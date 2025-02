ট্রাম্প প্রশাসন মানবিক প্যারোল সুবিধাভোগীদের জন্য অভিবাসন অনুরোধ স্থগিত করে

ট্রাম্প প্রশাসন নির্দিষ্ট কর্মসূচির অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে প্যারোলেড অভিবাসীদের কাছ থেকে কিছু অভিবাসন অনুরোধ রাখছে।

এর অর্থ মার্কিন নাগরিকত্ব এবং ইমিগ্রেশন পরিষেবাগুলি তাদের অভিবাসন স্থিতি আরও স্থায়ীভাবে সামঞ্জস্য করতে চাইছেন তাদের কাছ থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ অ্যাপ্লিকেশনগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। বিরতি ইউক্রেন (ইউ 4 ইউ) এর জন্য একত্রিত সহ প্যারোল প্রোগ্রামের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারীদের প্রভাবিত করে; কিউবান, হাইতিয়ান, নিকারাগুয়ানস এবং ভেনিজুয়েলানস (সিএইচএনভি); এবং পরিবার পুনর্মিলন প্যারোল (এফআরপি)।

একজন মার্কিন কর্মকর্তা ইমেলের মাধ্যমে ভিওএকে বলেছিলেন যে স্থগিতাদেশের কারণটি ছিল সুরক্ষা পর্যালোচনা।

“এটি কোনও জালিয়াতি, জননিরাপত্তা বা জাতীয় সুরক্ষা উদ্বেগ চিহ্নিত করার জন্য অতিরিক্ত পরীক্ষার সমাপ্তির জন্য মুলতুবি রয়েছে,” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কর্মকর্তা ব্যাকগ্রাউন্ডে ভিওএকে বলেছেন – মার্কিন কর্মকর্তারা প্রায়শই চিহ্নিত না হয়ে সাংবাদিকদের সাথে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি।

এই মানবতাবাদী প্যারোল প্রোগ্রামগুলি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য আইনী পথ সরবরাহ করে অনিয়মিত অভিবাসন রোধ করার প্রয়াসের অংশ হিসাবে বিডেন প্রশাসনের অধীনে চালু করা হয়েছিল। The executive branch was granted parole authority by Congress in 1952, allowing the president to admit individuals on a case-by-case basis for urgent humanitarian reasons.

কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া এবং ভেনিজুয়েলার প্রায় 530,000 লোককে সিএইচএনভির অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সিবিএস নিউজ অনুসারে, ইউ 4 ইউ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রায় 350,000 আমেরিকান প্রায় 240,000 ইউক্রেনিয়ানকে স্পনসর করেছিল।

যে কোনও মানবিক প্যারোল প্রোগ্রামের সুবিধাভোগীদের প্রতিটি প্রোগ্রামের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হয়েছিল। এর মধ্যে মার্কিন-ভিত্তিক আর্থিক স্পনসর প্রতিষ্ঠা করা, সুরক্ষা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং ভ্যাকসিনের চাহিদা সমাপ্ত করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মার্কিন সরকারের কাছ থেকে ভ্রমণের অনুমোদন পেলে তাদের নিজস্ব ভ্রমণ ব্যয়ও দিতে হয়েছিল।

মানবিক প্যারোল কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত আবেদনকারীদের অস্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনীভাবে বাঁচতে এবং কাজ করার অনুমতি দেয়, তবে এটি স্থায়ীভাবে বসবাসের দিকে পরিচালিত করে না।

ডিএইচএস কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ট্রাম্প প্রশাসন এখন জাতীয় সুরক্ষা রক্ষায় অতিরিক্ত তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে এবং ইমিগ্রেশন সিস্টেমের অখণ্ডতা নিশ্চিত করছে।

ট্রাম্প প্রশাসন কী বিশেষভাবে পর্যালোচনাটিকে ট্রিগার করেছে বা এটি কত দিন স্থায়ী হতে পারে তার বিশদ সরবরাহ করেনি।

