করোনেশন স্ট্রিট তারকা প্রধান কিংবদন্তির প্রস্থানে প্রতিক্রিয়া জানায় | সাবান

করোনেশন স্ট্রিট তারকা লুসি ফ্যালন থেকে তার অন-স্ক্রিন গ্র্যান হেলেন ওয়ার্থের আসন্ন প্রস্থান সম্পর্কে কথা বলেছেন আইটিভি সাবান

হেলেন, যিনি খেলেছেন গেইল প্ল্যাট (পটার, টিলসলি, হিলম্যান, ম্যাকইনটায়ার, রডওয়েল) গত পঞ্চাশ বছর ধরে ঘোষণা করা হয়েছে সে মুচি ছেড়ে দিচ্ছে গত মাসে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে।

'এই বছরটি বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর রাস্তায় সবচেয়ে বিস্ময়কর কাজের 50 বছর উদযাপন করার পর শো ছেড়ে যাওয়ার উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়েছিল। আমি বছরের শুরুতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং প্রযোজকদের সাথে কথা বলেছিলাম যারা খুব সদয় এবং বোঝাপড়া ছিল', তিনি বলেছিলেন।

'আমি সত্যিই ধন্য হয়েছি যে দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য স্ক্রিপ্ট সপ্তাহে সপ্তাহে, এবং চমত্কার অভিনেতা, পরিচালক এবং একটি উজ্জ্বল ক্রুদের সাথে কাজ করা।

'গত 50 বছর কেটে গেছে এবং আমি মনে করি না যে আমি চলে যাচ্ছি তা এখনও পুরোপুরি ডুবে গেছে।'

তিনি ঠিক কীভাবে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তা দেখা বাকি, তবে এটি প্রাক্তন স্বামী মার্টিনের (শন উইলসন) সাথে পারিবারিক সম্পর্ক হতে বাধ্য ওয়েদারফিল্ডে ফিরে আসছেন বলে জানা গেছে নিউজিল্যান্ড থেকে।

সাথে কথা বলছেন দ্য সান'স ফেবুলাস ম্যাগাজিনলুসি হেলেনকে 'সর্বোত্তম ধরণের রোল মডেল' হিসাবে বলেছিলেন এবং তার প্রস্থানের প্রতিফলন করেছিলেন।

'আমার খারাপ লাগছে। যখন আমি প্রথম 19-এ শোতে যোগদান করি, তখন তিনিই আমাকে বলেছিলেন যে মেক-আপ গার্ল থেকে শুরু করে ক্লিনার পর্যন্ত সবার সাথে সবসময় সুন্দর হতে, কারণ আপনি কখনই জানেন না কে অন্য লোকেদের কী বলে' সে বলেছিল।

'এবং, স্পষ্টতই, আমি যাইহোক সুন্দর! কিন্তু তিনি সবসময় আমাকে ভাল পরামর্শ দিতেন। এবং আমি মনে করি এমন একজনের জন্য যিনি 50 বছর ধরে একটি শোতে রয়েছেন এবং অতি-বিখ্যাত – সবাই জানে গেইল প্ল্যাট কে – তিনি খুব নম্র এবং খুব সুন্দর, শান্ত ব্যক্তি।

'তিনি ছিলেন সেরা ধরনের রোল মডেল, কারণ তিনি সুপারগ্রাউন্ডেড ছিলেন।'

তিনি চালিয়ে যান: '[There will be] তার প্ল্যাট পরিবারের মাতৃপতি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশাল পরিবর্তন। আমি জানি না ওকে ছাড়া কেমন হবে। টিনা (ও'ব্রায়েন, যিনি সারাহ প্ল্যাটের চরিত্রে অভিনয় করেন) কে এগিয়ে যেতে হবে!'

আমাদের অড্রে সম্পর্কে কি?!

আমরা মনে করি না যে আমরা এখনও গেইলকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত!

