এবিসি নিউজ এনওয়াই ব্যুরো চিফ জোশুয়া হোয়োস তার আচরণে এইচআর তদন্তের পরে প্রস্থান করেছেন: রিপোর্ট

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোম্পানির মানবসম্পদ বিভাগ তার আচরণের তদন্ত চালানোর পরে একজন প্রবীণ এবিসি নিউজ সাংবাদিক ডিজনি-মালিকানাধীন নেটওয়ার্কে বাইরে রয়েছেন।

২০২২ সাল থেকে নিউইয়র্ক ব্যুরো প্রধানের এবিসি নিউজ ‘নিউইয়র্ক ব্যুরো প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী জোশুয়া হায়োস হঠাৎ করেই এই নেটওয়ার্কটি থেকে বেরিয়ে এসেছেন, অলিভার ডার্সির স্ট্যাটাস নিউজলেটার অনুসারে।

Hoyos, 32, formally parted ways with ABC News following a suspension — though the reason for the penalty was not disclosed.

একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এবিসি নিউজের নিউইয়র্ক ব্যুরো প্রধান জোশুয়া হোয়োস আর নেটওয়ার্কের সাথে নেই। @জোশুহোয়োস/ইনস্টাগ্রাম

পোস্টটি এবিসি নিউজ এবং হায়োসের কাছ থেকে মন্তব্য চেয়েছে।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই নেটওয়ার্কের সাথে থাকা হোয়োস তার প্রস্থান সম্পর্কিত অনুসন্ধানে প্রকাশ্যে সাড়া দেয়নি।

দ্য রুটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়-নিউর্ক প্রাক্তন “গুড মর্নিং আমেরিকা” এর ইন্টার্ন হিসাবে ২০১২ সালে এবিসি নিউজে যোগদান করেছেন।

বছরের পর বছর ধরে, তিনি উইকএন্ড অ্যাসাইনমেন্ট ম্যানেজার এবং পরে নেটওয়ার্ক নিউজ অ্যাসাইনমেন্ট ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদ

2022 সালের জুলাইয়ে, তিনি ওয়াশিংটন, ডিসিসি বাদে পূর্ব উপকূল জুড়ে নিউজ কভারেজ তদারকি করে নিউইয়র্ক ব্যুরো চিফে পদোন্নতি পেয়েছিলেন।

নেটওয়ার্ক চিফ আলমিন করমহেডোভিচ এই সপ্তাহের শেষের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মীদের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

হায়োস মানবসম্পদ বিভাগের তার আচরণের তদন্তের পরে বেরিয়ে এসেছেন। @জোশুহোয়োস/ইনস্টাগ্রাম

হাই-প্রোফাইল সাংবাদিকের হঠাৎ প্রস্থানটি এবিসি নিউজের জন্য অশান্ত সময়ে আসে।

এই সপ্তাহের শুরুতে, পোস্টটি জানিয়েছে যে নেটওয়ার্কের শীর্ষস্থানীয় তারকাগুলির একজন, “গুড মর্নিং আমেরিকা” হোস্ট জর্জ স্টেফানোপল্লোস রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে জড়িত একটি মানহানির নিষ্পত্তির প্রেক্ষিতে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হওয়ার পরে “কৃপণ” হয়েছিলেন।

নেটওয়ার্ক সূত্রে জানা গেছে, স্টিফানোপল্লোসকে কে প্রতিস্থাপন করতে পারে সে সম্পর্কে জল্পনা চলছে।

ডিসেম্বরের পর থেকে তার সম্ভাব্য প্রস্থানের গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, যখন ডিজনি স্টেফানোপল্লোস ভ্রান্তভাবে বিমানের বিষয়ে বলেছিলেন যে ট্রাম্প সাংবাদিক ই। জিন ক্যারল নিয়ে আসা একটি মামলায় ট্রাম্পকে “ধর্ষণের জন্য দায়বদ্ধ” বলে মনে করেছিলেন।

রুটজার্স বিশ্ববিদ্যালয়-নার্কের স্নাতক হোয়োস এবিসি নিউজে এক দশকেরও বেশি সময় ব্যয় করেছেন। @জোশুহোয়োস/ইনস্টাগ্রাম

ট্রাম্পকে ধর্ষণের জন্য নয়, যৌন নির্যাতনের জন্য দায়বদ্ধ বলে মনে হয়েছিল।

বন্দোবস্তের অংশ হিসাবে, স্টিফানোপল্লোস একটি জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চাওয়া বাধ্য করেছিলেন, এটি এমন একটি আইন যা তাকে হতাশ ও অসন্তুষ্ট করেছে বলে জানা গেছে।

