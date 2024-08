জেমস ওয়ানের দ্য ক্রিয়েচার ফ্রম দ্য ব্ল্যাক লেগুন রিমেক ইতিমধ্যেই ইউনিভার্সালের অন্যান্য মনস্টার মুভির ব্যর্থতার চেয়ে 1টি প্রধান সুবিধা পেয়েছে

সারাংশ ব্ল্যাক লেগুন থেকে প্রাণী

জেমস ওয়ানের রিমেক তার সহানুভূতিশীল দানব উপাদানের কারণে সফল হতে পারে।

জেমস ওয়ানের রিমেক তার সহানুভূতিশীল দানব উপাদানের কারণে সফল হতে পারে। একজন সহানুভূতিশীল গিল-মানুষ ইতিমধ্যে গণ শ্রোতাদের কাছে আবেদন করতে প্রমাণ করেছে, যেমনটি গুইলারমো দেল টোরোর সাথে দেখা গেছে

পানির আকৃতি

.

পানির আকৃতি . রিমেকের আধুনিক সেটিং পরিবেশগত ধ্বংস এবং মানবতার প্রভাব সম্পর্কে সফল ভাষ্য প্রদান করতে পারে।

ইউনিভার্সাল মনস্টার ক্লাসিকের রিমেক নিয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে ব্ল্যাক লেগুন থেকে প্রাণীএবং এটি অন্যান্য আধুনিক ইউনিভার্সাল রিমেকের বিপরীতে একটি হিট হতে পারে যা সমতল পতিত হয়েছে। সম্প্রতি, গুজবগুলি ক্রমাগতভাবে আরও কংক্রিট কিছুতে বিকশিত হয়েছে এবং ব্ল্যাক লেগুন থেকে প্রাণী রিমেক উন্নয়নে নিশ্চিত করা হয়েছে. যাইহোক, উভচর দানবটি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য একটি কঠিন কাজ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, কারণ বিভিন্ন রিবুট এবং রিমেকগুলি 1980 এর দশকে হররের সবচেয়ে বিখ্যাত নামগুলির দ্বারা পিচ করা হয়েছে।

সর্বশেষ রিমেকটি বাস্তবে সফল হওয়ার আরও ভাল সুযোগ দাঁড়িয়েছে, কারণ জেমস ওয়ান বর্তমানে তার গল্পের সংস্করণটি পরিচালনা করার জন্য আলোচনায় রয়েছেন। হরর সিনেমা এবং উভয়ের সাথে জেমস ওয়ানের অভিজ্ঞতার সাথে কেউ অ্যাকোয়াম্যান ফ্র্যাঞ্চাইজি তাকে প্রজেক্টের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি সুস্পষ্ট পছন্দ করে তোলে এবং এর মানের জন্য প্রত্যাশা অবশ্যই বেশি হবে। দুর্ভাগ্যবশত, গত দশকের ইউনিভার্সাল মনস্টারের উপর ভিত্তি করে অনেক সিনেমাই হতাশাজনক। তবে, ব্ল্যাক লেগুন থেকে প্রাণী সফল হতে পারে যেখানে অন্যরা ব্যর্থ হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের জন্য ধন্যবাদ।

সম্পর্কিত জেমস ওয়ানের আসন্ন হরর ক্লাসিক রিমেকে এই গুইলারমো দেল তোরো 92% আরটি মুভি থেকে অনুলিপি করার জন্য 1 টি কৌশল রয়েছে জেমস ওয়ান ব্ল্যাক লেগুন থেকে ক্রিয়েচার রিমেক করার জন্য আলোচনা করছেন, এবং সফল হওয়ার জন্য এটি একটি গুইলারমো দেল তোরো মুভি থেকে অনুলিপি করতে পারে এমন একটি কৌশল রয়েছে৷

ব্ল্যাক লেগুনের প্রাণী একটি সহানুভূতিশীল দানব

তিনি একা এবং কেবল তার বাড়ি রক্ষা করছেন

ব্ল্যাক লেগুন থেকে প্রাণী 80-এর দশক থেকে উন্নয়নের নরকে আটকে আছে, এবং খারাপ সময় থেকে আগ্রহের অভাব পর্যন্ত কারণগুলির জন্য বাস্তবে কখনও চেষ্টা করা হয়নি। দ্য ক্রিয়েচার হলিউডের কিছু বড় নামকে আকৃষ্ট করেছে যদিও বছর ধরে; জন ল্যান্ডিস, জন কার্পেন্টার, পিটার জ্যাকসন এবং গুইলারমো দেল তোরোকে রিমেকের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যদিও গিল-ম্যান একটি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিকোণ থেকে খেলার জন্য একটি সত্যিকারের ভয়ঙ্কর দানব, তিনি একটি দুঃখজনক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্বও বটে, যা তাকে তার দানবীয় সমসাময়িকদের উপর একটি প্রান্ত দিতে পারে।

ব্ল্যাক লেগুনের প্রাণী মুভি সিরিজ মুক্তির বছর টমেটোমিটার স্কোর ব্ল্যাক লেগুনের প্রাণী 1954 80% জীবের প্রতিশোধ 1955 13% জীব আমাদের মধ্যে হাঁটা 1956 43%

