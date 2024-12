ওয়ার অফ দ্য রোহিররিম ডিরেক্টর ব্রেকস সাইলেন্স অন দ্য অ্যানিমে মাইলস্টোন

রোহানের রাইডার্স আসন্ন সময়ে স্পটলাইটে ফিরে যেতে প্রস্তুত দ্য লর্ড অফ দ্য রিংস: ওয়ার অফ দ্য রোহিররিম, জাপানি অ্যানিমের সাথে মধ্য-পৃথিবীর যুগান্তকারী সমন্বয় চিহ্নিত করা। বিখ্যাত অ্যানিমেটর কেনজি কামিয়ামা দ্বারা পরিচালিত, এই প্রিক্যুয়েলটি হেলম হ্যামারহ্যান্ডের মহাকাব্যিক কাহিনীর অন্বেষণ করে, আইকনিক ট্রিলজির 183 বছর আগে সেট করা হয়েছে। অ্যানিমে স্টাইলে টলকিয়েনের জগতে নতুন জীবন শ্বাস নেওয়ার সাথে, এই ফিল্মটি রোহানের যুদ্ধে জর্জরিত রাজ্যে একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিশ্রুতি দেয়।

কামিয়ামা, যেমন প্রকল্পে তার কাজের জন্য উদযাপন করা হয় গোস্ট ইন দ্য শেল: স্ট্যান্ড অ্যালোন কমপ্লেক্স এবং ব্লেড রানার: কালো পদ্ম, মধ্য-পৃথিবীর ল্যান্ডস্কেপ এবং এনিমে আকারে মহাকাব্যিক যুদ্ধগুলিকে পুনরায় কল্পনা করার একটি বিশাল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ফিল্মটি পিটার জ্যাকসনের আইকনিক ভিজ্যুয়ালগুলিকে একত্রিত করেছে লর্ড অফ দ্য রিংস চলচ্চিত্র এবং একটি অ্যানিমে শিল্প শৈলী, উভয় ঘরানার ভক্তদের একটি সুন্দর অ্যানিমেটেড এবং আবেগপূর্ণ গল্প দেয়।

কীভাবে অ্যানিমে মধ্য-পৃথিবীকে মানিয়ে নিতে সহায়তা করে

অ্যানিমেশন চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে টলকিনের দৃষ্টিকে জীবনে আনতে

Anime ট্রেন্ডিং, Kamiyama সঙ্গে একটি সাক্ষাত্কারে ব্যাখ্যা করেছেন কেন রোহিররিমের যুদ্ধ হতে হবেanime টলকিনের মধ্য-পৃথিবীর জটিল জগতকে অ্যানিমের মাধ্যমে অভিযোজিত করা অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছিল, বিশেষ করে যুদ্ধ এবং মানুষের দলগুলির মতো বড় আকারের ঘটনাগুলি চিত্রিত করার ক্ষেত্রে। কামিয়ামা রোহানের হাজার হাজার রাইডার বা উদ্বাস্তু পালিয়ে আসা দৃশ্যগুলিকে অ্যানিমেটিং করার অসুবিধার উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু, অ্যানিমেশন প্রচুর সুযোগ দেয় যা লাইভ-অ্যাকশনের সাথে লড়াই করে, বিশেষ করে তীব্র যুদ্ধের ক্রম তৈরিতে।

“প্লটটিতে, আমাদের দুই হাজার রাইডার ডানলেন্ডিংসের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বিশাল যুদ্ধের ক্রমানুসারে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং আমাদের হাজার হাজার লোককে উদ্বাস্তু হিসাবে পালানোরও চিত্রিত করা দরকার ছিল। সেই ব্যক্তিদের সংখ্যা অ্যানিমেশনের জন্য একটি সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে প্লটটিতে বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জিং দৃশ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।” – কেনজি কামিয়ামা

কামিয়ামা জোর দিয়েছিলেন যে অ্যানিমে তাকে এবং দলকে প্রাণী এবং ল্যান্ডস্কেপের আরও অনন্য এবং বিশদ চিত্র তৈরি করার অনুমতি দিয়েছে, যার ফলে মধ্য-পৃথিবীকে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়েছে। অ্যানিমেশনের শৈল্পিক নমনীয়তার সাথে টলকিনের বিদ্যাকে মিশ্রিত করে, দলটি দৃশ্যত অত্যাশ্চর্য এবং শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্তগুলি তৈরি করে যা প্রমাণ করে যে অ্যানিমেশনে মহাকাব্যিক গল্পগুলিকে জীবনে আনার অতুলনীয় সম্ভাবনা রয়েছে।

অ্যানিমের সাথে টলকিয়েনের উত্তরাধিকার মিশ্রিত করা

টলকিয়েনের বিদ্যা এবং অ্যানিমের শৈল্পিক ফিউশন

Yeider Chacon দ্বারা কাস্টম ছবি

টলকিয়েনের উত্তরাধিকারকে সম্মান জানাতে, কামিয়ামা নিশ্চিত করেছিলেন যে ছবিটি আসলটির সাথে সত্য থাকবে লর্ড অফ দ্য রিংস জাপানি অ্যানিমের শৈল্পিক শৈলীকে আলিঙ্গন করার সময় বই এবং চলচ্চিত্র। পিটার জ্যাকসনের প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্রগুলি থেকে অঙ্কন করা, অ্যানিমে শৈলী পরিচিত চিত্রগুলিতে নতুন স্তর যুক্ত করেছে, গল্পটিকে আরও গভীর করে তুলেছে। প্রকল্পটি সূক্ষ্ম মানব আবেগ এবং অ্যানিমেটেড দৃশ্য দেখানোর জন্য অ্যানিমের ক্ষমতার সাথে ক্লাসিক টলকিয়েন থিমগুলিকে একত্রিত করেছে।

সম্পর্কিত দ্য লর্ড অফ দ্য রিংস: দ্য ওয়ার অফ দ্য রোহিররিম রিভিউ – আরও ফ্র্যাঞ্চাইজির এই অ্যানিমে ফিল্মের উদাহরণ নেওয়া উচিত আমি যদি পিটার জ্যাকসনের মধ্য-পৃথিবীর বিস্তৃত বিশ্বে ফিরে যাই, দ্য ওয়ার অফ দ্য রোহিররিমের পদ্ধতি আমার কাছে এটি সম্পর্কে যাওয়ার জন্য একটি আদর্শ উপায় বলে মনে হয়।

কামিয়ামা এনিমের প্রশংসা করে বলেছেন যে “শেষ ফলাফল [of The War of the Rohirrim] এমন কিছু যা শুধুমাত্র অ্যানিমেশন প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে।” চরিত্রের আবেগগত গভীরতা থেকে বিস্তীর্ণ, জটিলভাবে ডিজাইন করা ল্যান্ডস্কেপ, রোহিররিমের যুদ্ধ উদ্ভাবন এবং ঐতিহ্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য সৃষ্টি করে, প্রিয় ক্লাসিকগুলিকে পুনর্ব্যাখ্যা করার নিখুঁত মাধ্যম হিসাবে অ্যানিমের জন্য পথ প্রশস্ত করে৷

লর্ড অফ দ্য রিংস: রোহিররিমের যুদ্ধ 13 ডিসেম্বর, 2024-এ প্রেক্ষাগৃহে আত্মপ্রকাশ করে এবং একটি সিনেমাটিক অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দেয় যেখানে টলকিয়েনের নিরন্তর জাদু অ্যানিমের সৃজনশীল প্রতিভাকে পূরণ করে।

সূত্র: anitrenz.com