জার্মান ভাষায় “শুকনো জানুয়ারী”: জার্মানি অ্যালকোহলের মনোভাব নিয়ে পুনর্বিবেচনা করে

জার্মানিতে, স্বেচ্ছায় “আনন্দ পান” সীমাবদ্ধ করে বা অ্যালকোহলকে তাদের জীবন থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেয় এমন লোকদের একটি wave েউ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই নতুন প্রবণতার অন্যতম আকর্ষণীয় উদাহরণ হ’ল “শুকনো জানুয়ারী”, যা ইউকে থেকে ধার করা শুকনো জানুয়ারী নামে পরিচিত।

বিকল্প অনুসন্ধানে বিখ্যাত ডাক্তার

ডাক্তার এবং টেলিভিশন সাংবাদিক একার্ট ভন হির্সহাউসেন (৫ 57 বছর বয়সী) বলেছেন যে তিন বছর ধরে তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে একসাথে “সুখোই জানুয়ারী” অনুশীলন করছেন। তাঁর মতে, মূল অসুবিধাটি অ্যালকোহলের জন্য শারীরিক তৃষ্ণা নয়, তবে তার স্বাভাবিক “আচার” চরিত্র: কার্যদিবসের শেষে, এক গ্লাস ওয়াইন, রাতের খাবারের সময় এক গ্লাস বিয়ার বা চ্যাম্পে উত্সাহিত করার জন্য। হিরশাউসেন জোর দিয়েছিলেন যে অ্যালকোহলের সফল প্রত্যাখ্যানের গোপনীয়তা সমান প্রতিস্থাপনের সন্ধানে রয়েছে। সুতরাং, ওয়াইনের পরিবর্তে, স্বামী / স্ত্রীরা কখনও কখনও স্টাইলিশ বোতলে একটি দর্শনীয় নন -অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় খোলেন – চা এবং ফলের নিষ্কাশন সহ, যা “সুস্বাদু এবং একটি নিস্তেজ” জাল “এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।”

এসজেডে প্রকাশিত মন্তব্য অনুসারে, হির্শহাউসেন সোসাইটিকে অ্যালকোহলের ভূমিকার দিকে আলাদাভাবে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন এবং এটিকে জার্মানির সাংস্কৃতিক কোডের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে উপলব্ধি করেন না। প্রকৃতপক্ষে, ডাক্তারের মতে, যদি লক্ষ্যটি দিনের শেষে চাপ থেকে মুক্তি এবং পুরষ্কার বোধ করা হয় তবে প্রচুর বিকল্প রয়েছে।

“জার্মানরা কম পান করে তবে এখনও অনেক বেশি”

ফেডারেল সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (বিজেডজিএ) এর তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে, মাথাপিছু খাঁটি অ্যালকোহল গ্রহণ (১৫ বছর বা তার বেশি বয়সের লোকদের মধ্যে) ১৯৮০ সালে ১৫ লিটার থেকে কমিয়ে ২০২০ সালে 10 লিটারে দাঁড়িয়েছে। এ জাতীয় হ্রাস, জার্মানি এখনও এই সূচকটিতে ইইউ দেশগুলিতে গড় স্তরকে ছাড়িয়ে গেছে এবং জার্মান বিদ্যুৎ সরবরাহের (ডিজি) এর সুপারিশগুলির (ডিজিই) সুপারিশগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে, যা এর আগে “অ্যালকোহলের ছোট ডোজ” গ্রহণযোগ্যতার কথা বলেছিল, তবে এখন এটি দৃ strongly ়ভাবে সুপারিশ করে তিনি সাধারণত তাঁর কাছ থেকে বিরত থাকা থেকে বিরত থাকেন।

হির্শহাউসনের মতে, কার্সিনোজেনিক ঝুঁকি সম্পর্কে নতুন তথ্য বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ। Referring to studies that indicate a serious connection between alcohol use and cancer, it compares the effect of a bottle of wine on the risk of breast cancer in women with the effect of ten smoked cigarettes. তার মতে, অ্যালকোহল পান করবেন কি না তা সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রত্যেকেরই এটি জানা উচিত।

দৃষ্টিতে

হির্শহাউসনের মতে বিড়ম্বনাটি হ’ল জার্মানিতে অ্যালকোহল প্রায় সর্বত্র এবং চব্বিশ ঘন্টা পাওয়া যায়। এমনকি গ্যাস স্টেশনগুলিতেও রাতে কেনা সহজ, সুপারমার্কেটের উল্লেখ না করা। একই সময়ে, বিয়ার জার্মান পরিচয়ের একটি traditional তিহ্যবাহী প্রতীক হিসাবে রয়ে গেছে – এটি ওক্টোবারফেস্টের উত্সব উন্মাদনা স্মরণ করার জন্য যথেষ্ট। But, as many experts emphasize, including the authors of publications in Zeit Online, it is time to reconsider the usual “exaltation” of alcoholic beverages.

