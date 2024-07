ওয়াশিংটন পোস্ট দক্ষিণ কোরিয়ার অভিযুক্ত বিদেশী এজেন্টের লেখা মতামতের বিষয়ে সম্পাদকের নোটকে চড় মেরেছে

ওয়াশিংটন পোস্ট বৃহস্পতিবার সম্পাদকের নোটগুলিকে বেশ কয়েকটি মতামত নিবন্ধের উপরে রেখেছিল যেগুলি সিআইএ-এর প্রাক্তন বিশ্লেষক সু মি টেরির দ্বারা লেখা বা সহ-লেখক। এই সপ্তাহে চার্জ করা হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের জন্য একটি অনিবন্ধিত বিদেশী এজেন্ট হওয়ার সাথে সাথে।

“16 জুলাই, একটি ফেডারেল অভিযোগ প্রকাশ করা হয়েছিল যে অভিযোগ করা হয়েছিল যে সু মি টেরি 2013 থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারের একটি অনিবন্ধিত এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছিলেন,” নোটে টেরির বাইলাইনের সাথে টুকরো টুকরো বলা হয়েছে৷ “যদি সত্য হয়, এটি এমন তথ্য যা দ্য পোস্টের প্রকাশনার সিদ্ধান্তের জন্য প্রাসঙ্গিক ছিল। মিসেস টেরি এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন এবং কৌঁসুলির মাধ্যমে জোর দিয়ে বলেছেন যে অভিযোগে অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন।”

টেরি, 54, মঙ্গলবার নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলা দ্বারা “বিদেশী এজেন্ট হিসাবে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হওয়া এবং বিদেশী এজেন্ট নিবন্ধন আইন লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্র করার” অভিযোগে আঘাত করা হয়েছিল। মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বলেছেন যে টেরি “দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের অ্যাক্সেস, তথ্য এবং সমর্থন দেওয়ার জন্য বিদেশী এজেন্ট নিবন্ধন আইনকে বিকৃত করেছেন। টেরি বিলাসবহুল হ্যান্ডব্যাগ, ব্যয়বহুল খাবারের বিনিময়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারের কাছে তার অবস্থান এবং প্রভাব বিক্রি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। , এবং তার পাবলিক পলিসি প্রোগ্রামের জন্য হাজার হাজার ডলার তহবিল।”

মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত বিশেষজ্ঞ, টেরি কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনের একজন সিনিয়র ফেলো, একটি প্রভাবশালী থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, এবং ওবামা ও বুশ প্রশাসনের কিছু অংশে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে কাজ করেছেন। সন্দেহভাজন বিদেশী এজেন্ট বামপন্থীর স্ত্রী ওয়াশিংটন পোস্টের কলামিস্ট ম্যাক্স বুটযার সাথে তিনি একাধিক পোস্ট মতামত টুকরা সহ-লেখক, সেইসাথে নিজে থেকে বেশ কিছু রচনা করেছেন।

প্রাক্তন সিআইএ বিশ্লেষককে উপহারের বিনিময়ে দক্ষিণ কোরিয়ান ইন্টেলের গোপন এজেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে

তাদের মধ্যে একটি তিনি বুটের সাথে সহ-লেখেন, 31-পৃষ্ঠার অভিযোগ অনুসারে, দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারের নির্দিষ্ট নির্দেশে করা হয়েছিল, শিরোনাম ছিল “দক্ষিণ কোরিয়া জাপানের সাথে পুনর্মিলনের দিকে একটি সাহসী পদক্ষেপ নেয়।” সেই নিবন্ধে পোস্ট সম্পাদকের নোট অন্যদের মতো একই পাঠ্য ব্যবহার করেছে কিন্তু যোগ করেছে, “অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে দক্ষিণ কোরিয়ার একজন কর্মকর্তার অনুরোধে টেরি এই কলামটি সহ-লেখক করেছেন।”

7 মার্চ, 2023 এ প্রকাশিতএই নিবন্ধে টেরি দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রাপ্ত কথা বলার বিষয়গুলি রয়েছে যা তিনি দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে প্রশ্ন সহ টেক্সট করেছেন, অভিযোগ অনুযায়ী।

“নিবন্ধটি প্রতিক্রিয়াগুলির সাথে ব্যাপকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল” কিম কর্মকর্তার কাছ থেকে পেয়েছেন, অভিযোগে বলা হয়েছে। টেরি কর্মকর্তাকে টেক্সট করেছেন, “আশা করি আপনি নিবন্ধটি পছন্দ করেছেন,” এবং তাকে জানানো হয়েছিল যে সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তারা এটি পড়েছেন এবং প্রশংসা করেছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল অভ্যন্তরীণ চাপ সত্ত্বেও জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করে সাহসী পদক্ষেপ নিচ্ছেন বলে টেরি এবং বুট ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল নয়টি মতামতের টুকরো টেরি লিখেছেন বা সহ-লেখক করেছেন যেগুলিতে বৃহস্পতিবার সম্পাদকের নোট রাখা ছিল, একটি প্রকাশিত সহ 27 মে শিরোনাম, “এই নবজাত ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক চীনের সম্ভাব্য সর্বোত্তম উত্তর।”

