উত্পাদন বাড়ানো অসম্ভব। বিশেষজ্ঞ বিকল্পগুলিতে স্থানান্তরিত হওয়ার উপায় দেখেন। সমাপ্ত খাবারের প্যাকেজিংয়ের বিভাগে, পলিপ্রোপিলিন ইতিমধ্যে বিরাজ করছে, এর সক্ষমতাগুলি দেশীয় বাজারের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি, মিঃ সেমিগিন উল্লেখ করেছেন। সিবুর বলেছিলেন যে তারা একটি গৌণ পিইটি জড়িত করে সক্ষমতাগুলি প্রসারিত করেছিলেন, পাশাপাশি আরও সাশ্রয়ী মূল্যের উপকরণগুলির ভিত্তিতে সমাপ্ত পণ্যগুলির প্রস্তুতকারকদের অফার করেছেন – পলিপ্রোপিলিন এবং পলিথিন।

একই সময়ে, দিমিত্রি সেমাগিনের মতে, মূল বেসিক পলিমারগুলির ব্যয়ের আরও বৃদ্ধি অনিবার্য। যেমনটি তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ২০২২ সালের এপ্রিলে শীর্ষের দামের পরে, বেশিরভাগ পদের জন্য একটি স্পষ্ট অবতরণ প্রবণতা উল্লেখ করা হয়েছিল, কেবলমাত্র ২০২৪ সালের শেষের দিকে বেশ কয়েকটি পলিমারের দামের বৃদ্ধি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। তাঁর মতে, নির্মাতারা কিছু সময়ের জন্য দাম সংযত করেছিলেন, বিশেষত, এশিয়া থেকে লজিস্টিকের ব্যয় গ্রহণ করা, তবে এখন শ্রম ব্যয় বৃদ্ধি সহ প্লাস্টিকের দাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যমূলক কারণ রয়েছে।

ওলগা মর্দিয়ুশেনকো