কোনও অপসারণ নেই

মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের নীতি বিশ্লেষক ক্যাথলিন বুশ-জোসেফ এক্স-তে বলেছেন যে এই স্থগিতাদেশ সত্ত্বেও, “অপসারণের আদেশ ছাড়াই মানুষকে নির্বাসন দেওয়া যায় না।”

বিরতি কিউবান অ্যাডজাস্টমেন্ট আইনের জন্য কিউবানদের যোগ্যতা পরিবর্তন করে না, যা তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক বছর পরে স্থায়ীভাবে বাসভবনের জন্য আবেদন করতে দেয়

হাইতিয়ানরা এখনও অস্থায়ী সুরক্ষিত স্থিতির জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, যা কাজের অনুমোদন এবং নির্বাসন থেকে ত্রাণ সরবরাহ করে। নিকারাগুয়ানদের পাশাপাশি, তাদের আশ্রয়ের জন্য আবেদন করার বিকল্পও রয়েছে, যদিও তাদের অবশ্যই জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা, সামাজিক গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে অত্যাচারের বিশ্বাসযোগ্য ভয় প্রদর্শন করতে হবে।

দেশের ভেনিজুয়েলানরা এখনও আশ্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারে। তবে ট্রাম্প প্রশাসন ২০২৩ সালে কয়েক হাজার ভেনিজুয়েলানকে দেওয়া টিপিএস উপাধি শেষ করে, এটি এপ্রিল ,, ২০২৫ এ শেষ হওয়ার জন্য এটি নির্ধারণ করে।

যারা আশ্রয় প্রার্থনা করতে বেছে নেবেন তাদের অবশ্যই জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা, একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীতে সদস্যতা বা রাজনৈতিক মতামতের উপর ভিত্তি করে তাদের স্বদেশে অত্যাচারের বিশ্বাসযোগ্য ভয় প্রদর্শন করতে হবে।

পরিবার পুনর্মিলন প্যারোল প্রোগ্রাম, প্রাথমিকভাবে হাইতিয়ান এবং কিউবানদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, 2023 সালের আগস্টে কলম্বিয়া, এল সালভাদোর, গুয়াতেমালা এবং হন্ডুরাসের ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত হয়েছিল। প্রোগ্রামটি পরিবার-ভিত্তিক ভিসাগুলির জন্য অনুমোদিত লোকদের গ্রিন কার্ডের জন্য অপেক্ষা করার সময় অস্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে এবং থাকার অনুমতি দেয়।

ইমিগ্রেশন অ্যাডভোকেটরা সতর্ক করেছেন যে এই প্রোগ্রামগুলি স্থগিত করা দীর্ঘায়িত অনিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করতে পারে।

ফিলাডেলফিয়ার ইউক্রেনের অনারারি কনসাল এবং ইমিগ্রেশন আইনজীবী ইরিয়ানা মাজুর ভিওএকে বলেছিলেন যে বিরতি সত্ত্বেও, প্রতিষ্ঠিত অভিবাসন আইনগুলি এখনও রয়েছে।

“এর অর্থ হ’ল, সম্ভবত, আজকের মতো আমরা সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়াজাতকরণে উল্লেখযোগ্য বিলম্ব আশা করব,” তিনি বলেছিলেন।

এরপরে কী?

প্রসেসিং পুনরায় শুরু হওয়ার সময় প্রশাসন ইঙ্গিত দেয়নি।

আবেদনকারীদের পুনরায় আবেদন করতে হবে কিনা বা তাদের মুলতুবি মামলাগুলি শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক হিসাবে প্রক্রিয়া করা হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। সম্প্রদায়ের স্বচ্ছতার অপেক্ষায় থাকায় প্রশাসনের এই পদক্ষেপটি অভিবাসী-অধিকার গোষ্ঠীগুলির আইনী চ্যালেঞ্জ এবং পুশব্যাকের মুখোমুখি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

“আমি একেবারে নিশ্চিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনী অভিবাসন সম্প্রদায় আইনী সম্প্রদায় যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে,” মাজুর যোগ করেছেন।