করোনেশন স্ট্রিট কিংবদন্তি প্রকাশ করে যে স্বাস্থ্যের ভয় তার শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছিল | সাবান

করোনেশন স্ট্রিটের লুসি-জো হাডসন তার সাম্প্রতিক সম্পর্কে খোলা হয়েছে স্বাস্থ্য ভয়, যা তাকে ‘শ্বাস নিতে সংগ্রাম’ করে রেখেছিল।

আই অ্যাম এ সেলিব্রেটির সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে ছিলেন এই অভিনেত্রী অ্যালান হ্যালসলITV সোপ-এ ক্যাটি হ্যারিস এবং হলিওকস-এ ডোনা-মেরি কুইন চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

গত বছর লুসি প্রকাশ করেছিলেন যে তার দুটি প্রয়োজন A&E-তে নিয়ে যাওয়ার পর রক্ত ​​সঞ্চালন কারণ তার ‘এইচবি’র মাত্রা বিপজ্জনকভাবে কম ছিল।

তিনি ইনস্টাগ্রামে নিয়ে যান খুব শীঘ্রই এই সম্পর্কে খোলা, এবং তার ক্রনিক অ্যানিমিয়া আছে যে অনুগামীদের নিশ্চিত.

সম্প্রতি, তারকা তার সর্বশেষ অভিনয় ভূমিকা সম্পর্কে কথা বলতে গুড মর্নিং ব্রিটেনে হাজির হন, যা তার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবে আসন্ন ক্যাজুয়ালটি ক্রিসমাস স্পেশাল।

অভিনেত্রী তার স্বাস্থ্য সমস্যার কথা খুলেছিলেন (ছবি: কেন ম্যাককে/আইটিভি/শাটারস্টক)

তিনি তার স্বাস্থ্যের উদ্বেগ সম্পর্কে আরও বিশদে গিয়েছিলেন, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি প্রাথমিকভাবে ভেবেছিলেন যে তার লক্ষণগুলি পেরিমেনোপজের জন্য ছিল।

‘আমি শুধু ভেবেছিলাম আমি পুরোপুরি অনুভব করছি না’, সে বলল।

‘আমি 40 বছর বয়সী হয়েছি এবং ভাবছিলাম এটা পেরিমেনোপজ কিনা। আমি পরীক্ষা করেছিলাম এবং দীর্ঘস্থায়ী অ্যানিমিয়া হয়েছিল। আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এটি আমার শরীর এবং মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করেছিল।

আমি রক্ত ​​সঞ্চালন একটি দম্পতি ছিল.

তারকা যোগ করেছেন: ‘আমি এটিকে আকস্মিকভাবে ফেলে দিচ্ছি, তবে এটি বেশ গুরুতর ছিল। আমার ছয় পিন্ট রক্ত ​​ছিল [with the average being around 10 pints].’

এর জন্য রক্তের গুরুত্ব থাকবে এই বছর ক্যাজুয়ালটির বড়দিনের কিস্তি।

তারকাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (ছবি: কেন ম্যাককে/আইটিভি/শাটারস্টক)

লুসি ক্যাজুয়ালটিতে অ্যাডেলের চরিত্রে অভিনয় করবেন (ছবি: আইটিভি)

স্টিভি ন্যাশ (এলিনর ললেস) জীবন বাঁচানোর জন্য লড়াই করার সময়, ইয়ান ডিন (মাইকেল স্টিভেনসন) নিজের ঝুঁকি নেবেন যাতে হাসপাতালটি রক্তদান ছাড়া চলে না যায়।

এই পর্বের চিত্রগ্রহণের সময় তিনি যা শিখেছেন তার সাথে রক্তদানের গুরুত্বের প্রতিফলন, তারকা বার্নি ওয়ালশ – যিনি নার্স ক্যামের চরিত্রে অভিনয় করেন – বলেছেন: ‘রক্তের গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়, কারণ এটি এমন একটি জিনিস যা প্রতিস্থাপন করা যায় না এবং তৈরি করা যায় না। এটা হয় আছে বা এটা নেই.

‘এপিসোডের শুরু থেকে, ক্যাম এবং বিশেষ রিগমারোল দেখে শুরু থেকেই ক্যামের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে – ফ্রিজ থেকে জিনিসটিতে ঢুকতে হবে, ঘড়িতে যেতে হবে, এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নীচে নামতে হবে। , সঠিক সময়ে সঠিক শেলফে থাকতে হবে।

‘এই সব কিছুই আপনি আশা করতে পারেন, ঠিক আছে, কিন্তু সত্য যে রক্ত ​​এত সহজে দূষিত হতে পারে বা সত্য যে রক্ত ​​এত সহজে একটি ইডিতে বা একটি হাসপাতালের একটি কক্ষের রেসাসে খুব সহজেই ক্ষয় হতে পারে তা বেশ ভীতিজনক এবং বেশ বিস্ময়কর।’

তিনি যোগ করেছেন: ‘এটি এমন কিছু যা লোকেরা পর্বটি না দেখে এবং তারা না যাওয়া পর্যন্ত ভাববে না, “বাহ! এটা কি সত্যি?” কারণ আমি সেটে ছিলাম এবং আমি একজন চিকিৎসা উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করেছিলাম – এটা কি সত্যি যে ক্যাম বড়দিনের আগের দিন রক্ত ​​মজুত করে রাখত এবং বড়দিনের মধ্যে রক্ত ​​অবশিষ্ট নেই। এবং তারা একেবারে বলেছিল – রক্ত ​​​​সেইভাবে যেতে পারে।

‘এটা শেখার জন্য, এবং এখন এমন একটি অবস্থানে থাকতে যেখানে আমরা সেই গল্পটি জনসাধারণের কাছে বলতে পারি এবং রক্তের গুরুত্ব এবং দেওয়ার বিষয়ে জনসাধারণের চোখ খুলতে পারি, সেই গল্পের অংশ হতে পারাটা সম্মানের।’

