কেন ট্রাম্প বলছেন দ্বিতীয় মেয়াদ এখন ভিন্ন হবে

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প “আমেরিকাকে আবার মহান করে তুলতে” তার পরিকল্পনা পুনর্ব্যক্ত করেছেন যখন 2024 জাতি তার চূড়ান্ত দিনে প্রবেশ করছে।

ট্রাম্প মার-এ-লাগোতে ফক্স নিউজের হোস্ট শন হ্যানিটির সাথে বসেন এবং একই প্রচারাভিযানের প্রতিশ্রুতিগুলি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যা তিনি ট্রেইলে করেছিলেন, সীমান্ত সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অর্থনীতি এবং অভিবাসন ব্যবস্থা ঠিক করতে এবং বিদেশী দেশের বিরুদ্ধে শুল্ক ব্যবহার.

2024 GOP রাষ্ট্রপতি মনোনীত প্রার্থী বলেছেন যে তার সম্ভাব্য দ্বিতীয় প্রশাসন আলাদা হবে কারণ, এখন, তিনি জানেন “ওয়াশিংটনের প্রত্যেকে।”

“আমি কাউকে চিনতাম না [during his first term]. আমি ওয়াশিংটনের মানুষ ছিলাম না। আমি সেখানে খুব কমই ছিলাম,” ট্রাম্প বুধবার “হ্যানিটিতে” বলেছিলেন। “আমি সবাইকে চিনি 1730346561. আমি ভাল জানি, শক্তিশালী, দুর্বল, বোকা। আমি জানি — আমি সবাইকে জানি। এবং আমরা এই দেশটিকে আবার মহান করতে যাচ্ছি, এবং আমাদের দেশকে বাঁচাতে হবে।”

তিনি আফগানিস্তান থেকে মার্কিন প্রত্যাহার, রেকর্ড বর্ডার ক্রসিং এবং দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার জন্য বিডেন-হ্যারিস প্রশাসনের বিরুদ্ধে সমাবেশ করেছিলেন। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ এবং হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ, আবার দাবি করে যে তিনি হোয়াইট হাউসে থাকলে তারা উভয়ই কখনই শুরু করতে পারত না।

“আমাদের আবার সম্মান করা হবে। আমরা আবার আমেরিকাকে মহান করতে যাচ্ছি। এবং পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা আমি করতে চাই। আমি করতে চাই না কিছু সুন্দর সৈকতে থাকুন। আমি কোনো দূরের হোটেলে বসে থাকতে চাই না যেখানে খুব সুন্দর এবং টেলিভিশন দেখা বা কিছু করা। আমি যা করছি তা করতে চাই,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “এটি খুব অবিশ্বাস্য।”

রাষ্ট্রপতি বিডেন ট্রাম্পের সমর্থকদের “আবর্জনা” বলার পরে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তার গ্রিন বে, উইস.-এর দিকে রওনা হন, বুধবার একটি আবর্জনা ট্রাকে সমাবেশ করেছিলেন।

হোয়াইট হাউস অস্বীকার করেছে যে বিডেন ট্রাম্পের সমর্থকদের উল্লেখ করছেন এবং পরিবর্তে দোষ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কমেডিয়ান টনি হিঞ্চক্লিফযিনি ট্রাম্পের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের সমাবেশে সপ্তাহান্তে পুয়ের্তো রিকোকে “আবর্জনার ভাসমান দ্বীপ” হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

“আজ এর আগে আমি পুয়ের্তো রিকো সম্পর্কে তার ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের সমাবেশে ট্রাম্পের সমর্থকদের দ্বারা আবর্জনা হিসাবে উত্থাপিত ঘৃণাপূর্ণ বক্তৃতাটিকে উল্লেখ করেছিলাম – যা আমি এটি বর্ণনা করার জন্য একমাত্র শব্দটি ভাবতে পারি৷ তার ল্যাটিনোদের demonization অসংবেদনশীল। আমি বলতে চেয়েছি এই সব. সেই সমাবেশে মন্তব্যগুলি জাতি হিসাবে আমরা কে তা প্রতিফলিত করে না, “মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি টুইট পড়ুন বিডেনের এক্স থেকে পূর্বে টুইটার, অ্যাকাউন্ট।

ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বুধবার জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুসের টারমাকে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি “দৃঢ়ভাবে” “লোকেরা কাকে ভোট দেন তার উপর ভিত্তি করে যে কোনও সমালোচনা” এর সাথে একমত নন।

“আপনি গত রাতে আমার বক্তৃতা শুনেছেন এবং আমার ক্যারিয়ার জুড়ে ক্রমাগত,” তিনি এলিপসে তার সমাপনী প্রচারণার যুক্তি উল্লেখ করে বলেছিলেন। “আমি বিশ্বাস করি যে আমি যে কাজটি করি তা হল সমস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা, তারা আমাকে সমর্থন করুক বা না করুক।”