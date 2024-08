ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে স্পষ্ট সুযোগ হারানোর পর নিকোলাস জ্যাকসন মিকেল ওবির দ্বারা গভীরভাবে সমালোচিত হয়েছেন।

চেলসির কিংবদন্তি জন ওবি মিকেল নিকোলাস জ্যাকসনকে ধরে রাখেননি কারণ তিনি ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে পরাজয়ে তার খারাপ পারফরম্যান্সের বিষয়ে একটি সৎ মূল্যায়ন করেছিলেন।

ব্লুজ তাদের প্রথম প্রিমিয়ার লিগের খেলায় এরলিং হ্যাল্যান্ডের 18তম মিনিটের স্ট্রাইকের পরে 1-0 গোলে নিজেদেরকে হারিয়েছিল, যা মার্ক কুকুরেলাকে ছেড়ে দেয় তার ইউরো 2024 জিবে আফসোস করছেন.

চেলসি বিরতির আগে সমতা করার একটি গৌরবময় সুযোগ ছিল, জ্যাকসন জালের পিছনে খুঁজে পেয়েছিলেন, শুধুমাত্র অফসাইডের জন্য তার প্রচেষ্টা বাতিল করার জন্য।

এমনকি তিনি একটি বিশাল সুযোগ নষ্ট করেছিলেন – যেখানে তাকে পরে অফসাইড হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল – যেখানে তিনি গোলের জন্য যাওয়ার পরিবর্তে বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

এবং মাইকেল জ্যাকসনের সাথে চেলসি ভক্তদের হতাশার সংক্ষিপ্তসার যখন হাফ টাইমে beIN স্পোর্টস এর জন্য পন্ডিট্রি করছেন

“আমরা ঠিক খেলেছি, আমরা নিখুঁত খেলিনি, কিন্তু আমরা ঠিক খেলেছি,” তিনি বলেছিলেন।

“আমরা সুযোগ তৈরি করেছি, আমরা সেগুলো গ্রহণ করিনি। এবং জ্যাকসন কিভাবে শেষ করে তার একটি উদাহরণ।

“আপনি সেখানে দেখতে পাচ্ছেন, যদিও সে অফসাইড ছিল, সে ড্রিবল করছে [past[ one or two or three players and the way he shot the ball!”

With his arms outstretched, he continued: “You need a striker who knows how to hit a ball back in the back of the net and that’s what we don’t have.

“I know I talk so much about him and sometimes I sound like I disrespect him. I don’t disrespect him.

“I think at Chelsea Football Club we need a top striker who can get us a goal.

“A bit like [Haaland]91 গোল [for City] এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য।”

