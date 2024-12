কেন মিস্টবর্ন মুভি আর হচ্ছে না

মিস্টবর্ন

দ মিস্টবর্ন ব্র্যান্ডন স্যান্ডারসন দ্বারা নির্মিত সিরিজটি স্ক্যাড্রিয়াল জগতের একটি উচ্চ-কল্পনা কাহিনী, যেখানে অ্যালোম্যানসি নামে একটি সিস্টেমের মাধ্যমে ধাতু দ্বারা চালিত হয় জাদু। সিরিজটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, হিস্ট এবং ভাল এবং মন্দের মধ্যে যুদ্ধের উপর আলোকপাত করে। প্রথম ট্রিলজি, মিস্টবর্ন: দ্য ফাইনাল এম্পায়ারএকটি অত্যাচারী শাসক, প্রভু শাসককে উৎখাত করার সংগ্রাম অনুসরণ করে। পরবর্তীতে সিরিজের বই সহ যুগ 2মূল ট্রিলজির ঘটনাগুলির শত শত বছর পরে সংঘটিত হয়, নতুন চরিত্রগুলির সাথে গল্পটিকে নতুন সেটিংসে প্রসারিত করে, মূল কাহিনীর সাথে সংযোগ বজায় রেখে।

বই:

মিস্টবর্ন: দ্য ফাইনাল এম্পায়ার (2006)

মিস্টবর্ন: দ্য ওয়েল অফ অ্যাসেনশন (2007)

Mistborn: The Hero of Ages (2008)

Mistborn: The Alloy of Law (2011)

মিস্টবর্ন: শ্যাডোস অফ সেলফ (2015)

Mistborn: The Bands of Mourning (2016)

মিস্টবর্ন: দ্য লস্ট মেটাল (2022)