গিল-ম্যান ড্রাকুলা, দ্য মমি বা অদৃশ্য মানবের মতো অন্যান্য ইউনিভার্সাল দানবের তুলনায় আরও জটিল। দ গিল-মানুষ তার ধরনের শেষ, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে একটি হোল্ডওভার যিনি কেবল তার বাড়ির বিচ্ছিন্ন অঞ্চল, ব্ল্যাক লেগুন জানেন। যখন তিনি ডঃ ডেভিড রিড (রিচার্ড কার্লসন), কে লরেন্স (জুলিয়া অ্যাডামস) এবং তাদের ক্রুদের মুখোমুখি হন, তখন গিল-মানুষটি যে কোনও কিছুর চেয়ে বেশি কৌতূহলী এবং একাকী, এবং শুধুমাত্র একবার তিনি হুমকি বোধ করলে আক্রমণ করে। একটি রিমেক সেই জটিলতার দিকে ঝুঁকতে পারে এবং এর ফলে একটি সন্তোষজনক আধুনিক রিটেলিং হতে পারে।

আমরা ইতিমধ্যেই জানি একজন সহানুভূতিশীল গিল-ম্যানের কাছে ব্যাপক দর্শকের আবেদন রয়েছে

দ্য শেপ অফ ওয়াটার বক্স অফিসে ধুঁকছে

ধারণাটি আসলে ইতিমধ্যে একবার প্রমাণিত হয়েছে। গুইলারমো দেল তোরোর উপরে উল্লিখিত পিচ অন ব্ল্যাক লেগুন থেকে প্রাণী ধারণাটি ইউনিভার্সাল দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, কারণ গল্পটির তার সংস্করণে সীমিত আগ্রহ ছিল। তার সংস্করণে, গিল-ম্যান ছিলেন নায়ক, এবং মুভিটি একটি হরর মুভির বিপরীতে একটি সত্যিকারের রোম্যান্স ছিল। এটি শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল, কিন্তু ডেল টোরো গল্পটি নিয়ে তার সাধনা চালিয়ে যান, যার ফলে 2017 এর The Shape of the Water.

ব্ল্যাক লেগুন থেকে প্রাণী

ইউনিভার্সাল এর “ডার্ক ইউনিভার্স” এর পরিকল্পিত রিমেকগুলির মধ্যে একটি ছিল, যেখানে ইউনিভার্সাল মনস্টারদের একটি শেয়ার্ড সিনেমাটিক মহাবিশ্ব জুড়ে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে দেখা যেত। 2017 এর চরম ব্যর্থতার সাথে

মমি

রিবুট ফ্র্যাঞ্চাইজি বাতিল করা হয়েছে।

দ্য শেপ অফ ওয়াটার 13টি একাডেমি পুরষ্কার নমিনেশন অর্জন করেছে, এটি প্রকাশের পরে আরও কয়েক ডজন বড় প্রশংসা সহ চারটি জয় অর্জন করেছে। মুভিটি বক্স অফিসে মোটামুটি $20 মিলিয়নের বাজেটে প্রায় $200 মিলিয়ন আয় করেছে, এটি একটি আর্থিক সাফল্যের পাশাপাশি একটি সমালোচনামূলক সাফল্যও করেছে। এটা পরিষ্কার যে আরও সহানুভূতিশীল গিল-ম্যানের চারপাশে নির্মিত একটি চলচ্চিত্র আধুনিক দর্শকদের সাথে কাজ করতে পারে; যাইহোক, জেমস ওয়ানের নেতৃত্বে, গল্পটি এখনও তার বীভৎস শিকড়ের বিপরীতে সম্মান করতে পারে পানির আকৃতিএর ফ্যান্টাসি ভাইব।

ব্ল্যাক লেগুনের প্রাণী কীভাবে একটি আধুনিক সেটিংয়ে কাজ করতে পারে

প্রকৃতির উপর মানুষের দখলের ধারণাটি এর চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল না

ব্ল্যাক লেগুন থেকে প্রাণী রিমেক সফল আধুনিক ভাষ্যও প্রদান করতে পারে, এটিকে বৈধ মানের আরেকটি সম্ভাব্য উপায় প্রদান করে। আসল গিল-মানুষের বাড়িতে বহিরাগতরা আক্রমণ করেছিল, যারা শিকারীদের বিরোধিতা করে বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আত্মরক্ষায় বা তাকে ধরার চেষ্টায় গিল-ম্যানের ক্ষতি করতে দ্বিধা করেনি। এটি আধুনিক দূষণের ভাষ্য প্রদানের জন্য নিখুঁত সেটআপবন উজাড়, এবং ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের সাধারণ ধ্বংস।

গিল-মানুষটি তার পরিবেশের রক্ষক হিসাবে কাজ করে তাকে আরও বেশি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি করে তোলে আধুনিক মানব শ্রোতাদের কাছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রমাণ করেছে যে তারা মানবতার বিরুদ্ধে রুট করতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট। কিংবদন্তি এর মনস্টারভার্স এবং চলমান প্ল্যানেট অফ দ্য এপস সিরিজগুলি অ-মানব চরিত্রকে কেন্দ্র করে গল্পগুলিতে ঝুঁকেছে এবং সেই ধারণাটি পুরোপুরি কাজ করতে পারে ব্ল্যাক লেগুন থেকে প্রাণী পাশাপাশি রিমেক।