ওয়াশিংটন পোস্টের কর্মী বলেছেন মনোবল কমে গেছে, সহকর্মীরা মনে করেন ব্যবস্থাপনা মিথ্যা বলছে,: ‘এখানে অনেক দুঃখের’

কিছু ওয়াশিংটন পোস্ট কর্মীরা বিরক্ত হয় যে নির্বাহী সম্পাদক ম্যাট মারে প্রকাশ করবেন না যে “ডেমোক্রেসি ডাইস ইন ডার্কনেস” কাগজটি ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করতে অস্বীকার করার পর থেকে কতগুলি সাবস্ক্রিপশন বাতিল করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে, পোস্টটি উদারপন্থীদের বিরক্ত করেছিল যখন এটি ঘোষণা করেছিল যে এটি একজন প্রার্থীকে সমর্থন করবে না প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রতি বছরের পর বছর বৈরিতা থাকা সত্ত্বেও এবং হ্যারিসের একটি রিপোর্ট করা অনুমোদনের পরেও আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইতিমধ্যে খসড়া তৈরি এবং প্রকাশের জন্য প্রস্তুত। অনেক উদারপন্থী পাঠক তাদের সাবস্ক্রিপশন বাতিল করে এবং অন্যদেরও একই কাজ করার জন্য অনুরোধ করায় ক্ষোভ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

দ্য পোস্টের ইন-হাউস মিডিয়া রিপোর্টার এলাহে ইজাদী এই রিপোর্ট সপ্তাহ যে 250,000 গ্রাহকরা “রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের সমর্থন করার কয়েক দশক ধরে চলা অনুশীলন” বাতিল করার পর থেকে বাতিল করেছে৷ পোস্টের একজন মুখপাত্র পোস্টের নিজস্ব মিডিয়া রিপোর্টারকে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন, যা পোস্টের প্রতিবেদনে ছাপা হয়েছিল।

জেফ বেজোস ওয়াশিংটন পোস্ট এন্ডোর্সমেন্ট ফিয়াসকোকে সম্বোধন করেছেন, মিডিয়ার প্রতি অবিশ্বাসের কারণে ‘নীতিগত সিদ্ধান্ত’

ইজাদি যেমন উল্লেখ করেছেন, “পোস্ট একটি ব্যক্তিগতভাবে অনুষ্ঠিত সংস্থা যা সাধারণত জনসাধারণের সাথে এই জাতীয় ডেটা ভাগ করে না,” তবে একজন বর্তমান কর্মচারী বলেছেন যে সহকর্মীরা মনে করেন ব্যবস্থাপনা আরও স্বচ্ছ হওয়া উচিত।

“এই সপ্তাহের শুরুতে একটি স্টাফ মিটিংয়ে, ম্যাট মারেকে নম্বর সম্পর্কে মিডিয়া রিপোর্ট নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাদের চেনেন না। আমি জানি কিছু সহকর্মী মনে করেন যে এটি মিথ্যা,” একজন বর্তমান কর্মী বলেছেন ফক্স নিউজ ডিজিটাল.

ওয়াশিংটন পোস্টের একজন দ্বিতীয় কর্মী এতদূর যাননি এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন যে মারে কেবল বোঝাচ্ছেন যে তিনি নম্বরগুলি পরীক্ষা করতে চান না কারণ তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে এটি কীভাবে কাঁপছে।

“এটি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা অন্য প্রশ্ন। তবে তিনি যে মিটিংয়ে জোর দিয়েছিলেন যে তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে জানতে চাননি কারণ তিনি চান যে বিষয়গুলি স্থির হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে নির্বাচন সংখ্যার উপর প্রভাব ফেলবে, লোকেদের শেষ বা যোগ করার সাথে [subscriptions] ফলাফলের উপর নির্ভর করে,” দ্বিতীয় কর্মী ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।

প্রথম কর্মচারী বলেছিলেন যে পোস্টের মনোবল প্রশ্নবিদ্ধ, সর্বোত্তমভাবে বিবেচনা করে, বিলিয়নেয়ার মালিক জেফ বেজোস গত বছরের শেষের দিকে উইলিয়াম লুইস প্রকাশক এবং সিইও নামকরণের পর থেকে অনেকগুলি সমস্যা রয়েছে, যার মধ্যে এক রাউন্ড ছাঁটাই এবং কাগজের বিষয়ে একটি ভোঁতা বার্তা রয়েছে। গুরুতর আর্থিক অবস্থা।

