ওয়াশিংটন পোস্টের কর্মী স্ল্যাম গেইল কিংকে রাইডিং জেফ বেজোসের নীল উত্স

“সিবিএস মর্নিংস” তারকা গেইল কিংয়ের ওয়াশিংটন পোস্টের মালিক জেফ বেজোসের মালিকানাধীন নীল উত্স রকেট জাহাজে একটি অল-মহিলা স্পেস ফ্লাইটে আসন্ন অংশগ্রহণের মতামত বিভাগের মোগুলের সাম্প্রতিক ওভারহোলের আলোকে প্রকাশনায় নিউজরুমের কর্মীদের সাথে ভাল বসে নেই বলে জানা গেছে।

কিং পপ তারকা কেটি পেরির পাশাপাশি থাকবে এবং বেজোসের বাগদত্তা লরেন সানচেজ এই বসন্তে যখন তারা এ শুরু করে নতুন শেপার্ডের উপরে ছয় ব্যক্তি মিশন নৈপুণ্য যা তাদেরকে স্থানের প্রান্তে নিয়ে যাবে, যেখানে তারা পৃথিবীর পৃষ্ঠে ফিরে আসার আগে কয়েক মিনিটের জন্য ওজনহীন হবে।

তবে ওয়াশিংটন পোস্টের কমপক্ষে একজন কর্মী মনে করেন যে সর্বোচ্চ বেতনের টেলিভিশন ব্যক্তিত্বদের একজন কিং, যিনি একসময় সিবিএস থেকে বছরে ১৩ মিলিয়ন ডলার আয় করেছেন বলে জানা গেছে, বেজোসের হস্তক্ষেপে বিরক্ত হওয়া সহকর্মীদের সাথে সংহতি দেখানোর উপায় হিসাবে সম্মানটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত, একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

গেইল কিংয়ের ব্লু অরিজিন শাটলে উড়ানোর সিদ্ধান্তকে ওয়াশিংটন পোস্টের কর্মী “ধরণের গ্রস” নামে অভিহিত করেছিলেন – কাগজে বেজোসের পরিবর্তনগুলি অনুসরণ করে। রেকর্ডিং একাডেমির জন্য গেটি চিত্র

কিং এই বসন্তে রকেট সংস্থা ব্লু অরিজিন দ্বারা পরিচালিত একটি নৈপুণ্যের উপরে একটি অল-মহিলা স্পেস ফ্লাইটে যোগদানের পরিকল্পনা করছে। গেটি ইমেজের মাধ্যমে এএফপি

কর্মী অলিভার ডারসির স্ট্যাটাস নিউজলেটারকে বলেছিলেন যে বেজোসের সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপগুলি দেওয়া কিংয়ের আচরণ “এক ধরণের স্থূল”।

পোস্টটি ওয়াশিংটন পোস্ট, কিং এবং সিবিএস নিউজের কাছ থেকে মন্তব্য চেয়েছে।

এটা স্পষ্ট নয় যে কিং মহাকাশে উড়ানোর জন্য নিজের উপায় প্রদান করছে বা অন্য কেউ ট্যাবটি তুলছে কিনা।

ব্লু অরিজিনের নতুন শেপার্ড সুবোরবিটাল ফ্লাইটগুলি সময়ের সাথে সাথে দামের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে। 2021 সালে, প্রথম আসনটি 28 মিলিয়ন ডলারে নিলাম করা হয়েছিল, যার অর্থ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তী প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে যাত্রী প্রতি টিকিটের দাম প্রায় 300,000 ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

যাইহোক, নীল উত্স প্রতিটি যাত্রীর কাছে পৃথকভাবে দাম তৈরি করে, তাই নতুন শেপার্ডের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা শক্ত।

কিং জেফ বেজোসের বাগদত্তা লরেন সানচেজের পাশাপাশি স্থানের প্রান্তে যাবেন। ব্রুস গ্লিকাস/ওয়্যারআইমেজ

পপ তারকা কেটি পেরিও ফ্লাইটে চড়ে থাকবেন। জিসি ইমেজ

পোস্টটি নীল উত্স থেকে মন্তব্য চেয়েছে।

ঘোষিত স্পেস ফ্লাইটটি এই সপ্তাহের শুরুতে বেজোসের সংবাদপত্রে একটি উত্থানের সাথে মিলে যায় যখন বিলিয়নেয়ার অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেছিলেন যে প্রকাশনাটি মতামত পৃষ্ঠার সম্পাদক ডেভিড শিপলির সাথে অংশ নিচ্ছে।

বিল ক্লিনটনের প্রাক্তন বক্তৃতা লেখক শিপলি তার এক্স অ্যাকাউন্টে বেজোস প্রকাশের পরে তাঁর প্রস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে তিনি একটি নতুন সম্পাদক চেয়েছিলেন যিনি মতামত পৃষ্ঠাটি পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে বোর্ডে ছিলেন যাতে এটি “ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং মুক্ত বাজার” বলে মনে করে।

এই সপ্তাহের শুরুতে বেজোস ঘোষণা করেছিলেন যে ওয়াশিংটন পোস্টের মতামত পৃষ্ঠাটি “ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং মুক্ত বাজার” টাওয়ার করবে। গেটি ইমেজের মাধ্যমে এএফপি

এই পরিবর্তনটি বর্তমান এবং প্রাক্তন ওয়াশিংটন পোস্টের কর্মীরা যারা বেজোসের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী দখলকে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তগুলিতে শঙ্কিত করে বেড়েছে তারা হতবাক হয়ে গেছে-নির্বাচনের বেশিরভাগ সপ্তাহ আগে যখন তিনি তত্কালীন-ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের একটি খসড়া অনুমোদনের ঘটনাটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তখন অনুভব করেছিলেন।

Bezos, who owns Blue Origin and remains Amazon’s largest shareholder despite stepping down as CEO, has denied critics’ claims that he is seeking to curry favor with President Trump in order to safeguard his business interests, which are subject to regulatory scrutiny from the new administration.