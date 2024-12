ক্লাসিক কমেডির জন্য ব্রুস উইলিস অডিশন 35 বছর পরে স্মরণীয়

যদিও তিনি কর্মের জন্য সর্বাধিক পরিচিত হতে পারেন, ব্রুস উইলিস একজন অবিশ্বাস্যভাবে বহুমুখী অভিনেতা ছিলেন। স্বাস্থ্যের লড়াই দুর্ভাগ্যবশত অভিনেতাকে অবসরে পাঠিয়েছিল, কিন্তু সেই বিন্দুর আগে উইলিসের ক্যারিয়ার ছিল প্রশংসনীয়। তার জন ম্যাকক্লেন ভূমিকা ডাই হার্ড সম্ভবত এটি তার সবচেয়ে আইকনিক ছিল, কারণ এটি অভিনেতাকে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিড হিসাবে অবস্থান করে। তিনি বছরের পর বছর ধরে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি বহন করেছিলেন, পাশাপাশি অন্যান্য বড় অ্যাকশন মুভিগুলিতেও তার প্রতিভা অবদান রেখেছিলেন গোয়েন্দা নাইট এবং এক্সপেন্ডেবল.

উইলিসের অ্যাকশন ফ্র্যাঞ্চাইজির বাইরে, তবে, অভিনেতা অত্যন্ত মজার হতে পারে। তে বুচ কুলিজ হিসেবে তার নিখুঁত কাস্টিং পাল্প ফিকশন এনসেম্বল এটি প্রমাণ করতে সাহায্য করেছে, কারণ অভিনেতা অল্প কথার কিন্তু অনেক ব্যক্তিত্বের একজন মানুষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ওয়েস অ্যান্ডারসনের চরিত্রেও তিনি দুর্দান্ত চাঁদের রাজ্যআবার তার পরিসীমা দেখান. সম্ভবত তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কমেডি ভূমিকা ছিল রোমান্টিক কমেডি সিরিজে চাঁদের আলোযার জন্য তিনি 1987 সালে একটি এমি জিতেছিলেন. উইলিসের সবচেয়ে স্ট্যান্ডআউট কমেডি ভূমিকাগুলির মধ্যে একটি তাকে একটি নিখুঁত অডিশন দিতে দেখেছে।

দ দেখুন কে কথা বলছে পরিচালক উইলিসের অংশটির জন্য নিখুঁত অডিশন সম্পর্কে কথা বলেছেন। 1989 সালের এই কমেডিটি একজন অবিবাহিত মহিলার উপর ফোকাস করে যাকে একজন বিবাহিত পুরুষের সন্তানের জন্ম দিতে বাকি থাকে। এই প্রক্রিয়ায়, তিনি একটি ফিল্মে একজন ক্যাব চালকের মধ্যে একটি নতুন রোমান্টিক সুযোগ দেখতে পান যা উইলিসের কণ্ঠে সদ্যজাত শিশুর দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। এই অদ্ভুত কমেডিটি লিখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন অ্যামি হেকারলিং। দেখুন কে কথা বলছেএর নেতৃস্থানীয় কাস্ট উইলিস, জন ট্রাভোল্টা, কার্স্টি অ্যালি, অলিম্পিয়া ডুকাকিস, জর্জ সেগাল, এবং আবে ভিগোদা অন্তর্ভুক্ত।

সাথে কথা বলছেন এম্পায়ার ম্যাগাজিনহেকারলিং উইলিসের অডিশন স্মরণ করে। পরিচালক উইলিসের আসার বর্ণনা দিয়েছেন “এডিটিং রুমে” থেকে “দেখুন কি [they] তাকে করতে চেয়েছিলেন” তাকে আসলে কাস্ট করার আগে। তাকে প্রস্তুত করার জন্য, তারা তাকে প্রকৃত শিশুদের কিছু ফুটেজ দেখিয়েছিল। উইলিস ফুটেজ দেখে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, “কিছু সিট-আপ,” এবং ইম্প্রুভ দেওয়ার আগে আবার ফুটেজ দেখছি। হেকারলিং ভেবেছিলেন তার কাজটি এত মজার ছিল যে তিনি তাকে ঘটনাস্থলেই নিয়োগ করেছিলেনযেমন তিনি নীচে বর্ণনা করেছেন:

ব্রুস [Willis] এডিটিং রুমে এলাম [before he was cast]আমরা তাকে কি করতে চেয়েছিলাম তা দেখতে। আমরা তাকে শিশুদের এই সমস্ত ফুটেজ দেখিয়েছিলাম, এবং সে ছিল, ‘ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি। তিনি কিছুক্ষণের জন্য ফুটেজের দিকে তাকালেন, কিছু সিট-আপ করলেন, আরও কিছু ফুটেজের দিকে তাকালেন, এবং তারপরে এই হাস্যকর জিনিসটি ইম্প্রোভাইজ করা শুরু করলেন তিনি খুব উজ্জ্বল ছিলেন। আমরা ঠিক সেখানে চুক্তি করেছি।