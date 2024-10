করোনেশন স্ট্রিট কিংবদন্তির কিশোর গর্ভাবস্থা মানুষের জন্য পতনের পর, 35 | সাবান

স্যু ক্লিভার প্রকাশ করেছেন যে তিনি 17 বছর বয়সে গর্ভপাত করেছিলেন (ছবি: আইটিভি)

করোনেশন স্ট্রিট তারকা স্যু ক্লিভার তার দ্বিগুণ বয়সী একজন পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হওয়ার পরে 17 বছর বয়সে তার গর্ভপাত হয়েছিল।

আইলিন গ্রিমশ অভিনেত্রী, 61, তার স্মৃতিকথা A Work in Progress প্রচার করার সময় অগ্নিপরীক্ষার কথা স্মরণ করেছিলেন।

আই অ্যাম এ সেলেব তারকা বলেছিলেন যে কীভাবে তিনি অশ্লীল হয়ে উঠেছিলেন এবং যখন তিনি বেড়ে উঠছিলেন তখন তিনি ‘সমস্ত ভুল জায়গায়’ প্রেম এবং বৈধতা খুঁজছিলেন।

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে 16 বছর বয়সে, তিনি একজন নাবিকের সাথে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং একটি বিছানায় থাকতেন এবং 17 বছর বয়সে তিনি একজন 35 বছর বয়সী লোকের কাছে পড়ার পরে নিজেকে গর্ভবতী দেখতে পান।

তিনি বলেন, ‘আমি সব ভুল জায়গায় প্রেম এবং বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা খুঁজছিলাম এবং আমার প্রথম যৌন মিলন আমার থেকে চার বা পাঁচ বছরের বড় কারো সাথে হয়েছিল’। আয়না.

তার গর্ভাবস্থা সম্পর্কে তিনি যোগ করেছেন: ‘আবার, এটি এমন কেউ ছিল যে আমার চেয়ে অনেক বেশি বয়সী ছিল এবং সুবিধা নিয়েছিল। এখন এই তরুণ বয়সে নিজেকে এমন পুরুষদের সাথে সম্পর্কে ভাবতে যা আরও ভালভাবে জানা উচিত।’

স্যু 1993 থেকে 2003 সাল পর্যন্ত অভিনেতা জেমস কুইনের সাথে বিয়ে করেছিলেন।

ভক্তরা সাবানের ভূমিকা থেকে জেমসকে চিনতে পারে কোরি (ডিএস উইলেটস হিসাবে), এমেরডেল, হলিওকস এবং ডক্টরস, সেইসাথে টিভি সিরিজ আর্লি ডোরস এবং 2017 ফিল্ম অ্যাপোস্ট্যাসি সহ।

স্যু এখন আইটিভির আলো প্রযুক্তিবিদ ব্রায়ান ওয়েনের সাথে বিয়ে করেছেন।

সুয়ের চরিত্র আইলিন পুরো গ্রীষ্ম জুড়ে অনুপস্থিত ছিল যখন অভিনেত্রী একটি বর্ধিত বিরতি নিয়েছিলেন আইটিভি সিস্টার অ্যাক্টের একটি ট্যুরিং প্রোডাকশনে মাদার সুপিরিয়র চরিত্রে অভিনয় করতে সাবান।

তার সাময়িক প্রস্থান হিসাবে এসেছে আইলিন পুত্র জেসন সম্পর্কে ভয়ঙ্কর খবর পেয়েছিলেন গ্রিমশ (রায়ান টমাস) তিনি একটি মোটরবাইক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পরে এবং তিনি তাকে দেখাশোনা করতে যান।

তার ফিরে আসার পরে, তিনি দেখে হতবাক হয়েছিলেন যে তার পুরানো শিখা জেসি চ্যাডউইক (জন থমসন) ওয়েদারফিল্ডে এসেছেন – এবং তার শত্রু গেইল রডওয়েলের (হেলেন ওয়ার্থ) সাথে ডেটিং করছেন৷

সিস্টার অ্যাক্টে স্যু এর উপস্থিতি 30 বছরের মধ্যে তার প্রথম পর্যায়ের ভূমিকাকে চিহ্নিত করে।

এরপর থেকে তিনি শো শেষ করেছেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন প্রাক্তন কোরি সহ-অভিনেতা ওয়েন্ডি পিটার্স, যিনি সিলা ব্যাটারসবি নামে বেশি পরিচিত।

অভিনেত্রী, যিনি 2000 সালে কোরির কাস্টে যোগ দিয়েছিলেন, তিনিও রয়েছেন লুজ উইমেন প্যানেলে নিয়মিত হন.

সুও 2022 সালে সাবান থেকে বিরতি নিয়েছিলেন যখন তিনি I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! জঙ্গল

এই নিবন্ধটি মূলত 24 ই সেপ্টেম্বর 2024 এ প্রকাশিত হয়েছিল।

