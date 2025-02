চাহিদা হ্রাসের কারণে, বিকাশকারীরা বাজারে নতুন প্রকল্পগুলি প্রত্যাহার হ্রাস করে

বাজারে প্রদর্শিত নতুন অবজেক্টগুলির পরিমাণের পরেও নতুন বিল্ডিংগুলির বিক্রয়ের পতন। দুই মাসের মধ্যে, প্রচুর পরিমাণে সেটের সংখ্যা 7%হ্রাস পেয়েছে, যদিও গত বছরের জুলাই থেকে এই সংখ্যাটি স্থিরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহত্তর বিকাশকারীরা আরামদায়ক দাম রোধ করতে এবং ব্যয় হ্রাস করার আশায় একটি নতুন অফার প্রত্যাহার হ্রাস করে। Regional developers who have gathered a significant amount of sites in Moscow are also striving to optimize costs due to the increase in the cost of borrowed funds.

In early February 2025, in the new buildings of Russian cities with a population of 500 thousand people, 226 thousand apartments were sold, a month was reduced by 5.8%, and calculated in the “cyan. বিশ্লেষণ “। “মেঝে” গত মাসে এক্সপোজারে 7% হ্রাস রেকর্ড করেছে। ইএসটি-এ-টিট অনুসারে, প্রায় 47 হাজার অ্যাপার্টমেন্ট এখন মস্কোর পুরানো সীমানায় প্রাথমিক বাজারে প্রদর্শিত হয়। মাসে, মানটি 2.8%হ্রাস পেয়েছিল। নিউ মস্কোতে, সংশোধনটি 3.4%, 17.8 হাজার লট পর্যন্ত। এনডিভি সুপারমার্কেট রিয়েল এস্টেট এই বাজারগুলিতে সরবরাহ হ্রাস হিসাবে প্রতি মাসে যথাক্রমে 1.9% এবং 5.9% হ্রাস নোট করে।

রাশিয়ার বৃহত শহরগুলির প্রাথমিক বাজারে এক্সপোজার হ্রাস জানুয়ারিতে সনাক্ত করা শুরু হয়েছিল।

এর আগে, জুলাইয়ের শুরু থেকে, যখন একটি গণ পছন্দসই বন্ধকী প্রোগ্রাম শেষ হয়েছিল, তখন প্রস্তাবটি জমা হয়েছিল। “ফ্লোর” এর বিশ্লেষণাত্মক কেন্দ্রের প্রধান ইরিনা পশকভস্কায়া গত এক বছরে আবাসন নির্মাণের জন্য জারি করা ইস্যুগুলির সংখ্যা সত্ত্বেও বাজারে সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 5.4%বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে চাহিদা, loans ণের ব্যয় এবং অর্থনীতিতে সাধারণ অনিশ্চয়তার সাথে পরিস্থিতি পরে ভলিউমটি সামঞ্জস্য করা হয়।

ডাটাফ্ল্যাট.আরইউ অনুসারে, ১৩7.৮ হাজার ভাগ করে নেওয়া অংশগ্রহণ চুক্তি (ডিডিইউ) মস্কো এবং মস্কো অঞ্চলে ২০২৪ সালে, সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং অঞ্চলে .3৪.৩ হাজার, যা যথাক্রমে এক বছরেরও কম এবং ১ %% এরও কম, যথাক্রমে। সায়ান অনুসারে বিক্রয় হ্রাস সত্ত্বেও, মস্কোতে প্রাথমিক অফারের গড় দাম। অ্যানালিটিক্স, জানুয়ারী 2024 থেকে জানুয়ারী 2025 পর্যন্ত সেন্ট পিটার্সবার্গে 4 %, 264.2 হাজার রুবেল পর্যন্ত 11 %বৃদ্ধি পেয়ে 380.2 হাজার রুবেল হয়েছে। за 1 кв। মি।

“সায়ান। বিশ্লেষণগুলি “এই সত্যটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যে বড় খেলোয়াড়রা একটি আরামদায়ক দামের স্তর বজায় রাখতে এবং অতিরিক্ত স্টকিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করতে অফারের পরিমাণ পরিচালনা করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা গণনা করেছেন যে ফেব্রুয়ারিতে মস্কো এবং মস্কো অঞ্চলের পাঁচটি প্রধান বিকাশকারীদের সক্রিয় প্রস্তাবের পরিমাণ ছিল ৪১ হাজার লট, যা বছরে এক বছরে ৩০..7% হ্রাস পেয়েছে।

