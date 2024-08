টাইটান্সের সিমন্স তার মহাকাব্য প্রশিক্ষণ-শিবিরের মেলডাউনকে সম্বোধন করেছে

টেনেসি টাইটানস প্রতিরক্ষামূলক মোকাবেলা জেফরি সিমন্স মঙ্গলবার সকালে ভাইরাল হয়েছিল এবং ভাল উপায়ে নয়।

২৭ বছর বয়সী এই লাইনম্যান নিজেকে বিতর্কের মাঝখানে আবিষ্কার করার পর প্রতারিত স্থানীয় রেডিও হোস্ট টাইটানস ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে লাইভ সম্প্রচারের সময় বাক রিজিং সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু কথা বলেছিল বলে অভিযোগ।

চব্বিশ ঘন্টা পরে কিছু প্রতিফলন পরে, সিমন্স তার কর্মের মালিক হন এবং তার অবিচ্ছিন্ন আচরণকে সম্বোধন করেন।

“এটা আমি নই, আমি যাকে দেখতে চাই তা নয়,” সিমন্স বলেছেন, টাইটানস দলের রিপোর্টার জিম ওয়াট এর মাধ্যমে। “আমি বাকের সাথে কথা বলেছি, আমাদের বোঝাপড়া আছে [of where each is coming from]. তার চাকরি আছে, আমারও চাকরি আছে। দিনের শেষে, আমি আমার ক্রিয়াকলাপের সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা গ্রহণ করি … আমার সাথে এটি আর কখনও ঘটবে না। আমি সবসময় সেই সুইচটি সম্পর্কে কথা বলি, কখন এটি চালু করতে হবে কখন এটি বন্ধ করতে হবে, অনুশীলন যেভাবে চলেছিল সেভাবে মাঠের বাইরে আসার সময়ও আমি এটিকে পেয়েছি। আমি যেমন বলেছি, এটা আমি নই, এটা আর কখনো ঘটবে না। প্রতি [the media]আমি ক্ষমাপ্রার্থী এবং এটি সোশ্যাল মিডিয়াতে আঘাত করার কারণে নয় বরং আমি কে।