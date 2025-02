ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু করার পরামর্শ দেওয়ার পরে জেলেনস্কি ‘আরও সত্যের’ আহ্বান জানিয়েছেন

মিঃ ট্রাম্প আরও বলেছিলেন যে মিঃ জেলেনস্কির অনুমোদনের রেটিং 4 শতাংশ ছিল। মিঃ জেলেনস্কি বলেছিলেন যে এটি সত্য ছিল না, ভোটদানের উদ্ধৃতি দিয়ে অনেক বেশি সমর্থন দেখায়। মধ্যে একটি ডিসেম্বরে পরিচালিত উদাহরণস্বরূপ, কিভ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সমাজবিজ্ঞান দ্বারা, ইউক্রেনীয়দের 52 শতাংশ বলেছেন যে তারা মিঃ জেলেনস্কির নেতৃত্বকে বিশ্বাস করেছিলেন।

Mr. Zelensky had until this week walked a fine line of staking out Ukrainian positions while avoiding any suggestion of an open breach with the United States, Ukraine’s most important ally in the now nearly three-year war. রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রাথমিক যুদ্ধবিরতি আলোচনার পরে, মিঃ জেলেনস্কি মঙ্গলবার ইউক্রেনীয় অংশগ্রহণ ব্যতীত আলোচনার শর্তাদি মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মিঃ জেলেনস্কি মনোনিবেশ করেছিলেন এবং তীব্রতার সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে আলোচনায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। “এটি আমার প্রথম কথোপকথন বা লড়াই নয়,” তিনি বলেছিলেন। “আমি এটি শান্তভাবে নিই।”

তিনি বলেন, রাশিয়া কূটনৈতিক উন্নয়নের পালা দিয়ে স্পষ্টভাবে সন্তুষ্ট। “আমি মনে করি পুতিন এবং রাশিয়ানরা খুব খুশি, কারণ তাদের সাথে প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে,” মিঃ জেলেনস্কি বলেছিলেন।