Olga Tumaikina, commercial director of the FSK Group of Companies, says that developers this year will take off fewer lots on sale due to a decrease in demand and rise in price loans: “There is no point in withdrawing new buildings within the framework of the পূর্ববর্তীটি যদি এখনও বিক্রি না করা হয় তবে নির্মাণাধীন সুবিধা। “

তার মতে বিদ্যমান ঘরগুলিতে অবাস্তবিত খণ্ডগুলি সম্পত্তি কর এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের কারণে বিকাশকারীদের জন্য অতিরিক্ত বোঝা হয়ে ওঠে এবং নতুন বিল্ডিংগুলি “অনাবৃত” এসক্রো অ্যাকাউন্টগুলির সমস্যা তৈরি করে।

মঙ্গাজেই আর্থিক পরিচালক দিমিত্রি গ্যাডজিনা নোট করেছেন যে বিকাশকারীরা বাজারে কাজ করে, যেখানে “সরবরাহ এবং সরবরাহের ভারসাম্য দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয়।” “উচ্চ মূল্যস্ফীতির সাথে বাজারে ভলিউমগুলি” নিষ্কাশন “করতে আরও অনেক কিছু প্রত্যাহার করা সঠিক ধারণার মতো দেখায় না,” তিনি বলেছিলেন। আরবিআই গ্রুপের বিপণনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিখাইল গুশচিন সন্দেহ করেছেন যে উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপ হ্রাস এই প্রস্তাবের ঘাটতির দিকে পরিচালিত করবে, অবহিত করে যে আবাসনের চাহিদা দ্রুত হ্রাস পেয়েছে।

যাইহোক, বছরের শুরুতে বিক্রয় ভাল গতিশীলতা দেখিয়েছিল। ডাটাফ্ল্যাট.আরইউ অনুসারে, জানুয়ারিতে মস্কোতে, ডিডিইউ বন্দীদের সংখ্যা বছরের 6% বৃদ্ধি পেয়েছে 9.8 হাজার। তবে, সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং লেনিনগ্রাদ অঞ্চলগুলিতে 48%হ্রাস পেয়েছিল, নতুন বিল্ডিংয়ের বাজারে বিরাজমান, 3.4 হাজারে, বিক্রয় সহ পরিস্থিতি, ইয়ানডেক্স রিয়েল এস্টেটের বাণিজ্যিক পরিচালক, এভজেনি বেলোকুরভ “পুনরুদ্ধারকে” পুনরুদ্ধার করার কারণে পুনরুদ্ধার করেছেন “পুনরুদ্ধার বন্ধকী বেট বৃদ্ধির পরে বাজার থেকে বিনিয়োগকারীদের। “

সংস্থাগুলির বেসিক গ্রুপের সভাপতি আলেকজান্ডার রুচেভ বিশ্বাস করেন যে জমির প্লটের প্রকৃত পুনঃ বিক্রয় বাজারে প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে বেশিরভাগই শেষ পর্যন্ত বাজারে পড়ে না। মস্কোতে তিনি বলেছিলেন, গত দেড় বছর ধরে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাইটগুলি সর্বোচ্চ ব্যয়ে আঞ্চলিক বিকাশকারীদের কিনেছিল। এই সমস্ত অঞ্চল এখন আয়ত্ত করতে সক্ষম হয় না। “ইতিমধ্যে ২০২৫ সালের শুরুতে, বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ও মহানগর বিকাশকারী ঘোষণা করেছিলেন যে তারা বাস্তবায়ন বন্ধ করে দিচ্ছেন,” মিঃ রুচেভ বলেছেন। যদিও দিমিত্রি গ্যাডজিনা নোট করেছেন যে নির্মাণ শিল্পটি চক্রীয় রয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতি নরম করার পরে, তার মতে, নতুন পরিমাণে সরবরাহ প্রত্যাহার এবং বিক্রয়কে উত্সাহিত করে এমন সরঞ্জামগুলির পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হবে।

আলেকসান্দ্রা মার্কালোভা