“আমরা প্রচুর পরিমাণে অর্থ হারাচ্ছি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আপনার শ্রোতা অর্ধেক হয়ে গেছে। লোকেরা আপনার জিনিস পড়ছে না। ঠিক আছে। আমি আর এটিকে চিনিতে পারি না,” লুইস এই বছরের শুরুতে কর্মীদের বলেছিলেন।

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে ভিপি হ্যারিসকে সমর্থন না করার পেপারের সিদ্ধান্তে উদাররা সাবস্ক্রিপশন বাতিল করছে

কর্মচারীর মতে, পোস্টের রিপোর্টাররা তখন থেকেই কাত হয়ে গেছে।

“আমাদের প্রকাশক আমাদের অপছন্দ করেন বলে মনে হচ্ছে, তাই আমি মনে করি এখানে একটি উপাদান আছে, ‘Ugggg Here we go again’,” পোস্টের কর্মী বলেছেন।

“এখানে অবশ্যই অনেক দুঃখের বিষয় আছে,” তারা যোগ করেছে। “লোকেরা অনিশ্চিত বোধ করে যে এইমাত্র যা ঘটেছে তার কী করা উচিত।”

বেজোস রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে সমর্থন না করার ক্ষেত্রে কাগজের “নীতিগত সিদ্ধান্ত” রক্ষা করার জন্য একটি অপ-এড লিখেছেন। তিনি সোমবার একটি গ্যালাপ পোলের উদ্ধৃতি দিয়ে টুকরোটি শুরু করেছিলেন আমেরিকানরা মিডিয়ার প্রতি আস্থা হারাচ্ছে, এমনকি কংগ্রেসের নিচে পড়ে, পাঠকদের বলেছিল “আমাদের পেশা এখন সবার চেয়ে কম বিশ্বস্ত। আমরা যা করছি তা স্পষ্টতই কাজ করছে না।”

বেজোস অস্বীকার করেছিলেন যে কোনও “কুইড প্রো কো” ছিল যা এই সিদ্ধান্তকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং জোর দিয়েছিলেন যে তার কোম্পানি ব্লু অরিজিনের বস প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে বৈঠক করেছিলেন, যেটি ঘোষণার দিন হয়েছিল, এটি একটি দুঃখজনক কাকতালীয় ঘটনা ছিল, স্পষ্টভাবে বলেছিল যে “কোন কিছু নেই এটি এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে সংযোগ এবং অন্যথায় যে কোনও পরামর্শ মিথ্যা।”

ওয়াশিংটন পোস্টের মালিক জেফ বেজোস পেপারে লেখকদের আরও রক্ষণশীল মতামত চান: রিপোর্ট

কর্মচারী বলেছেন যে বেজোস এর আগে কাগজের সাংবাদিকতায় হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত ছিলেন, এবং কেউ কেউ আশাবাদী যে তিনি হাত থেকে দূরে থাকবেন, কিন্তু অন্যরা বুঝতে পারে “আপনি শূন্য হস্তক্ষেপ থেকে কোনো কারণ ছাড়াই প্রকৃত অংশ টানতে যাবেন না” এবং একমাত্র যৌক্তিক কারণ অর্থ এবং ট্রাম্পের সাথে সম্পর্কিত।

কর্মচারী বলেছেন যে অনেক সহকর্মী মনে করেন যে বেজোস যদি আরও নিরপেক্ষ কাগজ চান, তবে পোস্টটিতে সাইন আপ করেছেন এমন নতুন গ্রাহকের সংখ্যা পাওয়া উচিত যে এটি নির্দলীয় হবে।

“আমরা কয়টি সাব গ্রহন করেছি? আমি কোনটি জানি না,” তারা বলল।

পোস্টটি অবিলম্বে মন্তব্যের জন্য একটি অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

2016 এবং 2020 সালে, পোস্টটি উত্সাহের সাথে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে হিলারি ক্লিনটন এবং বিডেনকে সমর্থন করেছিল। এটি 2016 সালে ট্রাম্পকে “ভয়াবহ” এবং “অনন্যভাবে অযোগ্য” বলে অভিহিত করেছে। 2020 সালে, এটি ট্রাম্পকে উল্লেখ করেছে “আধুনিক সময়ের সবচেয়ে খারাপ রাষ্ট্রপতি।”

ফক্স নিউজ ডিজিটালের ডেভিড রুটজ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।