গাঁজার বৈধকরণের আলোচনার দিকে তাকিয়ে হিরশাউসেন নোট করেছেন যে রাজনীতিবিদরা প্রায়শই তাদের হাতে একটি বিশাল মগ বিয়ার দিয়ে গাঁজা বিরোধিতা করেন। পরিসংখ্যান অনুসারে অ্যালকোহল, স্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর ক্ষতি করে, সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য এবং এর নেতিবাচক প্রভাব প্রায়শই অবমূল্যায়িত হয়।

জেনারেশন জেড বলে না “না”

The phenomenon, which some German media call “Sober Curiosity” is especially interesting: young people more often prefer an alternative lifestyle, freed from traditional beer gatherings. হির্শহাউসনের মতে, নীতিগতভাবে ২০-৩০ বছর বয়সের বয়সের প্রজন্মের এক তৃতীয়াংশ মোটেও পান করে না। At the same time, if earlier the rejection of alcohol was perceived as a sign of “hermitism”, now in certain circles it becomes both a symbol of awareness and a fashionable trend. তরুণরা বুঝতে পারে যে বিরততা তাদের ঘুমের সর্বোত্তম মানের, আরও স্থিতিশীল মেজাজ দেয় এবং আকার বজায় রাখতে সহায়তা করে।

“তবে এটি একটি ব্যতিক্রম হতে দিন”

যদিও হিরশাউসেন নিজেই অ্যালকোহলের পরিমাণকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছেন এবং তার কার্সিনোজেনিক ঝুঁকির উপর জোর দিয়েছেন, তবে এটি পুরোপুরি একশো শতাংশ স্বচ্ছলতায় স্যুইচ করবে না। এর নীতি: “অ্যালকোহল একটি বিরল আনন্দ, এক ধরণের উত্সব বৈশিষ্ট্য এবং রুটিনের অংশ নয়” হওয়া উচিত। ” যাইহোক, ডাক্তার চান যে সমাজ আরও শান্ত এবং সদয়ভাবে সম্পর্কিত হোক। এমনকি তিনি তার জিহ্বা পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তাও নির্দেশ করেন: কেন এমন ব্যক্তি যিনি “বাজে কথা” পান করেন না – যেন তিনি কোনও কিছু থেকে বঞ্চিত? সর্বোপরি, অ্যালকোহল ত্যাগ করার পছন্দ একটি সচেতন অবস্থান, এবং সামাজিক “নিকৃষ্টতার” চিহ্ন নয়।

অনুগত আইন বা ক্ষতিকারক tradition তিহ্য?

একই সময়ে, 14 বছর বয়সী থেকে শুরু করে, পিতামাতার তত্ত্বাবধানে (যুবসমাজের সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন অনুসারে) মদ এবং বিয়ার পান করার আদর্শের কারণে বিশেষ উদ্বেগ ঘটে। হিরশাউসেন বিতর্কিত এবং ক্ষতিকারক এমন একটি tradition তিহ্যকে বিবেচনা করেছেন: “ব্যক্তিত্ব গঠনের সময়, যখন ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, এবং দেহটি বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ হয় তখন বাচ্চাদের সাথে একটি মনস্তাত্ত্বিক পদার্থের সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেয়ে খারাপ কী হতে পারে?” এই জাতীয় “প্রাথমিক সূচনা” দেশে অ্যালকোহল সেবনের উচ্চ সূচক সংরক্ষণের অন্যতম কারণ হতে পারে। কিশোর -কিশোরীদের কাছ থেকে “পান করার ক্ষমতা” প্রত্যাশিত থিসিস সহ সমালোচনা করা হয় এবং প্রত্যাখ্যানের সংস্কৃতি গঠিত হয় না।

একটি এগিয়ে দেখুন

কঠিন বিতর্ক এবং মূল traditions তিহ্য সত্ত্বেও, পরিসংখ্যানগুলি ইঙ্গিত দেয় যে জার্মানি আরও সচেতন অ্যালকোহল সেবনে চলেছে। তরুণরা দৃষ্টান্ত পরিবর্তন করছে, ওষুধ অবিচ্ছিন্নভাবে বিপদের কথা বলে এবং অনেক আকর্ষণীয় নন -অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় বাজারে উপস্থিত হয়। Perhaps this combination of factors will become a decisive step so that the use of alcohol ceases to be the norm and turns into a personal choice that is not condemned by society.

