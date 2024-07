গভঃ আব্দুল রাজ্জাক এনজিএফ এর বন্ধ দরজা বৈঠকের ফলাফল প্রকাশ করেছেন

নাইজেরিয়া গভর্নরস ফোরাম (এনজিএফ) নিরাপত্তার উন্নতি এবং নাইজেরিয়ানদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

গভর্নররা বুধবার রাতে আবুজায় তার 9ম বৈঠক শেষে জারি করা একটি বিবৃতিতে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ফোরামের চেয়ারম্যান, কোয়ারার গভর্নর আব্দুর রহমান আব্দুল রাজ্জাক স্বাক্ষরিত।

এনজিএফ তাদের নিজ নিজ রাজ্যে নাগরিকদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য দৃঢ় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বৈঠক পরিচালনাকারী ফোরাম দেশের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার (এনএসএ) কার্যালয় থেকে একটি ব্রিফিং পেয়েছে।

আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন যে এনএসএ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবিতে পরিকল্পিত প্রতিবাদের ক্রমবর্ধমান গতির কথা উল্লেখ করেছে।

তিনি যোগ করেছেন যে এনএসএ উপ-জাতীয় স্তরে নিরাপত্তা স্থাপত্যের উন্নতিতে গভর্নরদের সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এনজিএফ চেয়ারম্যান আরও বলেছেন যে বৈঠকটি নাইজেরিয়া স্বাস্থ্য সেক্টর পুনর্নবীকরণ বিনিয়োগ কর্মসূচি (এনএইচএসআরআইপি) বিষয়ে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর কাছ থেকে উপস্থাপনা পেয়েছে।

তিনি বলেছিলেন যে মন্ত্রী সেক্টর-ব্যাপী পদ্ধতির, বেসিক হেলথ কেয়ার প্রভিশন ফান্ড (বিএইচসিপিএফ), প্রাইমারি হেলথ কেয়ার (পিএইচসি) পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং জাতীয় সরবরাহ চেইন ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আপডেট সরবরাহ করেছেন।

আব্দুর রাজ্জাক যোগ করেছেন যে গভর্নররা বিশ্বব্যাংকের নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ এনডিয়াম ডিওপকেও অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, যিনি বর্তমানে রাজ্যগুলিতে বাস্তবায়িত ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচির বিষয়ে ফোরামকে অবহিত করেছেন।

তার মতে এর মধ্যে রয়েছে HOPE (Human Capital Opportunities for Prosperity and Equality), Food and Nutrition Security, and SPIN (Sustainable Power and Irrigation for Nigeria Project)।

তিনি সারা দেশে বাস্তবায়িত কর্মসূচির জন্য গভর্নরদের অব্যাহত সহায়তার ব্যাঙ্ককে আশ্বাস দেন।

“সদস্যরা স্থানীয় সরকারের আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিষয়ে 36টি রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের বডি থেকে একটি ব্রিফিং পেয়েছেন।

“সদস্যরা অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব এবং অন্যান্য উদ্যোগে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের বিষয়ে নাইজেরিয়ান বার অ্যাসোসিয়েশন (এনবিএ) থেকে একটি ব্রিফিং পেয়েছেন।

“এনবিএ আমাদের গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন রক্ষায় রাজ্যগুলির সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেছে।

“গভর্নররা এই জাতীয় শ্রদ্ধেয় সমিতির গুরুত্ব এবং কার্যকর শাসন নিশ্চিত করতে তাদের ভূমিকা তুলে ধরেন।

“তারা গভর্নরদের তাদের অব্যাহত সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকার আশ্বাস দিয়েছেন,” আব্দুল রাজ্জাক বলেছেন।