এবিসি নিউজও বিস্তৃত শিল্পের শিফট এবং অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ডিজনি-মালিকানাধীন সম্পত্তিটি বেশ কয়েকটি বড় মিডিয়া আউটলেটগুলির মধ্যে রয়েছে যা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির দিকে সিদ্ধান্ত নেওয়া পিভট তৈরি করার সময় লিনিয়ার টেলিভিশন হ্রাসের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে মাউন্টিং চাপের মুখোমুখি হচ্ছে।

এবিসি নিউজ থেকে হায়োসের প্রস্থান সম্পর্কে আশেপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনও বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি। @জোশুহোয়োস/ইনস্টাগ্রাম

তবে, সম্ভাব্য কর্মীদের হ্রাস নিয়ে উদ্বেগের সাথে একত্রিত এবিসি নিউজের দীর্ঘমেয়াদী কৌশল সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এই সপ্তাহের শুরুতে রিপোর্ট করা হয়েছে।

সোমবার এবিসি নিউজের ডেইলি সম্পাদকীয় বৈঠক চলাকালীন, করমহেডোভিচ নেটওয়ার্কের ফ্রি, বিজ্ঞাপন-সমর্থিত স্ট্রিমিং পরিষেবা এবিসি নিউজ লাইভের পঞ্চম বার্ষিকী স্বীকৃতি জানাতে কিছুটা সময় নিয়েছিলেন।

কিন্তু কর্মীরা ভ্রু উত্থাপন করেছিলেন যখন তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে ডিজনি এক্সিকিউটিভ এবিসি নিউজের তদারকি করা ডেব্রা ওকনেল ক্যালিফোর্নিয়ায় ছিলেন বার্ব্যাঙ্কের সিনিয়র নেতৃত্বের নেটওয়ার্কের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিলেন।

নেটওয়ার্কের জন্য “ভাল লড়াইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই” হিসাবে তার প্রচেষ্টাকে বর্ণনা করে, তার মন্তব্যগুলি জল্পনা -কল্পনা করেছিল যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি দিগন্তে হতে পারে, নিউজলেটার অনুসারে।

বার্ব্যাঙ্কে ওকনেলের সভাগুলি সম্ভাব্য ছাঁটাইয়ের বিষয়ে এবিসি নিউজের কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল।

যদিও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি, অভ্যন্তরীণরা স্ট্যাটাসকে বলেছে যে জব কাটগুলি নেটওয়ার্কের বিস্তৃত পুনর্গঠন কৌশলটির অংশ হতে পারে এমন উদ্বেগ ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ রয়েছে।

ডিজনি এবং মিডিয়া শিল্পের মুখোমুখি আর্থিক চাপগুলি প্রদত্ত, এবিসি নিউজ তার ক্রিয়াকলাপগুলি সহজতর করার উপায় এবং এর ডিজিটাল রূপান্তরের দিকে সংস্থানগুলি পুনরায় সংযুক্ত করার উপায়গুলি মূল্যায়ন করছে বলে মনে হচ্ছে।

এই রূপান্তরের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হ’ল “জিএমএ”, যা নেটওয়ার্কের জন্য একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হিসাবে রয়ে গেছে।

হোয়োসের প্রস্থান নেটওয়ার্কের জন্য একটি বিপদজনক সময়ে আসে, যা অন্যান্য মিডিয়া আউটলেটগুলির মতো উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। রোমান তিরস্পলস্কি – স্টক.এডোব.কম

এবিসি নিউজ এক্সিকিউটিভরা শোয়ের রেটিংগুলি বাড়ানোর জন্য কাজ করছেন, যা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে এনবিসির “টুডে” শোয়ের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

সাম্প্রতিককালে, “জিএমএ” এবং “জিএমএ 3” দলগুলিকে মার্জ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, এমন একটি পদক্ষেপ যা আরও বেশি দক্ষতার দিকে পরিচালিত করতে পারে তবে প্রায় অবশ্যই চাকরি কাটাতে পারে।

এবিসি নিউজের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জগুলি টেলিভিশন নিউজ শিল্পের মধ্যে বৃহত্তর সংগ্রামের প্রতীকী।

এবিসি নিউজ ডিজনি+ এবং হুলুর মতো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে “জিএমএ” উপলব্ধ করার সম্ভাবনাটি অনুসন্ধান করেছে বলে জানা গেছে।

যাইহোক, এই জাতীয় পদক্ষেপ সম্ভবত স্থানীয় এবিসি সহযোগী সংস্থাগুলির কাছ থেকে পুশব্যাকের মুখোমুখি হতে পারে, যা স্ট্যাটাস অনুসারে দর্শকদের এবং বিজ্ঞাপনের উপার্জন চালানোর জন্য শোতে নির্ভর করে।

আলেকজান্দ্রা স্টিগ্রাডের অতিরিক্ত প্রতিবেদন