মন্তব্যের জন্য পৌঁছানো, ওয়াশিংটন পোস্টের একজন মুখপাত্র ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেন, “ওয়াশিংটন পোস্ট স্বাধীন সাংবাদিকতা প্রকাশের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং অভিযোগটি পর্যালোচনা করছে। আমাদের আর কোনো মন্তব্য নেই।”

ফরেন রিলেশনস কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এ নিবন্ধ প্রকাশের জন্য টেরির অর্থ প্রদানের উদাহরণও এই অভিযোগে তুলে ধরা হয়েছে। ফরেন অ্যাফেয়ার্স তার নিবন্ধগুলিতে সম্পাদকের নোটগুলিও যুক্ত করেছে, যেখানে বলা হয়েছে, “বিদেশী বিষয়ক সকল অবদানকারীদের এমন কোনও সংযুক্তি বা কার্যকলাপ প্রকাশ করতে হবে যা প্রকৃত বা অনুভূত স্বার্থের দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করতে পারে বা তাদের কাজের অখণ্ডতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে৷ আমরা এই অভিযোগগুলি খুব গ্রহণ করি৷ সিরিয়াসলি।”

অভিযোগে তাকে বলা হয়েছে 2014 পররাষ্ট্র বিষয়ক টুকরা“A Korea Hole and Free: Why Unifying the Peninsula Won't Be So Bad After All” দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার বেতনের জন্য করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি পাঠকদের কাছে তার আর্থিক প্রণোদনা প্রকাশ করেননি৷

টেরির অভিযোগ অভিযোগ করেছেন যে তিনি এক বছর আগে এফবিআই এজেন্টদের কাছে স্বীকার করেছেন যে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের (এনআইএস) “উৎস” ছিলেন। এটি আরও বলেছে যে তিনি 2008 সালে সিআইএ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, বরখাস্ত হওয়ার পরিবর্তে, কারণ সংস্থাটি দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা এজেন্টদের সাথে তার যোগাযোগের বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।

টেরি বিলাসবহুল উপহার গ্রহণ করেন, যার মধ্যে হ্যান্ডব্যাগ, সুশি রেস্তোরাঁয় ব্যয়বহুল খাবার এবং কোরিয়ান বিষয়ে তার পাবলিক পলিসি প্রোগ্রামের জন্য $37,000 তহবিল মিডিয়ায় উপস্থিতির সময় দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারী অবস্থানে চাপ দেওয়ার বিনিময়ে, গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সাথে ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ করে নেওয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ানদের অনুমতি দেওয়ার জন্য বৈঠকের সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে। কর্মকর্তাদের মার্কিন কর্মকর্তাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে, বিচার বিভাগ অভিযোগে বলেছে।

উপরন্তু, অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি বছরের পর বছর ধরে NIS কর্মীদের সাথে খাবার খাওয়া এবং উপহার গ্রহণ করেছেন। বিনিময়ে, তিনি এই ব্যক্তিদের মার্কিন সরকারের লোকদের সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কর্মীদের পানীয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর অভিযোগও ছিল, যেখানে তারা দেখা করবে এবং NIS এজেন্টদের দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে।

টেরি, যিনি সিউলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং একজন প্রাকৃতিক মার্কিন নাগরিক, তারপর থেকে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তার আইনজীবীর একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এই অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন এবং একজন পণ্ডিত এবং সংবাদ বিশ্লেষকের কাজকে বিকৃত করে যা তার স্বাধীনতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বছরের পর বছর সেবার জন্য পরিচিত।”

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন অভিযোগের পর টেরিকে অবৈতনিক প্রশাসনিক ছুটিতে রাখে। সিএফআরের একজন মুখপাত্র দ্য পোস্টকে বলেছেন যে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক “যেকোনো তদন্তে সহযোগিতা করবে।”

টেরির স্বামী বুট, একজন প্রাক্তন রিপাবলিকান যিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের তীব্র সমালোচক হিসেবে পরিচিত, রাশিয়াগেটের একজন উত্সাহী প্রবক্তা ছিলেন এবং দাবি করেছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি একজন রাশিয়ান এজেন্ট হতে পারেন। তার সবচেয়ে কুখ্যাত টুকরোগুলির মধ্যে একটি ছিল একটি 2019 কলাম যা তিনি CNN এ আলোচনা করেছিলেন শিরোনাম, “এখানে 18টি কারণ রয়েছে ট্রাম্প একজন রাশিয়ান সম্পদ হতে পারেন।”

2020 সালে, বুট তার এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছে যে তখন-ট্রাম্প জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক রিচার্ড গ্রেনেল সম্ভবত FARA লঙ্ঘন করেছিলেন “বিদেশী সরকার এবং সংস্থার পক্ষে কাজ গোপন করে।”

ফক্স নিউজ ডিজিটালের ল্যান্ডন মিয়ন এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।