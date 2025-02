এলএতে স্বল্প আয়ের পরিবারগুলির জন্য তহবিল চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত 5 জন পুরুষ

স্বল্প আয়ের পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জালিয়াতিভাবে তহবিল প্রত্যাহার করার জন্য জাল ইলেকট্রনিক বেনিফিট ট্রান্সফার কার্ড ব্যবহার করার সন্দেহে লস অ্যাঞ্জেলেসে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগের মতে পাঁচজন পুরুষই অনুমোদন ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন এবং তাদের গ্রেপ্তারের সময় সম্মিলিতভাবে ১ 160০ টিরও বেশি জাল ইবিটি কার্ড রাখার অভিযোগ করেছেন। The men are Marcel Musat, 53, of Romania; রোমানিয়ার 31 বছর বয়সী আয়নুত ক্যালসিউ; রোমানিয়ার ফ্লোরিয়ান সার্বান, 51; ফ্রান্সের ওয়েসলি ডেভিড অ্যাড্রিয়ান ডিমুয়া-মাউয়া, 36,; এবং ফ্রান্সের 35 বছর বয়সী হিচেম মোহাম্মদ এল ম্যাবরুক।

“এই আসামিরা যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে রয়েছেন তারা আমাদের সম্প্রদায়ের দরিদ্রতম সদস্যদের কাছ থেকে লক্ষ্যবস্তু এবং চুরি করেছিলেন,” আমাদের অভিনয় করে। Joseph T. McNally said in a statement. “এই প্রতারণামূলক ক্রিয়াকলাপটি সংগ্রামী পরিবারগুলির জন্য একটি প্রয়োজনীয় লাইফলাইনকে ক্ষুন্ন করে উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে।”

পুরুষদের বিরুদ্ধে ক্লোনড কার্ড তৈরি করার অভিযোগ রয়েছে, যা ডেবিট কার্ড, উপহার কার্ড বা অন্যান্য ডিভাইসযুক্ত চৌম্বকীয় স্ট্রিপগুলি যা বৈধ ইবিটি কার্ডের তথ্য সহ এনকোড করা হয়েছে। প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন, কিছু পুরুষ স্কিমিং ডিভাইসগুলির দখলে ছিল যা কার্ডের ডেটা ক্যাপচার এবং রেকর্ড কার্ডধারীদের পিন এন্ট্রি রেকর্ড করতে এটিএমগুলিতে ইনস্টল করা থাকে।

তাদের বিরুদ্ধে ক্যালফ্রেশ এবং ক্যালওয়ার্কস বেনিফিটগুলির জালিয়াতি প্রত্যাহার থেকে 25,480 ডলার হিসাবে প্রাপ্তির অভিযোগ রয়েছে এবং প্রত্যেককে অননুমোদিত অ্যাক্সেস ডিভাইস – বা নকল ইবিটি কার্ডগুলির একটি ব্যবহারের জন্য চার্জ করা হয়।

রবিবার একটি সমন্বিত আইন প্রয়োগকারী অভিযানের মাধ্যমে এই পুরুষদের ধরা পড়েছিল যেখানে চুরি হওয়া ইবিটি কার্ডগুলি থেকে তথ্য ব্যবহার করে প্রত্যাহার করা ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চল জুড়ে 70 টিরও বেশি অফিসার এটিএম অবস্থানগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

“এই সফল অপারেশনটি ট্রান্সন্যাশনাল ফৌজদারী সংস্থাগুলিকে লক্ষ্য করে যা আমাদের কম ভাগ্যবান প্রতিবেশী এবং করদাতাদের কাছ থেকে চুরি করে চলেছে,” হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তদন্তের বিশেষ এজেন্ট জন পাস্কিউকো বলেছেন। “এইচএসআই লস অ্যাঞ্জেলেস এবং আমাদের অংশীদাররা দিনরাত কাজ করবে যাতে এটি নিশ্চিত হয় যে এই সহায়তাটি তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, এবং লোভী অপরাধীদের পকেটে নয়, তাদের জন্য উপলব্ধ রয়েছে।”

২০২৩ সালে, লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগ ১৩ টি রোমানিয়ান নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে বলে বিশ্বাস করা হয়েছে যে তারা তাদের ইবিটি কার্ডের জন্য অর্থনৈতিক কষ্টের শিকার লোকদের লক্ষ্যবস্তু করার জন্য একটি রোমানিয়ান সিন্ডিকেট হিসাবে পরিচিত। রোববারের আবক্ষতায় গ্রেপ্তার হওয়া লোকদের মধ্যে একজন ক্যালসিইউ এর আগে রোমানিয়ায় ক্রমবর্ধমান ডাকাতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল বলে প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন।