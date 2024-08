টিম ওয়ালজের 1995 ডিইউআই গ্রেপ্তার সম্পর্কে কী জানতে হবে

মিনিয়াপলিস –

এখন যেহেতু মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ হলেন মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের রানিং সঙ্গী, নেব্রাস্কায় 1995 থেকে তার মাতাল গাড়ি চালানোর গ্রেপ্তার – রাজনীতিতে প্রবেশের অনেক আগে থেকেই – নতুনভাবে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

ওয়ালজ একজন 31 বছর বয়সী শিক্ষক ছিলেন যখন তাকে 23 সেপ্টেম্বর, 1995, নেব্রাস্কার চ্যাড্রনের কাছে রাতে থামানো হয়েছিল। 1996 সালের মার্চ মাসে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন।

যা ঘটেছিল তা এখানে ফিরে দেখুন, এবং এক দশক পরে ওয়ালজ যখন রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন, এবং গত সপ্তাহে ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতির টিকিটে যোগদান করেছিলেন:

মামলা

আদালতের রেকর্ড অনুসারে, নেব্রাস্কা রাজ্যের একজন সেনা ওয়ালজকে 55 মাইল-ঘণ্টা জোনে 96 মাইল বেগে যাচ্ছিল। সৈন্য লিখেছেন যে তিনি তার শ্বাসে অ্যালকোহলের তীব্র গন্ধ সনাক্ত করেছেন। ওয়ালজ ফিল্ড স্যাব্রিটি এবং প্রাথমিক শ্বাস পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

তাকে রক্ত ​​পরীক্ষার জন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে ডাউস কাউন্টি জেলে ভর্তি করা হয়। 13 মার্চ, 1996-এ তার আবেদনের শুনানির একটি প্রতিলিপি, প্রসিকিউটরকে উদ্ধৃত করে বলেছে যে তার রক্ত ​​পরীক্ষায় 0.128 শতাংশ অ্যালকোহলের মাত্রা দেখানো হয়েছে, যেখানে 0.10 শতাংশের আইনি সীমা ছিল। ওয়ালজের অ্যাটর্নি আদালতকে বলেছেন ওয়ালজ ভেবেছিলেন কেউ তাকে তাড়া করছে কারণ সৈন্যটি দ্রুত উঠে এসেছে এবং এখনই তার লাল আলো জ্বালায়নি।

প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নি স্বীকার করেছেন যে ওয়ালজ মদ্যপান করেছিলেন কিন্তু জরিমানার জন্য যুক্তি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে তার রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা “তুলনামূলকভাবে কম”। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে ওয়ালজ একটি স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন এবং “এটি সম্পর্কে ভয়ানক বোধ করেছিলেন, আমার মনে হয়, তিনি সত্যিই হতাশ হয়েছিলেন।”

তিনি বলেছিলেন যে ওয়ালজ ঘটনাটি তার অধ্যক্ষকে জানিয়েছেন, তার কোচিং পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তার শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন “কারণ তিনি খুব খারাপ অনুভব করেছিলেন।” তিনি বলেছিলেন যে অধ্যক্ষ তাকে একজন শিক্ষক হিসাবে থাকার জন্য কথা বলেছিলেন এবং ওয়ালজ এখন ছাত্রদের বলছিলেন যে কেউ মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর জন্য ধরা পড়লে কী হবে। Walz 90 দিনের জন্য তার লাইসেন্স হারিয়েছে এবং US$200 জরিমানা করা হয়েছে।

ওয়ালজ বলেছেন গ্রেপ্তারের পর তিনি মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি এখন ডায়েট মাউন্টেন ডিউ পছন্দ করেন।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে

একজন রিপাবলিকান ব্লগার 2006 সালে আদালতের কিছু নথি প্রকাশ করেছিলেন যখন ওয়ালজ কংগ্রেসের জন্য তার প্রথম দৌড়েছিলেন, যেখানে তিনি শেষ পর্যন্ত বর্তমান রিপাবলিকান রিপাবলিকান গিল গুটকনেখ্টকে বিরক্ত করেছিলেন। দক্ষিণ মিনেসোটা জেলার কয়েকটি সংবাদ আউটলেট গল্প করেছিল, কিন্তু সেই প্রচারে এটি একটি বড় সমস্যা হয়ে ওঠেনি। 2018 সালে ওয়ালজ গভর্নর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা পর্যন্ত এটি মূলত ভুলে গিয়েছিল, যখন এটি মিনিয়াপোলিসের স্টার ট্রিবিউনের একটি বিস্তৃত প্রোফাইলে উল্লেখ পেয়েছে। তিনি সংবাদপত্রকে বলেছিলেন যে এটি একটি অন্ত্র-চেক মুহূর্ত, এবং তার উপায় পরিবর্তন করার একটি প্রেরণা। তার স্ত্রী, গুয়েন, সংবাদপত্রের কাছে স্মরণ করেছিলেন যে তিনি তাকে বলেছিলেন: “মানুষের প্রতি আপনার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আপনি বোবা পছন্দ করতে পারবেন না।”

বিকৃতি

গত সপ্তাহে হ্যারিস ওয়ালজকে বেছে নেওয়ার পরে আবার গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটে এবং মিনেসোটার বাইরের রিপাবলিকান এবং মিডিয়া তার অতীতকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে শুরু করে। মূল উদ্ঘাটনটি ছিল যে 2006 সালে ওয়ালজ প্রচারাভিযানের কর্মীরা সেই সময়ে এটি সম্পর্কে লেখা কয়েকটি সংবাদ আউটলেটকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছিল।

তার প্রচার ব্যবস্থাপক রচেস্টারের পোস্ট-বুলেটিনকে বলেছেন যে তিনি মাতাল ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন যে ওয়ালজ বুঝতে পারছিলেন না যে ট্রুপার তাকে কী বলছে কারণ তার ন্যাশনাল গার্ডের একটি আর্টিলারি ইউনিটে তার পরিষেবা থেকে শ্রবণশক্তি হারিয়েছিল এবং পরামর্শ দিয়েছিল যে ফলস্বরূপ তার ভারসাম্যের সমস্যা থাকতে পারে। তিনি মিথ্যাভাবে দাবি করেছেন যে বিচারক যিনি মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগ খারিজ করেছিলেন তিনি ওয়ালজ যে বধির ছিলেন তা বুঝতে না পারার জন্য অফিসারকে শাস্তি দিয়েছেন।

তার প্রচারণার মুখপাত্র KEYC-TV এবং The Journal of New Ulm-এর অনুরূপ বিবৃতি দিয়েছেন, বলেছেন, “DUI চার্জ একটি কারণে বাদ দেওয়া হয়েছিল: এটি সত্য ছিল না।” তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি তার বধিরতার কারণে মাঠের সংযম পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন এবং ট্রুপারটি ওয়ালজকে একটি থানায় নিয়ে যেতে এবং নিজে থেকে চলে যেতে দেয়।

আদালতের রেকর্ডে কোনো কানের সমস্যার উল্লেখ নেই এবং স্পষ্ট করে যে সৈন্য তাকে কারাগারে নিয়ে গেছে। ট্রান্সক্রিপ্টটি দেখায় যে তিনি আদালতে স্বীকার করেছেন যে তিনি মাতাল ছিলেন দৃশ্যত 2022 সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, যখন রক্ষণশীল মিনেসোটা সাইট আলফা নিউজ এটি সম্পর্কে রিপোর্ট করেছিল।

হ্যারিস-ওয়ালজ প্রচারাভিযানটি কেন তার প্রাক্তন প্রচারাভিযান কর্মীরা ভুল তথ্য প্রদান করেছে সে সম্পর্কে মন্তব্যের অনুরোধের সাথে সাথে সাড়া দেয়নি।

2005 সালে ওয়ালজ তার শ্রবণশক্তি হ্রাসের প্রতিকারের জন্য কানের অস্ত্রোপচার করেছিলেন।